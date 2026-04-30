El Salvador

El Salvador aprueba reforma constitucional para crear circunscripción especial de votantes en el exterior: elegirán sus propios diputados

Un cambio en la Constitución permitirá que los salvadoreños que residen fuera del país puedan elegir representantes propios, desligando su padrón electoral del departamento de San Salvador y vinculándolo a un registro específico de la diáspora

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Cambios jurídicos históricos prometen redefinir el peso político de comunidades fuera de las fronteras, con un enfoque en justicia electoral y adecuación al crecimiento migratorio salvadoreño (Foto Infobae Centroamérica: Jessica García).
Cambios jurídicos históricos prometen redefinir el peso político de comunidades fuera de las fronteras, con un enfoque en justicia electoral y adecuación al crecimiento migratorio salvadoreño (Foto Infobae Centroamérica: Jessica García).

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que establece la creación de circunscripciones electorales específicas para los salvadoreños residentes en el extranjero. Esta decisión permite que la diáspora salvadoreña cuente con representación propia en la Asamblea Legislativa, ya que los votos de quienes tienen Documento único de Identidad (DUI) con domicilio fuera del país ya no serán asignados automáticamente al departamento de San Salvador, sino a una circunscripción especial basada en el registro electoral en el exterior.

El cambio modifica el primer inciso del artículo 79 de la Constitución, que ahora establece que tanto en el territorio nacional como en el extranjero se definirán circunscripciones electorales determinadas por la ley. De acuerdo con la reforma, la base del sistema electoral será la población en el territorio salvadoreño y el registro electoral en el caso de los residentes en el extranjero. La medida busca garantizar los principios de igualdad y proporcionalidad en el voto, adecuando la normativa a las nuevas realidades demográficas.

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La Asamblea justificó la reforma señalando la necesidad de adaptar la Constitución a los cambios sociales y migratorios, especialmente ante el aumento de la diáspora. Además, se argumentó que la igualdad del sufragio requiere ajustes periódicos en la distribución de escaños para que los cambios en la población no afecten la representación legislativa.

Según el censo de población y vivienda de 2024, en los últimos diez años emigraron del país 226.808 salvadoreños, de los cuales 125.768 son hombres y 101.040 mujeres. El 66,1% de quienes emigraron tienen entre quince y treinta y cuatro años. Estados Unidos fue el destino de 194.849 de estos migrantes. El mayor desplazamiento se registró en el departamento de San Salvador, con 46.669 personas.

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Larga fila de personas dentro de un consulado, esperando para votar. Un cartel dice "Elecciones 2027 El Salvador - Centro de Votación". Periodistas filman.
Salvadoreños residentes en Estados Unidos hacen fila para votar en el consulado salvadoreño en Los Ángeles durante las Elecciones 2027, con presencia de medios de comunicación documentando el evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras actuales difieren de las reportadas en el censo de 2007, cuando se estimaba que 1,2 millones de salvadoreños vivían fuera del país. Esta variación refleja el crecimiento de la diáspora y justifica la revisión de la asignación de votos en el exterior, que hasta ahora no estaba regulada de forma expresa para las elecciones legislativas y generaba incertidumbre sobre la distribución de escaños.

De acuerdo con el artículo 13 del Código Electoral, la Asamblea Legislativa está compuesta por sesenta diputados distribuidos por departamento: San Salvador (16), Santa Ana (5), San Miguel (5), La Libertad (7), Sonsonate (5), Usulután (4), Ahuachapán (3), La Paz (3), La Unión (2), Cuscatlán (2), Chalatenango (2), Morazán (2), San Vicente (2) y Cabañas (2). La asignación de escaños responde al cociente nacional de población y a la proporción de habitantes en cada circunscripción.

Hasta la aprobación de esta reforma, no existía una regulación clara sobre la asignación de los votos emitidos en el extranjero en las elecciones legislativas, lo que dificultaba la definición precisa de los escaños correspondientes. La nueva normativa establece una circunscripción especial para el exterior, tomando como referencia el registro electoral y garantizando, según la Asamblea, los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en la representación.

Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas (bancada mayoritaria), defendió la medida y afirmó que va encaminada al fortalecimiento de la democracia salvadoreña.

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