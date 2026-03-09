El Banco Central compró dólares pero las reservas cayeron por debajo de los USD 46.000 millones

El Banco Central ya compró más de USD 3.000 millones en lo que va de 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró completar 44 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios, en búsqueda de fortalecer sus reservas a través de compras diarias de divisas. Este lunes, la entidad sumó USD 50 millones y, a lo largo del año, supera los USD 3.000 millones acumulados en lo que va del año.

En el marco de la cuarta fase del programa monetario iniciada en enero, el Central adquirió USD 3.053 millones, cifra que representa más del 30% del objetivo de compras de divisas fijado para 2026. Durante febrero, las adquisiciones alcanzaron los 1.555 millones de dólares.

La autoridad monetaria utilizó la emisión directa de pesos para estas operaciones, sin aplicar mecanismos de esterilización posteriores. Sin embargo, el Tesoro absorbió parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda en el mercado local y, en las últimas licitaciones, optó por mantener la cantidad de dinero circulante para evitar presiones inflacionarias.

Proyecciones oficiales sitúan el objetivo de compra neta de divisas para 2026 entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo de la demanda interna de pesos y de la oferta de moneda extranjera. Según el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, la velocidad de acumulación de reservas estará determinada por el comportamiento de la demanda de pesos y la entrada de dólares. Por ahora, el avance anual supera el 25% de la meta.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, proyectó un objetivo de compra de divisas de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones para 2026. EFE/Lenin Nolly

El Central fijó un límite diario para la adquisición de divisas, equivalente al 5% de las operaciones en el Mercado Libre de Cambios, y estableció acuerdos directos con empresas e instituciones para canalizar operaciones fuera del mercado mayorista, con el objetivo de moderar la presión sobre el tipo de cambio.

Al término de la primera semana de marzo, las reservas internacionales treparon a USD 45.768 millones, un descenso de USD 236 millones respecto al día anterior. Desde el organismo aclararon que el movimiento descendente respondió a una baja de cotizaciones de monedas y commodities que integran el stock en alrededor de USD 130 millones y pagos a organismos por algo más de 30 millones de dólares.

A fines del mes anterior, la posición extranjera del Central llegó a USD 46.905 millones, el mayor nivel desde el inicio del gobierno de Javier Milei y el más alto en los últimos seis años, cuando el stock alcanzó los USD 47.448 millones. No obstante, los pagos de deuda y la variación en los precios de los activos que integran las reservas modificaron ese saldo.

El proceso de acumulación de dólares también estuvo condicionado por los compromisos de deuda externa del Tesoro, que utilizó al Central para adquirir divisas con destino al pago de obligaciones, lo que impactó en el resultado final.

El dólar operó estable pese a la volatilidad internacional. REUTERS/Kham

El flujo de divisas que posibilitó este ritmo de compras provino principalmente de la liquidación del complejo agroexportador y de emisiones de deuda realizadas por compañías privadas y gobiernos provinciales. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las emisiones de obligaciones negociables y bonos provinciales sumaron 11.000 millones de dólares.

El dólar operó estable

En una jornada marcada por la inestabilidad global debido al conflicto en Medio Oriente, el dólar no mostró variaciones en los mercados mayorista y minorista. El único movimiento alcista se observó en el segmento informal, mientras que las cotizaciones financieras registraron leves retrocesos.

El volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios alcanzó los USD 340 millones y el tipo de cambio mayorista cerró en $1.416, sin cambios respecto a la rueda previa. El Banco Central estableció el tope superior de la banda cambiaria en $1.621,98, lo que deja al dólar mayorista un 14,6% por debajo de ese nivel. Esto significa que la divisa podría subir hasta 205,98 pesos adicionales antes de que la autoridad monetaria deba intervenir para mantenerla dentro del rango permitido.

Por su parte, el tipo de cambio minorista cerró en $1.435 y el dólar tarjeta se ubicó en $1.865,50, ambos sin variaciones respecto a la jornada anterior. Estas cotizaciones permanecieron estables dentro del mercado formal, mientras los inversores siguieron con atención el desempeño de las opciones alternativas y la evolución del escenario internacional.