Economía

Javier Milei: “Usted no puede pretender que haya sectores que no desaparezcan”

El Presidente aseguró que el cambio de modelo económico y las reformas que impulsa su gestión obligarán a realizar un cambio de organización productiva que afectará a distintos sectores

El presidente remarcó cuál es la clave de su gestión para volver a la "prosperidad".

El presidente Javier Milei reconoció que algunos sectores de la economía argentina van a desaparecer como consecuencia del cambio de modelo aplicado por su gestión.

Al analizar el rumbo del país y la evolución de índices de actividad, el jefe de Estado planteó: “Si está está shockeando la economía con reformas estructurales todo el tiempo, no puede pretender que no haya sectores que desaparezcan”.

Y agregó: “Obviamente que a algunos sectores les va a ir muy bien y a otros, si no se adaptan, les va a ir mal”.

Para explicar la importancia de los cambios aplicados por su administración, Milei dijo que el país iba rumbo a convertirse en Venezuela y analizó que antes de su llegada se protegía a “dos o tres vivos” que “se dedicaban a cazar en el zoológico a expensas de los argentinos de bien y en connivencia con políticos corruptos”. “Ese no es nuestro modelo”, puntualizó en diálogo con la periodista Julieta Tarrés en Fm Now.

Milei: "Obviamente que a
REUTERS/Agustín Marcarian

“Cuando uno impulsa cambios que generan transformaciones reales y modifican los precios relativos, naturalmente los recursos tienen que reasignarse. Es decir, el día que Edison apareció con la lamparita, los fabricantes de velas pasaron a estar en problemas”, aseguró Milei.

“El sector que resulte perjudicado va a contraer su producción y despedir trabajadores. Pero eso también tiene una contracara: precios más baratos. Entonces, esos recursos pueden reasignarse hacia otros sectores de la economía que van a absorber a esos trabajadores y, además, pagarles salarios más altos. Nadie en su sano juicio se le ocurre decir que el progreso tecnológico va a generar un empeoramiento”, señaló.

A su vez, afirmó que siguen avanzando en la idea de hacer a la Argentina el país más libre del mundo.

“Nuestro modelo es un modelo basado en la libertad económica, que es lo que traerá prosperidad. Es decir, desde que nosotros asumimos el PBI es hoy entre 10% y 10,5% más alto y hay 12 millones de pobres menos, porque la pobreza bajó a 27 puntos”, destacó.

Por otra parte, el presidente contó que le pidió a cada ministerio un paquete de 10 reformas y que, en consecuencia, tienen 90 reformas estructurales en carpeta.

“Por eso era tan importante la modernización laboral: no solo para que quienes están en el sector informal, que hoy no tienen ningún derecho, pasen a tenerlos, sino también para que sea factible la reasignación de recursos. Dicho sea de paso, esos mentirosos que hablan de los problemas de empleo deberían tener en cuenta que la tasa de desempleo en la Argentina bajó”, sostuvo.

En otro orden, Milei resaltó que solamente en lo que va del año, Argentina ya acumuló USD 3.000 millones. “En un mes que supuestamente era neutro, el país ya cumplió con el 30% de la meta. Imagínense ahora cuando llegue el segundo trimestre y, además, con precios más altos que se espera que sean transitorios, lo que va a impulsar las exportaciones. Consecuentemente, es muy probable que la Argentina sobrecumpla la meta de reservas ya para el segundo trimestre”, consideró.

Noticia en desarrollo

