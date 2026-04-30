“Si abrís el local, te matamos”: la amenaza a un supermercadista chino que terminó con dos detenidos en Mar del Plata

Amenaza Mafia China Mar del Plata

Un comerciante de origen chino que estaba a punto de inaugurar su local en Mar del Plata denunció que recibió amenazas de muerte escritas en la persiana de su negocio. La advertencia —pintada con aerosol rojo en idioma chino— no dejaba margen para dudas: “Si abrís el local, te matamos”.

El caso activó una investigación judicial que terminó con dos sospechosos detenidos, el secuestro de armas y una suma millonaria de dinero en efectivo.

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El operativo fue llevado adelante por personal de la DDI Mar del Plata y estuvo a cargo de la fiscal Florencia Salas, titular de la UFI N° 1, quien dio inicio a una causa por el delito de “Coacción”.

La víctima fue identificada como Chen Jian Iao, un ciudadano chino con DNI argentino, quien el pasado 23 de abril radicó la denuncia tras encontrar las pintadas intimidatorias en su comercio de la calle Fleming al 100, próximo a abrir sus puertas.

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Según indicó, el rojo es utilizado por la “mafia china” para simbolizar la sangre de las víctimas. De acuerdo con la hipótesis del comerciante, los autores buscaban que no abriera el supermercado o que pagara por protección.

Los detenidos Ni Fei (38) y Liao Deping (36) ambos de nacionalidad china y con documentación argentina

A partir de la denuncia, la DDI inició tareas de inteligencia que incluyeron relevamiento de cámaras de seguridad, seguimientos encubiertos y análisis de movimientos en la zona. Con esos elementos, lograron identificar a los presuntos autores y el vehículo utilizado en el hecho. Con esa información, la fiscalía solicitó órdenes de allanamiento y requisa vehicular, que fueron autorizadas por la Justicia.

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Los procedimientos se concretaron en las últimas horas en un comercio ubicado sobre la calle Cerrito al 300 (a unas seis cuadras), donde fueron aprehendidos dos hombres: Ni Fei, de 38 años, y Liao Deping, de 36, ambos de nacionalidad china y con documentación argentina.

Durante el operativo, los agentes secuestraron 184 millones de pesos en efectivo, dos pistolas calibre 9 milímetros marca Pietro Beretta con cargadores y 13 municiones, además de teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el episodio intimidatorio. También se incautó una camioneta Toyota Hilux SW4 negra, aunque en el interior no se encontraron elementos de interés para la causa.

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Durante el operativo, los agentes secuestraron 184 millones de pesos en efectivo

Fuentes del caso indicaron que Ni Fei fue imputado por coacción y tenencia ilegal de arma de guerra, mientras que Liao Deping enfrenta cargos por coacción. Ambos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, que en las próximas horas deberá resolver su situación procesal.

En paralelo, intervino personal de Migraciones, que constató que los sospechosos no presentaban irregularidades en su situación documental en el país. Asimismo, inspectores de la Municipalidad de General Pueyrredón dispusieron la clausura del comercio allanado por graves falencias edilicias y de seguridad.

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La indumentaria, las armas, las minuciones y los teléfonos secuestrados este miércoles durante el operativo

Según el diario La Capital de Mar del Plata, el supermercado ubicado en la calle Cerrito al 300 es uno de los primeros en la ciudad y sus dueños poseen otro a poca distancia de allí.

En ese mismo medio indicaron que el conflicto podría estar vinculado a una regla no escrita entre supermercadistas de esa colectividad: evitar la apertura de nuevos comercios en un radio cercano —estimado en unos 500 metros— cuando ya existe otro en funcionamiento.

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Por caso, la investigación continuará para determinar si los detenidos actuaban de manera autónoma o si formaban parte de una estructura más amplia. En ese sentido, no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, en especial a partir del análisis del contenido de los celulares secuestrados y el origen del dinero incautado.