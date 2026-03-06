Economía

El Banco Central adquirió más de USD 3.000 millones en 2026 y alcanzó el 30% de la meta anual de compra de dólares

La autoridad monetaria se hizo este viernes de USD 40 millones e hilvanó 43 jornadas consecutivas con saldo comprador. Cómo evolucionaron las reservas internacionales

El BCRA hilvanó 43 jornadas consecutivas con compras de dólares. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 43 jornadas consecutivas con saldo favorable en el mercado cambiario, consolidando su posición mediante compras sostenidas. Este viernes, la entidad intensificó su intervención y adquirió USD 40 millones, lo que llevó el acumulado anual por encima de los 3.000 millones de dólares.

Desde que en enero comenzó la cuarta etapa del programa monetario, el BCRA incorporó 3.003 millones de dólares, cifra que ya representa más del 30% de la meta de compras de divisas fijada para 2026. Durante febrero, las operaciones de adquisición totalizaron 1.555 millones de dólares.

Para realizar estas operaciones, el Central amplió la base monetaria mediante emisión directa de pesos, sin esterilización previa. Posteriormente, el Tesoro absorbió parte de ese excedente a través de emisiones de deuda en el mercado local y, en las últimas licitaciones, optó por mantener estable la circulación de dinero para evitar presiones sobre los precios.

Las estimaciones oficiales prevén que, a lo largo de 2026, la compra neta de divisas oscile entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares, en función de la demanda de pesos y la oferta de moneda extranjera. El titular del BCRA, Santiago Bausili, señaló que el ritmo de acumulación de reservas dependerá de la demanda de pesos y del ingreso de divisas. Por el momento, el objetivo anual ya fue superado en un cuarto.

El BCRA estableció un tope diario para la compra de divisas, equivalente al 5% de las operaciones en el Mercado Libre de Cambios, y habilitó acuerdos directos con empresas e instituciones para operaciones fuera del mercado mayorista, con la intención de reducir la presión sobre el tipo de cambio.

Al cierre del quinto día hábil de marzo, las reservas internacionales se ubicaron en USD 46.004 millones, una suba diaria de 179 millones de dólares. Este incremento estuvo influenciado, entre otros factores, por el alza de la cotización del oro: la onza se ubicó por encima de los 5.100 dólares.

A comienzos de semana, el Central desembolsó USD 1.004 millones en concepto de pago de Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), un instrumento destinado a cancelar deudas comerciales externas mediante títulos en dólares bajo legislación argentina.

Hacia finales del mes previo, las reservas del Central alcanzaron los USD 46.905 millones, el registro más alto desde el inicio del mandato de Javier Milei y el mayor en seis años, cuando el stock era de 47.448 millones de dólares. No obstante, el pago de deuda y las variaciones en los precios del oro y las monedas que integran las reservas impactaron en el nivel total.

La dinámica de acumulación de reservas también estuvo condicionada por los pagos de deuda externa realizados por el Tesoro, que recurrió al BCRA para la adquisición de dólares destinados a cumplir obligaciones, lo que incidió en el saldo neto.

La entrada de divisas que permitió al Central efectuar estas compras provino mayormente de liquidaciones de exportaciones del sector agroindustrial y de emisiones de deuda por parte de empresas y provincias. Desde las legislativas de octubre de 2025, el volumen emitido en obligaciones negociables y bonos provinciales alcanzó los 11.000 millones de dólares.

El dólar subió por segunda semana

El dólar sumó su segunda semana consecutiva en alza y registró el valor más elevado de los últimos treinta días, en un contexto marcado por la volatilidad financiera internacional y un tipo de cambio oficial que, a pesar de una inflación mensual cercana al 3 por ciento, sigue por debajo del cierre del año anterior.

Con un volumen negociado de USD 425,3 millones en el segmento mayorista, la divisa estadounidense subió nueve pesos, equivalente a un 0,6%, y cerró este viernes a $1.416, el nivel más alto desde el 9 de febrero. Durante la primera semana de marzo, el dólar mayorista acumuló un incremento de 19 pesos, un 1,4 por ciento. Sin embargo, en lo que va de 2026, aún muestra una caída de 39 pesos, equivalente al 2,7 por ciento.

El Banco Central estableció el tope superior de la banda cambiaria en $1.617,50, lo que deja al tipo de cambio oficial a 201,50 pesos o un 14,2% por debajo de ese máximo permitido.

