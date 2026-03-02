Los tres pilares del crecimiento de largo plazo y otras 14 claves económicas del discurso de Milei

Desregulación, Capital Humano y apertura comercial: los tres pilares del crecimiento económico según Javier Milei

El presidente Javier Milei presentó ante la Asamblea Legislativa un repaso de su gestión en materia económica y social, donde destacó la eliminación del déficit fiscal, el control de la inflación y la recuperación del crecimiento económico como ejes fundamentales. En su intervención, subrayó que el país transitó de una inflación superior al doscientos por ciento en 2023 a un nivel cercano al treinta por ciento en 2025, proceso que, según sus palabras, no derivó en una mega-recesión ni en una caída abrupta de la actividad.

El mandatario aseguró que la economía argentina mostró dos años consecutivos de expansión. Remarcó que, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la actividad creció un seis coma seis por ciento durante 2024 y un tres coma tres por ciento en 2025, lo que permitió acumular una mejora superior al diez por ciento en el bienio. “Hace dos años seguidos que la economía crece y acumula una mejora de más del diez por ciento”, afirmó Milei ante funcionarios, legisladores y representantes del Poder Judicial.

Los tres pilares del crecimiento de largo plazo

Javier Milei identificó tres pilares como impulsores fundamentales del crecimiento económico sostenible: la desregulación de la economía, el capital humano y la apertura comercial. “Tenemos los impulsores de crecimiento de largo plazo sustentados en tres pilares simultáneos. El primer pilar es la desregulación de la economía. Esta política de exterminar regulaciones no solo es una forma de restaurar derechos de propiedad, sino que además libera rendimientos crecientes, los cuales son las bases del crecimiento económico. Si no eliminamos este punto, todo lo demás será en vano”, afirmó el mandatario.

El segundo pilar que destacó fue el capital humano. Milei sostuvo: “La productividad de una nación y su proyección hacia el futuro descansa en las espaldas de una ciudadanía correctamente nutrida, educada y protegida. Sin alimento no hay un correcto desarrollo cognitivo, no se puede educar y no se puede ser participante activo en la economía. Por eso los niños son una prioridad absolutamente de este gobierno”.

El tercer pilar es la apertura comercial. En palabras de Milei: “Desde hace casi un siglo, la Argentina está atrapada en la trampa del fetiche industrialista. Nos dijeron que la única forma de generar empleo era sostener un esquema industrial fuertemente subsidiado. Nos dijeron que solo podíamos crecer si vivíamos con lo nuestro. Para sostener este relato, se impidió activamente el desarrollo del agro y de las economías regionales con las retenciones, al tiempo que se limitaba el comercio con todo tipo de restricciones a las importaciones que encarecieron todos los insumos industriales locales”.

El control del déficit, la emisión y la inflación

El presidente remarcó la importancia del equilibrio fiscal y la política monetaria restrictiva. Afirmó: “Fue gracias a eliminar el déficit fiscal y la emisión monetaria que logramos pasar de una inflación que cerró en 2023 por encima del doscientos por ciento y viajaba a la velocidad de diecisiete mil anualizado, a una inflación que terminó en 2025 en torno al treinta por ciento”. Para Milei, estas medidas evitaron una mega-recesión y “permitieron retornar al sendero de crecimiento económico”.

Crecimiento de la actividad económica

Milei resaltó la recuperación de la economía y la salida de la recesión. “En 2024, y aclaro bien para que vean cuál es el indicador que estoy usando, la actividad económica medida por el EMAE mensual desestacionalizado creció un seis coma seis por ciento punta a punta, es decir, diciembre veinticuatro contra diciembre veintitrés. Mientras que durante el 2025 el crecimiento fue de tres coma tres por ciento, por lo que hace dos años seguidos que la economía crece y acumula una mejora de más del diez por ciento”, precisó.

Milei anticipó los 10 paquetes de reformas por cada Ministerio

Modernización y privatización de empresas estatales

El mandatario se refirió al equilibrio alcanzado por empresas públicas y al inicio de privatizaciones. “Empresas del Estado, antes deficitarias, pasaron a estar en equilibrio, significando un ahorro para todos los argentinos. Tomo, por ejemplo, el emblemático caso de Aerolíneas Argentinas, que desde 2008 a nuestra llegada le costó ocho mil millones de dólares a todos los argentinos y este año generó ganancias por cien millones de dólares”, detalló Milei. También destacó: “Hemos avanzado con las primeras privatizaciones contempladas en la ley base y estamos avanzando con los requisitos para privatizar las restantes”.

Desregulación y simplificación normativa

El presidente mencionó la magnitud de la tarea desregulatoria: “Gracias a la enorme tarea de Federico, hemos realizado más de catorce mil quinientas desregulaciones en un sinfín de áreas que dan cuenta del grado de cooptación corporativa que tenía el Estado, porque detrás de cada regulación había un privilegio, o mejor dicho, un curro, un tongo”. Además, señaló: “Estas desregulaciones nos han permitido marcar récords en el mercado aerocomercial de pasajeros, le ha permitido a los productores argentinos acceder a mejor maquinaria productiva que la disponible localmente y ha normalizado y potenciado el mercado de los alquileres… ha visto aumentar fuertemente la oferta de viviendas en alquiler y reducir su precio treinta por ciento en términos reales”.

Implementación del RIGI

En relación al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Milei indicó: “A través de este sistema de incentivos a la inversión, hemos aprobado proyectos por veinticinco mil millones de dólares que ya están en marcha y estamos evaluando solicitudes adicionales por cuarenta y cinco mil millones de dólares. Los treinta y dos proyectos presentados se distribuyen en once provincias y demandarán más de sesenta mil puestos de trabajo directos e indirectos”.

Reducción del tamaño del Estado y baja de impuestos y aranceles

El jefe de Estado informó: “Hemos conseguido reducir en un veinte por ciento la planta estatal. Hemos reducido en casi un cuarenta por ciento los cargos superiores de la administración pública, ahorrándole dos mil millones de dólares al año a la sociedad sin afectar la calidad de un solo servicio o competencia”. Sobre la política tributaria, agregó: “Eliminamos el impuesto país, retenciones a la economía regionales y distintas cadenas productivas. Redujimos también percepciones de IVA y de ganancia, importaciones de bienes básicos, aranceles a ropa, telas, electrodomésticos, neumáticos, motos, insumos industriales, fertilizantes, herbicidas y productos electrónicos”.

Reformas en planes sociales y asistencia directa

Milei aseguró: “Eliminamos las transferencias discrecionales para sacarle a la política el negocio de la intermediación de la ayuda social y aumentamos las transferencias automáticas para que los más vulnerables reciban esos recursos de manera plena”. También precisó: “La AUH aumentó en un cuatrocientos noventa y dos coma nueve por ciento respecto al valor heredado en 2023. Incorporamos a seiscientos mil chicos a la AUH, incrementamos en ciento treinta y siete coma cinco por ciento la prestación alimentar, aumentamos más de quinientos por ciento las becas Primera Infancia y más de mil cien por ciento la prestación Primeros mil días”.

Javier Milei celebró la baja del Riesgo País y destacó el acuerdo con Estados Unidos

Política de apertura comercial y acuerdos internacionales

El presidente celebró los acuerdos internacionales firmados durante su gestión. Expresó: “Nos convertimos en el primer país de la región en promulgar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Además, logramos un acuerdo comercial con Estados Unidos luego de veintiún años de aquel famoso autosabotaje que trágicamente ha sido festejado por nuestra dirigencia”.

Conflictos recientes con empresas y gremios

Milei se refirió a situaciones puntuales con sectores industriales. “¿Acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero cuatro mil dólares cuando se paga mil cuatrocientos y que si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?”, preguntó. También criticó el precio de los neumáticos y el cierre de fábricas: “¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caro contra la extorsión de tirar novecientos veinte trabajadores a la calle mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio?”.

Milei apuntó contra los dueños de Techint y Fate: "dejar a 920 trabajadores en la calle"

Defensa de la apertura comercial y eficiencia económica

El mandatario rechazó el argumento de que la apertura destruye empleo: “En el caso argentino, pese a lo que repiten los profesionales de la mentira, durante nuestra gestión no solo que no aumentó el desempleo, sino que además esto pasó en un contexto donde aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo”. Además, sostuvo: “Cuando uno abre la economía, eso permite a los consumidores el ingreso de bienes de mejor calidad a menor precio… ahora el consumidor ahorra dinero al comprar el bien importado y ese dinero lo utilizará en comprar otros bienes, generando así puestos de trabajo en otro sector de la economía, el cual es más productivo y, por ende, podrá pagar mayores salarios”.

Dimensión moral de la política económica

Milei remarcó que la política económica debe tener un fundamento ético: “El problema con la protección, con la prebenda y la corrupción estatal es que está mal. Restringir la libertad y robar está mal. Restringir el comercio es cercenar la libertad de disponer del dinero que una persona se ha ganado con el sudor de su frente”.

Reforma impositiva

Sobre el sistema impositivo, adelantó: “Como tantas veces hemos dicho, necesitamos menores impuestos, porque el sistema tributario tiene que servir al crecimiento, no al recaudador de turno”.

Profundización de acuerdos comerciales internacionales

El mandatario confirmó: “Ratificaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea. Reformaremos el Código Aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos y también nos integraremos a los tratados internacionales necesarios, porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”.

Desarrollo de recursos naturales

Finalmente, Milei anticipó el rumbo en materia de recursos estratégicos: “Vamos a buscar remover las barreras legales que se interponen entre la sociedad y su riqueza. Vamos a construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario para beneficio de todos los argentinos, con cuidados, pero lejos de prejuicios ambientalistas absurdos. Y me refiero a todos los recursos: a los minerales críticos como el cobre y el litio, a la pesca y a la agricultura, a los hidrocarburos convencionales y no convencionales, a las economías regionales y al sector agropecuario”.