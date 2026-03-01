Política

En vivo: a la espera de Javier Milei, comenzó la sesión y llegaron los ministros y gobernadores al Congreso

El Presidente arribará al Palacio Legislativo y será recibido por su vice, Victoria Villarruel. Luego, dará un discurso ante el Gabinete, miembros de la Corte Suprema de Justicia, senadores, diputados y público en general. El mensaje será transmitido por cadena nacional

Guardar

Luego de un verano en el que consiguió aprobar en el Congreso varias de las reformas que presentó, el presidente Javier Milei abrirá este domingo por la noche un nuevo periodo de sesiones ordinarias con un discurso en el que marcará el rumbo que pretende que siga su gestión en esta segunda etapa de mandato.

La asamblea legislativa convocada para esta ocasión comenzará a las 20:00 y poco después arribará al recinto el jefe de Estado, quien será recibido por su vice, Victoria Villarruel, con quien mantiene una tensa relación.

El jefe de Estado en
El jefe de Estado en la apertura de sesiones del año pasado (Luis ROBAYO / AFP)

Una hora más tarde está previsto que el líder libertario comience con su discurso, en el que hará un repaso de los logros que a su entender tuvo el Gobierno desde que llegó a la Casa Rosada y lo que espera de acá en adelante.

23:11 hsHoy

Así está el Congreso a la espera de Javier Milei

Algunos funcionarios ya están en
Algunos funcionarios ya están en el Congreso
Los Benegas Lynch en el
Los Benegas Lynch en el Congreso de la Nación (NA)
Los senadores y diputados libertarios
Los senadores y diputados libertarios ya están en el Congreso de la Nación (NA)
23:07 hsHoy

El Gabinete completo estará en el Congreso de la Nación

El equipo de Gobierno que
El equipo de Gobierno que estará en el Congreso de la Nación

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió una imagen en donde se puede ver al equipo completo de Gobierno en la previa del discurso que dará el presidente Milei en el Congreso de la Nación.

En la foto que compartió el ministro coordinador se puede ver a Mariano Cuneo Libarona (Justicia), María Ibarzabal Murphy (Secretaria Legal y Técnica), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Santiago Caputo, Pablo Quirno (Cancillería), Luis “Toto” Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Carlos Presti (Defensa).

21:46 hsHoy

El video que publicó Milei a horas de presentarse en el Congreso: “La verdadera batalla es moral”

El Presidente compartió el video en las redes sociales

Poco antes de dar su discurso en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei compartió en las redes sociales un video en tono de campaña, en el que defendió el rumbo del Gobierno y sostuvo que “la verdadera batalla de nuestro tiempo es cultural, es filosófica, es moral”.

El clip, que dura un minuto con 11 segundos, lo tiene al mandatario nacional como principal protagonista, en un compilado de sus recorridas por el país y actos partidarios, en los que se lo ve saludando a la militancia.

“Hay momentos en la historia en los que una civilización debe elegir su futuro. Nos han dicho que el Estado es nuestro protector, que el burócrata es nuestro salvador y que el político sabe más que el hombre libre. Que debemos obedecer, que debemos depender. Pero la verdad es otra”, comienza diciendo el jefe de Estado.

Al respecto, el jefe de Estado remarcó que “el mundo solo tiene dos tipos de personas: los que viven de lo que otros producen y los que producen todo lo que hace posible la vida moderna”.

“Los primeros redactan regulaciones; los segundos crean riqueza. Los primeros prometen igualdad; los segundos generan prosperidad. Los primeros reparten pobreza; los segundos multiplican abundancia. La verdadera batalla de nuestro tiempo es cultural, es filosófica, es moral”, opinó.

Y cerró: “Por eso elegimos el sistema que sacó a miles de millones de la pobreza extrema, el capitalismo de libre mercado. Porque la libertad no se negocia, la libertad se defiende”.

21:37 hsHoy

El trasfondo del discurso de Milei en el Congreso, el plan reformista para 2026 y los temores por los aliados

El Presidente hablará a las 21 ante la Asamblea Legislativa; buscará plasmar los próximos ejes de su gestión y su hoja de ruta legislativa. En el Gobierno creen que los bloques dialoguistas podrían ser más duros de lo planeado

Javier Milei, Victoria Villarruel y
Javier Milei, Victoria Villarruel y Martín Menem (Fotos: Comunicación Senado)

Javier Milei presidirá esta noche la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. A las 21, en horario prime time, comenzará a esbozar una lectura de los movimientos que hizo como Presidente en los últimos dos años y adelantará cómo buscará seguir el resto de su gestión. El concepto que va a guiar sus lineamientos será la batalla cultural, algo que comenzó a obsesionarlo más que la propia economía.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiCongresoAperturaSesiones ordinariasApertura de sesiones 2026Asamblea LegislativaCongreso de la NaciónÚltimas noticias

Últimas noticias

El Gobierno celebró la liberación de Nahuel Gallo y exigió que ocurra lo mismo con Germán Giuliani

El canciller Pablo Quirno agradeció a las gestiones diplomáticas y a la presión internacional ejercida por aliados como Italia, Estados Unidos y la ONG Foro Penal. “Esta victoria es de todos los que lucharon por su liebertad”, dijo Patricia Bullrich

El Gobierno celebró la liberación

Cómo fueron las últimas horas de Nahuel Gallo antes de su liberación

Según se informó, el gendarme argentino salió en libertad después de más de 400 días. Había sido detenido por autoridades del régimen venezolano el 8 de diciembre de 2024

Cómo fueron las últimas horas

Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo tras estar secuestrado 448 días por el régimen chavista en Venezuela

El cabo primero dejó la cárcel El Rodeo 1 en la que estuvo durante 15 meses. Lo confirmó su mujer a través de una publicación en redes sociales: “Está volando hacia la Argentina”

Liberaron al gendarme argentino Nahuel

El gobierno de Chaco anunció que modificará su Constitución para prohibir expropiaciones y la creación de nuevos impuestos

Lo anunció el gobernador Leandro Zdero, durante la apertura de sesiones de la Legislatura. La intención es resguardar a los inversores de nuevos impuestos o expropiaciones. Críticas a la oposición por el caso Sena

El gobierno de Chaco anunció

Un senador libertario justificó la caída de consumo de carne porque “es un lujo” y lo comparó con manejar una Ferrari

Francisco Paoltroni señaló que la “carne vacuna argentina es la más baja del mundo” y que se está yendo “hacia la normalidad” en la ingesta de los productos cárnicos

Un senador libertario justificó la

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Perdiste tu celular Android?: así

¿Perdiste tu celular Android?: así puedes ‘blindarlo’ y proteger tus datos

Se conoció la fecha en la que saldría el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Es muy factible”

Así puede acceder gratis a cursos de gastronomía y belleza en Bogotá: el Distrito lanzó nueva oferta educativa para mayores de edad

El Consejo Superior del Trabajo de El Salvador avanza en anteproyecto para formalizar economía

El Gobierno celebró la liberación de Nahuel Gallo y exigió que ocurra lo mismo con Germán Giuliani

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

‘House of Cards’: Kevin Spacey testificará que estaba demasiado enfermo para rodar la última temporada

La CIA ayudó a determinar la ubicación de Ali Khamenei: Israel atacó después

De Stuxnet a hoy: la guerra tecnológica contra Irán entró en una nueva y decisiva fase

Aumentan los delitos contra mayores en zonas residenciales de Arizona tras el secuestro de Nancy Guthrie

Las sucursales de Applebee’s cierran en varias ciudades estadounidenses ante aumento de costos

DEPORTES

Los mejores memes del triunfo

Los mejores memes del triunfo de Rosario Central en el clásico ante Newell’s: Di María, Copetti y la paternidad en el historial

El esperanzador mensaje de Demichelis durante su presentación en el Mallorca, que pelea por no descender: “Hay que creer”

Con un tanto de Ángel Di María, Rosario Central venció 2-0 a Newell’s por el Torneo Apertura

El gesto de una niña hincha del Oviedo que conmovió a Julián Álvarez tras anotar el gol del triunfo del Atlético de Madrid

Volea inatajable pese a sentir molestias: el épico gol de Di María para Rosario Central ante Newell’s