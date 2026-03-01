En vivo: a la espera de Javier Milei, comenzó la sesión y llegaron los ministros y gobernadores al Congreso

Luego de un verano en el que consiguió aprobar en el Congreso varias de las reformas que presentó, el presidente Javier Milei abrirá este domingo por la noche un nuevo periodo de sesiones ordinarias con un discurso en el que marcará el rumbo que pretende que siga su gestión en esta segunda etapa de mandato.

La asamblea legislativa convocada para esta ocasión comenzará a las 20:00 y poco después arribará al recinto el jefe de Estado, quien será recibido por su vice, Victoria Villarruel, con quien mantiene una tensa relación.

El jefe de Estado en la apertura de sesiones del año pasado (Luis ROBAYO / AFP)

Una hora más tarde está previsto que el líder libertario comience con su discurso, en el que hará un repaso de los logros que a su entender tuvo el Gobierno desde que llegó a la Casa Rosada y lo que espera de acá en adelante.