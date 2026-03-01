En vivo: a la espera de Javier Milei, comenzó la sesión y llegaron los ministros y gobernadores al Congreso

Luego de un verano en el que consiguió aprobar en el Congreso varias de las reformas que presentó, el presidente Javier Milei abrirá este domingo por la noche un nuevo periodo de sesiones ordinarias con un discurso en el que marcará el rumbo que pretende que siga su gestión en esta segunda etapa de mandato.
La asamblea legislativa convocada para esta ocasión comenzará a las 20:00 y poco después arribará al recinto el jefe de Estado, quien será recibido por su vice, Victoria Villarruel, con quien mantiene una tensa relación.
Una hora más tarde está previsto que el líder libertario comience con su discurso, en el que hará un repaso de los logros que a su entender tuvo el Gobierno desde que llegó a la Casa Rosada y lo que espera de acá en adelante.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió una imagen en donde se puede ver al equipo completo de Gobierno en la previa del discurso que dará el presidente Milei en el Congreso de la Nación.
En la foto que compartió el ministro coordinador se puede ver a Mariano Cuneo Libarona (Justicia), María Ibarzabal Murphy (Secretaria Legal y Técnica), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Santiago Caputo, Pablo Quirno (Cancillería), Luis “Toto” Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Carlos Presti (Defensa).
Poco antes de dar su discurso en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei compartió en las redes sociales un video en tono de campaña, en el que defendió el rumbo del Gobierno y sostuvo que “la verdadera batalla de nuestro tiempo es cultural, es filosófica, es moral”.
El clip, que dura un minuto con 11 segundos, lo tiene al mandatario nacional como principal protagonista, en un compilado de sus recorridas por el país y actos partidarios, en los que se lo ve saludando a la militancia.
“Hay momentos en la historia en los que una civilización debe elegir su futuro. Nos han dicho que el Estado es nuestro protector, que el burócrata es nuestro salvador y que el político sabe más que el hombre libre. Que debemos obedecer, que debemos depender. Pero la verdad es otra”, comienza diciendo el jefe de Estado.
Al respecto, el jefe de Estado remarcó que “el mundo solo tiene dos tipos de personas: los que viven de lo que otros producen y los que producen todo lo que hace posible la vida moderna”.
“Los primeros redactan regulaciones; los segundos crean riqueza. Los primeros prometen igualdad; los segundos generan prosperidad. Los primeros reparten pobreza; los segundos multiplican abundancia. La verdadera batalla de nuestro tiempo es cultural, es filosófica, es moral”, opinó.
Y cerró: “Por eso elegimos el sistema que sacó a miles de millones de la pobreza extrema, el capitalismo de libre mercado. Porque la libertad no se negocia, la libertad se defiende”.
Javier Milei presidirá esta noche la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. A las 21, en horario prime time, comenzará a esbozar una lectura de los movimientos que hizo como Presidente en los últimos dos años y adelantará cómo buscará seguir el resto de su gestión. El concepto que va a guiar sus lineamientos será la batalla cultural, algo que comenzó a obsesionarlo más que la propia economía.