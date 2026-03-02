Milei volvió a arremeter contra Paolo Rocca: “¿Les parece normal pagar USD 4.000 la tonelada de tubos de acero cuando vale USD 1.400?

Milei apuntó nuevamente contra los empresario de Techint y Fate

En su discurso de apertura, en el Congreso, Javier Milei volvió a cargar contra un grupo de empresarios, del mismo modo que lo hizo días atrás cuando habló de “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”, para referirse a Paolo Rocca, CEO de Techint –por la polémica por la licitación de caños para una obra de Vaca Muerta– y de “Don Gomita Alumínica”, en alusión a Javier Madanes Quintanilla, el empresario que cerró la fábrica de neumáticos Fate y echó a 920 empleados en medio del debate por la Reforma Laboral.

El Presidente preguntó: "¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien?“.

Paolo Rocca, CEO de Techint

“Entiendo que para un puñado de corruptos la respuesta es sí. Demás está decir que para este gobierno la respuesta es no. Si pensáramos en términos de utilitarismo político, la respuesta es clara, ya que beneficiar a un puñado de personas perjudicando a casi 48 millones de argentinos, la cuenta debería ser clara. Por eso sorprende la defensa encendida de los populistas en favor de la protección de la industria nacional subsidiada, la cual deja claro que son cómplices del saqueo de los argentinos. Muchos políticos, cuando insultaban en público a algunos de los industriales, lo hacían para negociar una coima más alta, no para rechazarla", agregó.

En clara referencia a Techint, aseguró: “¿Acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero USD 4.000 cuando se paga USD 1.400 y que si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?“.

Días atrás, el mandatario posteó en X: “Y que quede constancia que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste”.

Javier Madanes Quintanilla

Este mensaje se dio en el marco de una tensión creciente entre el Gobierno y el grupo empresario, tras la adjudicación a la empresa india Welspun para el suministro de tubos de 480 kilómetros, con una oferta de USD 203 millones, es decir, 25% menos que la última propuesta de Tenaris, filial de Techint.

Fate, también

En su discurso de esta noche, Milei les dijo a los diputados: “Ustedes son políticos corruptos que le venden favores a empresarios corruptos y ustedes se beneficiaban, ustedes y los empresarios corruptos, a costa de todos los argentinos”.

En ese momento, hizo referencia a Fate y al despido de los empleados de la planta de Madanes Quintanilla. “¿Acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caro contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio?“, arremetió.

La fábrica de Fate en San Fernando (Maximiliano Luna)

Luego, agregó, siguiendo con el tono de preguntas: “¿O acaso les parece bien pagar una remera básica USD 50 cuando la importada cuesta USD 5?“.

También mencionó que se habla de “apertura indiscriminada” cuando Argentina es el país más cerrado del mundo para su nivel de PBI. “¿De qué apertura indiscriminada me hablan? ¡Están hablando de defender los privilegios de los cazadores del zoológico!“, expresó.

“Una de las grandes mentiras que nos han inculcado es que abrir la economía generará pérdida de puestos de trabajo. En el caso argentino, pese a lo que repiten los profesionales de la mentira, durante nuestra gestión no solo que no aumentó el desempleo, sino que además esto pasó en un contexto donde aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo. El análisis es muy simple: cuando uno abre la economía, eso permite a los consumidores el ingreso de bienes de mejor calidad a menor precio. Obviamente, si la empresa local no puede competir, quiebra y despide gente. Sin embargo, eso es una parte de la historia. La otra parte es que ahora el consumidor ahorra dinero al comprar el bien importado, y ese dinero lo utilizará en comprar otros bienes, generando así puestos de trabajo en otro sector de la economía, el cual es más productivo y, por ende, podrá pagar mayores salarios”, cerró en esa etapa del discurso.