América Latina

El riesgo país de Ecuador cayó a 396 puntos y alcanzó su nivel más bajo en casi 12 años

El indicador elaborado por JP Morgan cerró en 396 puntos el 3 de junio, su nivel más bajo desde 2014

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Vista del Palacio de Carondelet, en Quito (Ecuador). Foto de archivo. EFE/ José Jácome
Vista del Palacio de Carondelet, en Quito (Ecuador). Foto de archivo. EFE/ José Jácome

El riesgo país de Ecuador se ubicó en 396 puntos básicos el miércoles 3 de junio de 2026, según datos difundidos por el Gobierno y registrados por el índice EMBI de JP Morgan. La cifra representa el nivel más bajo alcanzado por el indicador desde octubre de 2014 y marca la primera vez en más de una década que el país logra ubicarse por debajo de la barrera de los 400 puntos.

El indicador mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos ecuatorianos y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados los activos de menor riesgo en los mercados internacionales. Su comportamiento es utilizado por inversionistas y organismos financieros para evaluar la percepción sobre la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones de deuda.

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La reducción del riesgo país se ha mantenido de forma sostenida durante los primeros meses de 2026. A comienzos de año, el indicador se encontraba en 492 puntos, por lo que la caída acumulada alcanza los 96 puntos básicos. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la disminución también representa una reducción de más de 1.500 puntos desde la segunda vuelta electoral de abril de 2025, en la que Daniel Noboa obtuvo la elección para su primer mandato completo.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa . (AP Foto/Jacquelyn Martin)
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa . (AP Foto/Jacquelyn Martin)

El Gobierno calificó el resultado como un nuevo hito económico y señaló que refleja una mejora en la percepción de los mercados internacionales sobre la economía ecuatoriana. En un comunicado difundido tras conocerse la cifra, el Ministerio de Economía sostuvo que la reducción del indicador puede contribuir a mejorar las condiciones de acceso al financiamiento, impulsar la inversión y favorecer la generación de empleo.

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La tendencia descendente del riesgo país se había consolidado durante los últimos meses. El 27 de enero de 2026 el indicador llegó a 413 puntos, el nivel más bajo registrado hasta ese momento desde 2014. Posteriormente continuó bajando hasta alcanzar 409 puntos en abril, 404 puntos a finales de ese mismo mes, 402 puntos en mayo y finalmente 396 puntos en junio.

De acuerdo con datos históricos citados por diversos medios económicos, la última ocasión en que Ecuador registró un riesgo país de 396 puntos fue el 5 de octubre de 2014. Desde entonces, el indicador atravesó períodos de alta volatilidad vinculados a la caída de los precios del petróleo, la pandemia de COVID-19, los cambios políticos internos y las condiciones de financiamiento externo.

Durante la pandemia, el riesgo país ecuatoriano llegó a ubicarse en varios miles de puntos básicos debido a las preocupaciones sobre la capacidad de pago del Estado y la incertidumbre económica internacional. Desde entonces, el indicador ha mostrado una reducción progresiva, aunque con episodios de repunte relacionados con eventos políticos y económicos.

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Analistas y publicaciones especializadas han señalado que entre los factores asociados a la caída del indicador se encuentran la continuidad del programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la aplicación de ajustes fiscales y el respaldo financiero de organismos multilaterales. También se ha mencionado la recuperación de la confianza de los mercados tras la reducción de la incertidumbre política registrada después del proceso electoral.

El descenso del riesgo país ocurre además en un contexto en el que Ecuador ha buscado fortalecer sus relaciones con organismos internacionales de crédito y acceder a nuevas fuentes de financiamiento externo. Un menor riesgo suele traducirse en mejores condiciones para futuras emisiones de deuda soberana y para operaciones de financiamiento tanto del sector público como del privado.

Aunque el riesgo país continúa sujeto a factores externos e internos que pueden modificar su comportamiento, el dato registrado el 3 de junio representa el menor valor reportado para Ecuador en más de una década.

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