“Andá a buscarla al ángulo, kuka”: Milei destacó el superávit de Aerolíneas Argentinas y defendió el RIGI

En la apertura de las sesiones ordinarias, el Presidente celebró el superávit de la aerolínea de bandera tras años de déficit y destacó la aprobación de más de USD 25.000 millones en proyectos bajo el régimen de inversiones

Durante su discurso del 1º de marzo, el mandatario también defendió las desregulaciones (REUTERS/Agustin Marcarian)

En el marco de la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso, Javier Milei se refirió al superávit financiero que logró Aerolíneas Argentinas desde su reestatización en 2008, a la vez que se refirió a la aprobación de más de una decena de proyectos por más de USD 25.000 millones, impulsado por el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI).

“Ordenar la economía, la seguridad y las calles nos permitió avanzar con los otros cambios que el país demandaba a gritos. Empresas del estado, antes deficitarias, pasaron a estar en equilibrio, lo que significó un ahorro para todos los argentinos. Tomo por ejemplo el emblemático caso de Aerolíneas Argentinas, que desde 2008 a nuestra llegada le costo USD 8.000 millones a todos los argentinos y este año generó ganancias por USD 100 millones, andá a buscarla al ángulo, kuka”, dijo el Presidente.

Añadió, a su vez, que el Gobierno avanzó “con las primeras privatizaciones contempladas en la Ley Base”.

10/01/2024 Avión de Aerolíneas Argentinas. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA AEROLÍNEAS ARGENTINAS

“Gracias al trabajo de todo el Gobierno, pero en particular de nuestro ministro de Desregulación, el coloso Federico Sturzenegger, hemos realizado más de 14.500 desregulaciones en un sinfín de áreas que dan cuenta del grado de cooptación corporativa que tenía el Estado, porque detrás de cada regulación había un privilegio o, mejor dicho, un curro, un tongo”, dijo Milei.

Y continuó: “Entre otras cosas, estas desregulaciones nos han permitido marcar récords en el mercado aerocomercial de pasajeros, le ha permitido a los productores argentinos acceder a mejor maquinaria productiva que la disponible localmente y ha normalizado y potenciado el mercado de los alquileres”.

Respecto a la eliminación de la antigua ley de alquileres, comentó: “Hemos visto aumentar fuertemente la oferta de viviendas en alquiler y reducir su precio 30% en términos reales. Les cuento, kukas, porque como ustedes son tan ignorantes, en términos reales es neto de la inflación”.

Además, destacó la desarticulación del “siniestro sistema de licencias para las importaciones gracias a la eliminación de las siras, la ampliación del courier y la baja de aranceles. Y todos estos grandes logros parecen pequeños al lado del logro por el RIGI. A través de este sistema de incentivos a la inversión, hemos aprobado proyectos por USD 25.000 millones, que ya están en marcha y estamos evaluando solicitudes adicionales por USD 45.000 millones. Los 32 proyectos presentados se distribuyen en 11 provincias y demandarán más de 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos”.

Señaló, a su vez, que los planes sociales “no son una solución de fondo, sino una transición”, y por eso su gestión apunta a la reforma educativa: “Estamos reformando la educación inicial y primaria para asegurar los conocimientos básicos de lectocomprensión que en las últimas décadas perdieron”.

