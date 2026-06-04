El FMI confía que Argentina logrará aprobar las reformas previsional y tributaria antes de las presidenciales del año que viene

Javier Milei, Kristalina Georgieva y Luis Caputo durante un encuentro en New York, (Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) El Fondo Monetario Internacional (FMI) confía que la administración Milei pueda cumplir con su compromiso de sancionar las leyes que establezcan un nuevo sistema tributario y previsional antes de las elecciones presidenciales de 2027.

“Con respecto a las reformas tributarias y de pensiones, cabe mencionar que las autoridades están plenamente comprometidas con su estabilidad fiscal y planean fortalecer aún más los marcos tributario, de pensiones y fiscal con el tiempo”, contestó Julie Kozack, vocera del FMI, ante un pregunta puntual de Infobae.

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Kozack conoce la historia política de la Argentina, y su respuesta fue optimista. Las reformas que propone el FMI son profundas, y la campaña presidencial iniciará en apenas ocho meses.

La relación institucional entre Argentina y el FMI fluye sin complicaciones. Javier Milei diseñó un programa de ajuste que coincide con los parámetros económicos y financieros del Fondo, y la relación geopolítica del gobierno con la administración Trump es sólida y profunda.

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Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional

Estados Unidos controla al board del FMI, y Kristalina Georgieva se transformó en una pieza clave para Milei y el ministro Luis Caputo en el organismo multilateral de crédito. Cada vez que Milei y Caputo necesitaron a la directora gerente del Fondo, Georgieva levantó el teléfono y escuchó con atención que le planteaban desde Buenos Aires.

En este contexto, el directorio del FMI concedió dos waivers consecutivos a la Argentina por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas, y se muestra muy paciente al momento de reclamar las reformas previsionales e impositivas que Milei y Caputo prometen desde la primera negociación a comienzos de 2024.

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Cuando hace referencia a la estructura de impuestos en la Argentina, el Staff Level Agreement (SLA) sostiene que “sigue siendo complejo, altamente distorsivo e inestable, lo que repercute negativamente sobre el crecimiento y la competitividad”.

Desde esta perspectiva, el SLA añadió que la fragmentación entre Nación y provincias genera superposiciones, baja recaudación y dificultades para controlar el cumplimiento fiscal, mientras la proliferación de regímenes especiales alimenta la inequidad.

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Respecto a la reforma previsional, el FMI definió un esquema jurídico que será muy difícil de sancionar en las dos cámaras legislativas.

El Fondo propuso cinco puntos para cambiar el sistema previsional:

Separar las pensiones contributivas y no contributivas .

Fortalecer el vínculo entre aportes y beneficios .

Ampliar la base de aportes .

Simplificar y armonizar los regímenes previsionales .

Alinear los parámetros de jubilación con las tendencias demográficas.

Estas modificaciones integrarían una iniciativa oficial que se debería presentar en el Parlamento antes de diciembre de 2027. Un plazo signado por las elecciones presidenciales, adónde es poco probable que haya espacio para debates legislativos.

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FOTO ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala con el dedo mientras recibe al presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, 14 de octubre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Al margen de la posibilidad de sancionar las reformas sobre el sistema previsional e impositivo, Kozack reiteró los elogios del FMI al plan de ajuste que ejecutan Milei y Caputo.

La vocera del FMI afirmó:

-“El primer punto que quiero hacer es reconocer, el progreso significativo que se ha hecho en la estabilización de la economía argentina en los últimos dos años y medio. En particular, la inflación anual cayó de alrededor del 200% a finales de 2023 al 30% actual. El déficit fiscal se ha reducido en aproximadamente cinco puntos porcentuales del PIB. Argentina ha registrado superávits fiscales primarios consecutivos por primera vez en casi dos décadas. Se han implementado importantes reformas en política fiscal, comercio y mercado laboral, algunas con el apoyo del Congreso argentino, y el objetivo de estas reformas es crear una economía más abierta y basada en el mercado”.

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-“Aquí quiero enfatizar este punto en particular: todo este progreso ha conllevado una reducción muy significativa de la pobreza en Argentina. La pobreza cayó de más del 50% a menos del 30% recientemente, y eso en tan solo unos años, y esta disminución de la pobreza también ha sido respaldada por una mejor asistencia social.

-“El segundo punto que quiero mencionar es que en Argentina se están realizando importantes esfuerzos para fortalecer la estabilidad y la resiliencia externas, y desde el inicio de este año, es decir, desde el inicio de 2026, el Banco Central ya ha comprado 10.000 millones de dólares en divisas en términos de reservas. Esto significa que las reservas internacionales netas, la posición de reservas internacionales netas del país, han aumentado en más de 7 mil millones de dólares, lo que significa que ya están cerca de alcanzar la meta para fin de este año.

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-“Argentina es un exportador neto de energía y se está beneficiando en el sector externo del aumento de los precios de la energía. Como resultado de esta mejora y fortalecimiento de la posición externa, los diferenciales de Argentina se han reducido a menos de 500 puntos básicos, y recientemente una de las agencias de calificación crediticia elevó su calificación.

-“El tercer punto que quiero destacar es que la tendencia sigue siendo muy alentadora en Argentina, pero existe un reconocimiento compartido de la necesidad de sostener el progreso alcanzado para reducir aún más la inflación, fortalecer la estabilidad externa y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

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