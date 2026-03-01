Las reformas de Milei: cómo cambiaron el trabajo y la economía tras dos años de administración libertaria

El presidente, Javier Milei, lideró un cambio de paradigma económico basado en el ajuste fiscal y la desregulación (Foto: Reuters)

El último cambio de gobierno convirtió muchos aspectos del plano económico. El programa impulsado desde la asunción presidencial, basado en el superávit fiscal y la desregulación, alteró la estructura de la economía argentina.

Tras 24 meses de gestión, la propuesta de la “libertad” muestra resultados concretos: ciertos sectores lograron crecer con la apertura y la estabilidad cambiaria, mientras otros experimentaron caídas en el consumo y la pérdida de poder adquisitivo.

En estos dos años, se observa con claridad quiénes se beneficiaron del nuevo esquema de mercado y quiénes absorbieron el costo del ajuste.

Los grandes ganadores

Un dato relevante para evaluar el desempeño sectorial es el relevado por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), publicado mensualmente por el Indec. Según ese índice, cuatro sectores evidenciaron un crecimiento consistente durante los dos primeros años de gestión de Javier Milei:

Otros sectores también registraron mejoras, aunque en menor medida. Es el caso de las actividades inmobiliarias (3,3%), transporte y comunicaciones (2,8%), la enseñanza (1,7%) y electricidad, gas y agua (1 por ciento).

Los sectores que cayeron

De las 15 grandes ramas de actividad que agrupa el EMAE, ocho presentaron subas en los últimos dos años y siete mostraron resultados negativos.

La construcción fue la que peor desempeño tuvo, con una contracción del 13,9% entre 2023 y 2025. Este retroceso está vinculado con la reducción de la obra pública, lo que impactó sobre empresas constructoras que aún enfrentan dificultades para adaptarse.

También fue marcada la caída en pesca, con un descenso del 8,7%, y en la industria manufacturera, con una baja del 8,1%. En estos dos casos, la falta de recuperación después de fluctuaciones previas se explica por la dificultad de adecuarse al nuevo entorno económico.

De las 15 grandes ramas de actividad que agrupa el EMAE, ocho presentaron subas en los últimos dos años y siete mostraron resultados negativos

Completan la lista de retrocesos el comercio (3,6%), las “otras actividades de servicios comunitarios y sociales” (3,2%), la administración pública (1,8%) y los servicios sociales y de salud (0,4 por ciento).

El impacto en el mercado laboral

El plan económico actual no solo se refleja en las actividades económicas, sino también en el mercado laboral.

Se identifican tres tendencias principales: disminución del empleo asalariado formal, aumento del empleo no registrado y crecimiento del trabajo por cuenta propia.

Datos oficiales precisan que, entre el tercer trimestre de 2023 e igual período de 2025, la cantidad de trabajadores asalariados en blanco en el sector privado disminuyó 3,1%, lo que significó la pérdida de 235 mil puestos de trabajo, según el último informe de generación del ingreso del organismo estadístico Indec.

Solo tres rubros crearon nuevos empleos formales: comercio (30 mil), enseñanza (38 mil) y agricultura (3 mil). Los demás descendieron, con la construcción nuevamente en el último lugar. Este sector recortó 88 mil puestos asalariados formales; es decir, una caída del 18,8 por ciento.

También descendió el empleo asalariado en el transporte (38 mil menos), la industria manufacturera (45 mil menos) y las actividades inmobiliarias (20 mil menos).

Solo tres rubros crearon nuevos empleos formales: comercio (30 mil), enseñanza (38 mil) y agricultura (3 mil)

En el caso de la industria manufacturera, esto ocurre pese al crecimiento puntual del sector, debido a que la expansión se produjo principalmente por mejoras en productividad y automatización, que no requirieron aumentar la planta de trabajadores formales.

En contrapartida, el mercado informal avanzó 4,2% durante el mismo período, con 231 mil empleos en negro nuevos, principalmente en “transporte, almacenamiento y comunicaciones” (85 mil), servicios sociales y de salud (68 mil) y “otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales” (49 mil más).

El trabajo por cuenta propia también creció. Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, se sumaron 400 mil nuevos cuentapropistas, lo que representó un incremento del 7,2%. Lideraron la expansión hoteles y restaurantes (116 mil trabajadores adicionales), la industria manufacturera (93 mil) y otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales (46 mil).

Los factores detrás de la transformación económica

Analistas y especialistas destacan que la desigual evolución de los sectores responde a la capacidad de cada uno para adaptarse a un mercado con mayor competencia y menos restricciones estatales.

Osvaldo Giordano, presidente del think tank Ieral de Fundación Mediterránea, comentó que la dispersión sectorial se explica desde el diseño del nuevo marco: “La estabilidad macroeconómica, la integración al mundo y la desregulación favorece la expansión de algunos sectores y agrega dificultades en otros”.

Osvaldo Giordano destacó: “La estabilidad macroeconómica, la integración al mundo y la desregulación favorece la expansión de algunos sectores y agrega dificultades en otros” (Foto: EFE)

Para Daniel Garro, director de la consultora Value International Group, “el rendimiento desigual entre sectores radica en la productividad y eficiencia históricas. Buena parte de la industria se sostuvo gracias a subsidios sobre tasas de interés, energía y gas. Cuando eso se termina, si no tenés hechas bien las cuentas, sonaste”.

Garro destaca que el agro logró ser competitivo incluso en contextos adversos, debido al nivel de capitalización y eficiencia.

El economista Raúl Mercau aporta que el crecimiento de la agricultura se debe, en buena parte, a la comparación con un año extraordinariamente adverso: “La campaña 2022/23 fue dramáticamente menor por sequía histórica. El crecimiento del valor agregado agrícola que muestra el EMAE 2024-2025 se explica por comparar con un año base muy bajo y por la recuperación de la producción total, en particular de soja y trigo”. Durante la campaña 2024/25, la producción alcanzó hasta 143 millones de toneladas, impulsada especialmente por rendimientos récord de maíz como los 8,07 toneladas por hectárea.

El valor agregado del sector financiero está muy asociado a los niveles y a los spreads de tasas de interés (Mercau)

En relación a la intermediación financiera, Mercau precisa: “El valor agregado del sector financiero está muy asociado a los niveles y a los spreads de tasas de interés. En el período las tasas han sido altas y los spreads altos”. Además, cuenta que la metodología del EMAE y el efecto de los “impuestos netos de subsidios” inflaron parcialmente la recuperación del sector financiero y el PBI.

¿Por qué crece la informalidad?

Las modificaciones en el empleo registraron un patrón similar. El descenso del asalariado formal y el auge del cuentapropismo y la informalidad, según Giordano, obedecen a que “los sectores que más rápido se están adaptando al nuevo entorno se caracterizan por una baja intensidad en la generación de empleos. El aumento en la informalidad es la contrapartida del estancamiento en la cantidad de empleos formales”.

El crecimiento del 4,2% en el empleo informal refleja la estrategia de inserción de miles de argentinos ante la contracción de los puestos asalariados en el sector privado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Garro, por su parte, argumenta que la rigidez normativa y los altos costos explican el avance del trabajo en negro: “Es muy costoso emplear a alguien en Argentina. El costo laboral total equivale entre 1,7 y 1,8 veces el salario neto, lo que empuja a las empresas y trabajadores hacia la informalidad”. Agrega que el cuentapropismo representa, en muchos casos, el acceso alternativo al empleo formal ante la ausencia de reformas legislativas.

El costo laboral total equivale entre 1,7 y 1,8 veces el salario neto, lo que empuja a las empresas y trabajadores hacia la informalidad (Garro)

Osvaldo Giordano agrega que la prolongada falta de creación de empleo asalariado privado registrado, que se extiende por más de una década, fuerza a muchos a buscar ingresos en formas de trabajo por cuenta propia e informalidad.

Perspectivas

De cara a los próximos dos años, los economistas consultados prevén resultados diferenciados entre sectores, de acuerdo a la eficiencia y la inserción internacional de cada uno.

Raúl Mercau observa que “se repetirá el crecimiento de los sectores que son creadores de empleo: minería, principalmente por incentivos fiscales como el RIGI. La industria y el comercio seguirán estancados, es parte del proceso de ajuste”. Ejemplifica que en otros países, como Perú, medidas similares demoraron años en reducir la inflación, con elevados costos sociales.

Osvaldo Giordano coincide en que las expectativas más sólidas recaen en los sectores más eficientes con buena presencia internacional, como el agro, hidrocarburos y minería. Destaca además que, de concretarse la eliminación de las retenciones al agro, el sector podría ampliar aún más su crecimiento.

La explotación de minas y canteras, que creció un 16% en dos años, es señalada por los economistas como uno de los pilares del nuevo modelo (Foto: Reuters)

“El aprovechamiento de nuevas oportunidades depende del avance en la mejora del entorno. Es muy importante que rápidamente se defina un régimen monetario y cambiario definitivo, similar al que adoptó Perú, y que se mantenga la velocidad en las reformas necesarias”, estima Giordano.

Garro, en tanto, sostiene que la inversión será el factor decisivo y no el consumo: “No es el aumento del consumo lo que hace que una economía crezca, sino la inversión. El que no sea eficiente dado el contexto, saldrá perdiendo”.

No es el aumento del consumo lo que hace que una economía crezca, sino la inversión. El que no sea eficiente dado el contexto, saldrá perdiendo (Garro)

En materia de empleo, Garro anticipa que la evolución dependerá del desarrollo de capacidades y de la creación de valor: plantea que los “puestos de trabajo” tradicionales tenderán a desaparecer, mientras que se generarán empleos de alto valor vinculados a nuevas tecnologías. “Hay profesionales como abogados o contadores que se van a quedar sin trabajo si no se reestructuran frente a la inteligencia artificial y la robótica”, advierte.