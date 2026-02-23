Economía

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en CABA

El Idecba actualizó los ingresos mínimos para cada estrato social en la Ciudad. Una familia necesita más de $1.396.660 al mes para no ser considerada pobre y superar los $767.413 para quedar por encima del umbral de indigencia

Guardar
El costo de la canasta
El costo de la canasta básica total trepó a $1.396.660 en enero y marca el límite para no ser considerado pobre en la capital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una familia tipo que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesita ingresos mensuales superiores a $2.201.157 para ser considerada de clase media, según el último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) correspondiente a enero de 2026.

El análisis toma como referencia un hogar compuesto por una pareja de 35 años, ambos con actividad laboral y propietarios de su vivienda, junto a dos hijos varones de 9 y 6 años. Para este tipo de familia, el informe detalla que el umbral de pobreza, definido por la Canasta Básica Total (CBT), es de $1.396.660, mientras que el límite de indigencia, determinado por la Canasta Básica Alimentaria (CBA), alcanza los $767.413 en enero de 2026.

Según el Idecba, estos valores se actualizan mensualmente y reflejan el costo de vida específico de la Ciudad en un contexto de inflación y variaciones constantes en los precios de los bienes y servicios. La segmentación de los ingresos establecida permite distinguir los diferentes niveles socioeconómicos: se considera indigentes a los hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la CBA, mientras que los denominados pobres no indigentes logran cubrir la CBA pero no la CBT.

La metodología porteña diferencia entre los sectores medios “frágil” y “clase media”. El primero incluye a quienes logran cubrir la canasta total pero no superan el 25% adicional. El segundo corresponde a los hogares que mantienen ingresos por encima de ese umbral, pero sin multiplicar la canasta total por cuatro. Esta segmentación permite identificar situaciones de estabilidad o vulnerabilidad dentro del conjunto de los no pobres.

De acuerdo con el reporte, los valores de las canastas y líneas sociales se actualizan mensualmente y se construyen sobre la base de los precios relevados en la propia Ciudad de Buenos Aires. El sistema, aplicado desde 2008, se complementa con información de ingresos para estimar la proporción de la población que queda por debajo de cada umbral y la distribución de los hogares en los distintos estratos sociales.

La inflación y el aumento
La inflación y el aumento sostenido de precios ajustaron los límites de ingreso y acentuaron las diferencias entre los distintos estratos sociales en la Ciudad de Buenos Aires REUTERS/Agustin Marcarian

El informe de Idecba también señala que el piso de ingresos necesario para acceder a la clase media porteña es uno de los más altos del país, resultado de la dinámica de precios y el nivel de consumo típico de la capital porteña. Además, subraya la importancia de la actualización periódica de los valores de referencia para adecuar el diagnóstico social a la coyuntura económica.

Entre los factores que explican el aumento de los requisitos para pertenecer a la clase media, el estudio menciona la aceleración inflacionaria y el encarecimiento de los bienes y servicios incluidos en las canastas de consumo. Este fenómeno impacta especialmente en los sectores vulnerables y medios frágiles, que pueden enfrentar retrocesos sociales ante cualquier shock negativo en los precios o los ingresos.

El criterio de estratificación adoptado por el Idecba se apoya en antecedentes metodológicos desarrollados desde 2011 y permite comparar la situación local con la del Gran Buenos Aires y otros aglomerados urbanos. La segmentación, basada en la capacidad de consumo, facilita la identificación de los sectores más expuestos y de aquellos que logran sostenerse en la clase media pese a las fluctuaciones de la economía.

El reporte publicado por el organismo concluye que la pertenencia a la clase media en la Ciudad de Buenos Aires depende de la generación de ingresos mensuales superiores a $2,2 millones, sin superar los $7 millones, cifra que marca el límite con los sectores acomodados. Los datos, actualizados cada mes, reflejan el pulso económico de la principal ciudad del país y sirven de referencia para el diseño de políticas públicas orientadas a la protección social y la equidad urbana.

Temas Relacionados

clase mediaidecbacanasta basicainflacioncabaúltimas noticiascanastas

Últimas Noticias

El dólar sigue cayendo y acumula una baja de 5% en febrero

El tipo de cambio mayorista cedió a $1.370,50, a 230 pesos o 16,8% del techo de las bandas. Al público cerró a $1.390 en el Banco Nación. Son los precios más bajos desde septiembre

El dólar sigue cayendo y

Crisis en la industria: un grupo británico cerró su fábrica en San Luis y despidió a todos sus empleados

La planta, ubicada en la localidad de Juana Koslay, fabricaba la piedra laja para la construcción. La empresa pertenecía a un holding con presencia en más de 20 países y atravesaba un largo conflicto laboral

Crisis en la industria: un

El salario pretendido por los argentinos volvió a caer en enero: cuánto piden por cada puesto

Se trata del segundo mes consecutivo en negativo. Cuáles fueron los sectores con mayores y menores pretensiones

El salario pretendido por los

Aumento de la morosidad: 1 de cada 4 personas endeudadas tiene problemas para cancelar su crédito

La situación crediticia de las familias se vuelve cada vez más compleja y la expansión del crédito empieza a mostrar límites

Aumento de la morosidad: 1

Crece la preocupación en la industria automotriz por la pérdida de competitividad y la avanzada china en Brasil y Argentina

A los problemas de competitividad local se suma el desembarco de marcas chinas en Brasil, que podrán exportar autos a Argentina sin arancel y sin limitación de unidades. Incluso, podrían instalarse en el país para hacer el negocio en ambos sentidos

Crece la preocupación en la
DEPORTES
Con Bareiro y sin Cavani:

Con Bareiro y sin Cavani: la lista de citados de Boca Juniors y el probable equipo para el debut en la Copa Argentina

Tomás Etcheverry, el campeón que forjó su identidad entre La Plata y el mundo: de aquel juego en la playa a la gloria en el Río Open

De sufrir ataques de pánico y dejar el tenis a ser campeón en Tigre: el renacer de Guido Justo

Crece la preocupación en la F1 por el nuevo reglamento: del “plan B” para combatir el manejo “antinatural” al problema de la energía

El crudo relato de la esquiadora Lindsey Vonn tras su grave lesión en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Salvaron mi pierna de ser amputada”

TELESHOW
La palabra de Mirtha Legrand

La palabra de Mirtha Legrand en el día de su cumpleaños: “Disfrutemos de la vida”

La emoción de María Becerra al adoptar un perro en Miami: “¡Mirá lo que es, amor!”

La periodista Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico: “La vida me dio una segunda oportunidad, no tengo secuelas”

La firme decisión de Pampita de mudarse de su casa en Barrio Parque: el motivo

El romántico mensaje de Andrea Frigerio a su esposo Lucas Bocchino al cumplir 30 años de su boda: “Una vida juntos”

INFOBAE AMÉRICA

El veto de Hungría y

El veto de Hungría y Eslovaquia bloquea el paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia

La Fiscalía de Brest pide la pena máxima para el capitán chino del petrolero vinculado a la flota fantasma rusa

La existosa exposición de Egiptología en el Bellas Artes extiende su cierre

Arrestaron al ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por las revelaciones del caso Epstein

Filiales de Maersk y MSC operarán terminales panameñas tras anulación de concesión a PPC