Cuál fue el sector clave que traccionó la actividad económica en 2025 y qué esperan los analistas para este año

El sector agrícola impulsó el crecimiento del EMAE en diciembre con una suba interanual de 32,2%.

La actividad económica argentina creció 4,4% en 2025, impulsada por el sector agropecuario, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en diciembre un avance interanual de 3,5%, mientras que el incremento respecto de noviembre, en la serie desestacionalizada, fue de 1,8%. El promedio anual superó en 4,4% al de 2024. No obstante, los analistas advierten sobre los sectores que aún no logran despegar y señalan los matices que deben considerarse al interpretar el dato.

La dinámica de la economía argentina, según los datos oficiales, estuvo marcada por la recuperación de sectores específicos y por la influencia de factores coyunturales como la incertidumbre electoral y la evolución de las variables financieras. El EMAE de diciembre alcanzó máximos históricos en la serie desestacionalizada y tendencia-ciclo, según el reporte oficial. En el caso de la primera, superó el pico que había alcanzado en junio de 2022. En el segundo, sobrepasó las cifras de noviembre de 2025.

En tanto, once de los quince sectores relevados por el Indec mostraron incrementos interanuales, con Agricultura, ganadería, caza y silvicultura liderando el crecimiento. Este rubro subió 32,2% en diciembre respecto del año anterior, impulsado por una cosecha récord de trigo. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la magnitud de estos datos y subrayó el rol determinante del agro en el resultado anual.

El avance del EMAE ocurrió en un contexto de volatilidad política y financiera posterior a las elecciones presidenciales. Analistas consultados por Infobae señalaron que el resultado de diciembre refleja tanto el efecto de la cosecha agrícola como el reacomodamiento económico tras el buen desempeño oficialista en las elecciones legislativas de octubre, junto con la dolarización de carteras y el aumento del riesgo país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

Sebastián Menescaldi, director de la consultora Eco Go, explicó que el dato refleja el reordenamiento postelectoral, caracterizado por la reducción de inventarios en un entorno de tasas de interés reales positivas, lo que encareció el mantenimiento de stocks. Según Menescaldi, esta dinámica empresarial impactó en los niveles de actividad. Desde la misma consultora, Lucio Garay Mendez agregó que “el trigo y el resto del agro son los grandes responsables del crecimiento del mes”. Además, destacó que la corrección de los datos de mediados de 2025 elevó el “arrastre estadístico” para 2026 a cerca de 2%, frente al valor nulo estimado previamente, modificando así la proyección para este año.

El informe oficial puntualizó que “tanto el indicador desestacionalizado como el de tendencia-ciclo se ubicaron en máximos históricos en diciembre de 2025”. El crecimiento acumulado durante el segundo semestre, medido en términos desestacionalizados, alcanzó 0,9% pese al contexto de incertidumbre electoral y financiera.

El crecimiento interanual de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura estuvo impulsado por un récord en la cosecha de trigo, tanto en cantidad como en rendimiento promedio, que superó en 50% el promedio de las últimas cinco campañas. En contraste, cuatro sectores mostraron retrocesos interanuales. Entre ellos, se destacaron industria manufacturera, con una baja de 3,9%, y comercio mayorista, minorista y de reparaciones, que descendió 1,3 por ciento. Estas dos ramas restaron 0,8 puntos porcentuales a la variación del EMAE.

Florencia Iragui, economista de LCG, señaló que sectores clave como el comercio y la industria continúan mostrando debilidad. El comercio registró su segunda baja mensual consecutiva, mientras que la industria lleva seis meses de descensos, lo que en conjunto le resta casi 0,8 puntos porcentuales al crecimiento, con caídas interanuales de 1,3% y 3,9% respectivamente al cierre de 2025. “El arrastre que deja este crecimiento de diciembre es de 2 p.p., aunque igualmente no esperamos un gran crecimiento de la actividad este año. Si el comportamiento esperamos que continúe con disparidades entre sectores”, expresó.

Desde la consultora proyectaron un aumento de la actividad por debajo del 3% anual promedio a partir de la tracción que puedan ejercer “algunos pocos sectores (petróleo, minería, agro e intermediación financiera)”. “Para el resto, no encontramos drivers que empujen el crecimiento. En su mayoría seguirán atados a i) una demanda interna poco pujante con salarios estancados y creación de empleo de baja calidad (que difícilmente se revierta en el corto plazo con la aprobación de la reforma laboral), ii) un impulso fiscal nuevamente negativo para alcanzar una meta fiscal más estricta este año, y iii) la apertura comercial en un contexto de tipo de cambio más bajo”, agregaron.

Por su parte, el director de Analytica, Claudio Caprarulo, subrayó que el dato del EMAE “es superior al que esperábamos” (+0,2%), aunque la composición entre sectores ganadores y perdedores no sorprendió a la consultora. Caprarulo resaltó la previsibilidad de la dinámica sectorial, aunque admitió que el salto de la actividad económica superó las estimaciones previas.

El impacto de la cosecha agrícola también fue destacado por Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, quien ponderó que “el dato más relevante es el aumento mensual de 1,8% desestacionalizado, muy influido por el agro”. Tiscornia explicó que, según la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI), el trigo incide especialmente sobre el cierre del año, lo que explica el incremento observado en diciembre. También indicó que sectores como la construcción crecieron, mientras que la industria y la pesca mostraron resultados dispares.

El efecto estadístico derivado de la suba de la agricultura y la revisión de los datos de meses previos elevó el “arrastre estadístico” para 2026, según Garay Mendez, “a cerca de 2%, contra cero que daban los datos anteriores”. Sin embargo, el ministro Caputo recordaron que los datos de actividad “siempre son provisorios”. El informe de avance del nivel de la economía correspondiente al cuarto trimestre de 2025 se difundirá el 20 de marzo, según anticipó el Ministerio de Economía.

La información oficial y los testimonios de los economistas consultados por Infobae coincidieron en destacar la diversidad sectorial que impulsó el avance de la actividad. Las ramas vinculadas al agro, la intermediación financiera y los servicios, junto con la recuperación de sectores como la construcción, contrarrestaron las caídas observadas en industria y comercio.