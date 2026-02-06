Economía

La construcción repuntó 6,3% en 2025 y tuvo sólo dos meses negativos en todo el año

La mejora se dio en comparación a un año marcado por el freno de la obra pública. También mejora el empleo y crece la superficie autorizada para nuevas obras

La construcción creció 2,9% interanual
La construcción creció 2,9% interanual en diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de la construcción tuvo un 2025 positivo casi de principio a fin. Según el último informe publicado por el Indec, la actividad creció 6,3% en el total del año, en comparación con 2024.

Las estadísticas muestran que a lo largo del 2025 se registraron solo dos meses con caída, el primero (enero con una baja de 1,4%) y el penúltimo (noviembre con -4,8%). El resto de los meses el resultado fue positivo. El pico de crecimiento se produjo en abril, con un alza del 25,9 por ciento. En diciembre (último mes relevado), se registró una recuperación del 2,9% en comparación a igual mes del año pasado.

No obstante, al momento de analizar los resultados se debe tener en cuenta que el año de comparación, el 2024, fue particularmente malo para las constructoras, debido a la decisión del Gobierno nacional de dejar de financiar la obra pública. La medida tomada por el Ejecutivo agarró por sorpresa a cientos de empresas que tardaron cerca de un año en readaptarse al nuevo mercado.

Los números que respaldan el crecimiento

Para determinar cuánto crece o cae la construcción, el Indec releva el nivel de demanda registrado por algunos de los principales insumos utilizados en las obras tradicionales. Así, se puede comprobarte que en diciembre creció por ejemplo un 40% la demanda de artículos sanitarios de cerámica. También repuntó 29,7% la venta de hierro redondo y aceros y aumentó 8,4% la demanda de hormigón elaborado.

Otros insumos que mostraron una demanda positiva fueron las pinturas para construcción (10,2%) y los materiales incluidos en el rubro “resto” (31,9% de alza). Dentro de esa categoría se encuentran por ejemplo la grifería, los tubos de acero y el vidrio plano para la construcción.

En contra parte hubo algunos insumos para la construcción que mostraron un retroceso en diciembre, siempre en comparación con el mismo mes del año pasado. Fue el caso del asfalto (-1,6%), las cales (-5,4%), el cemento portland (-1,2%), los ladrillos huecos (-20,7%) y el rubro de mosaicos, graníticos y calcáreos (-15,1%). Además, se contrajeron las ventas de placas de yeso (-1,9%), los pisos y revestimientos cerámicos (-11,1%) y el yeso (-12,3%).

No obstante, más allá de esas caídas, el resultado final fue positivo, con el mencionado repunte del 2,9% en diciembre.

Más trabajadores y más permisos de construcción

En paralelo al nivel de demanda registrado por los principales insumos para la construcción, el Indec releva otras dos variables vinculadas a la actividad. Si bien no se toman en cuenta para determinar la variación mensual (ambos indicadores van con un mes de retraso), sirven para confirmar el movimiento del sector y mostrar un panorama más amplio de lo que está pasando dentro de las constructoras.

La cantidad de puestos de
La cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado creció 2,9% en 2025 en relación con el año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de esas variables es la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado. De acuerdo al informe, en noviembre había 388.472 trabajadores registrados en la actividad, lo que dejó como resultado una mejora del 2,9% en relación al mismo mes de 2024. No es un dato menor, teniendo en cuenta que la mayoría de los empleos formales del rubro corresponden a empresas que se desempeñan en la parte pública.

La otra variable que mide el Indec para tener un “termómetro” de la actividad es la “superficie autorizada para los permisos de edificación”. De acuerdo al estudio, en noviembre de 2025 había 1.338.203 m2 habilitado para nuevas obras. Se trata de un número que está por encima de la media histórica y que implica una recuperación del 13,6% respecto a noviembre del 2024.

Repasando, la demanda de materiales reflejó una mejora en la construcción en el mes de diciembre y las estadísticas de mano de obra y superficie autorizada para nuevas obras mostraron que la baja de noviembre no fue tan dura como aparentaba.

