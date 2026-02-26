Economía

El Gobierno confirmó el pago del bono de 70 mil pesos para jubilados y pensionados

La medida publicada hoy en el Boletín Oficial se suma a los refuerzos otorgados desde 2024. Se trata de un plus no remunerativo ni sujeto a descuentos, que aliviar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores

El Gobierno otorgó un bono
El Gobierno otorgó un bono de $70 mil para jubilados y pensionados (REUTERS/Agustin Marcarian)

Tal como sucede cada mes, el Gobierno nacional confirmó un nuevo pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados. La oficialización del plus llega luego de que el Ejecutivo anunciara una nueva suba para los beneficiarios de la ANSES.

La medida se oficializó tras la publicación del decreto109/2026 en el Boletín Oficial. Así, este bono se suma a los ya entregados desde 2024, que buscaron mitigar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores.

Las resoluciones previas dispusieron actualizaciones mensuales de los haberes previsionales desde julio de 2024, vinculadas directamente a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Sin embargo, la administración reconoció que, a pesar de estos mecanismos, persistieron efectos adversos especialmente entre quienes perciben los haberes más bajos, por lo que consideraron necesario volver a otorgar el pago extraordinario del plus.

Según el decreto, el bono será liquidado por titular y su alcance incluye a quienes reciban prestaciones contributivas otorgadas a través de la Ley N° 24.241, regímenes generales previos, regímenes especiales derogados y ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación.

Dentro del universo de beneficiarios, también se encuentran quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.

Este beneficio se suma a
Este beneficio se suma a una serie de medidas económicas implementadas desde 2024 que buscaron mitigar el impacto de la inflación

El criterio para la asignación del bono contempla la suma de los haberes de todas las prestaciones vigentes. Para quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado, se otorgará la suma en su totalidad.

Mientras tanto, en los casos en que el total de las prestaciones supere el haber mínimo, se abonará una suma diferencial hasta alcanzar el tope que resulta de sumar el haber mínimo más el máximo del bono. Así, se busca priorizar el refuerzo de ingresos para los sectores con mayores necesidades, sin excluir a quienes, por acumulación de beneficios, superen el piso mínimo.

Tal como sucedió los meses anteriores, aclararon que se trata de una suma de carácter de no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable a los efectos de otros conceptos previsionales o asistenciales.

El decreto justifica la decisión en la necesidad de resguardar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, especialmente tras suspensión de la aplicación de la Ley N° 27.609 de movilidad jubilatoria, cuya fórmula no contemplaba la evolución de los precios, algo que desde el Gobierno consideran que generó un desfasaje entre la economía real y la actualización de los haberes. Según la fundamentación oficial, esta situación afectó en mayor medida a quienes perciben los ingresos más bajos, lo que derivó en la implementación de bonos mensuales y refuerzos previsionales desde enero de 2024 hasta febrero de 2026.

Bajo el esquema actual de incrementos, se registraron subas del 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, 2,4% en enero. De hecho, la última actualización fue del 2,88%, llevando la mínima hasta los $369.600,88.

Al valor de la jubilación mínima, hay que sumarle ahora el bono extraordinario, por lo que los adultos mayores percibirán en su próxima fecha de cobro $439.600,88.

El haber máximo, por otro lado, escaló hasta los $2.487.063,95 desde el 1° de marzo. En el caso de la base imponible mínima para el cálculo de aportes, se fijó en $124.481,49, mientras que la máxima alcanzará los $4.045.590,45. Asimismo, el monto de la PUAM será $295.680,70 y la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $169.075,53.

Temas Relacionados

Gobiernorefuerzo previsionalbonojubiladospensionadosBoletín Oficialjubilacionespensiones

