El Gobierno oficializó los aumentos para jubilados y pensionados: cuánto pasará a valer la mínima

La variación será deun 2,88% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación del 2,88% en el último mes, el Gobierno nacional anunció cuáles serán los aumentos que se reflejarán en las jubilaciones y pensiones a partir de marzo.

La actualización fue oficializada en la resolución 38/2026, que fue publicada este viernes a la madrugada en el Boletín Oficial. Con la aprobación del director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernando Bearzi, se fijó el haber mínimo garantizado en $369.600,88.

De la misma manera, las autoridades establecieron que el haber máximo que podrán percibir los miembros del sistema previsional será de $2.487.063,95 desde el 1° de marzo.

En el caso de la base imponible mínima para el cálculo de aportes, se fijó en $124.481,49, mientras que la máxima alcanzará los $4.045.590,45. Asimismo, el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será $295.680,70 y la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $169.075,53.

Los aumentos fueron anunciados por el titular de Anses, Fernando Bearzi

Por otro lado, el organismo determinó la actualización de las remuneraciones para quienes cesen en la actividad a partir del 28 de febrero de 2026, así como para aquellos que, permaneciendo activos bajo los términos de la ley, soliciten la prestación desde el 1 de marzo de 2026.

Según explicaron, esta actualización se realizaró conforme a los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social y detallados en su Disposición 2/2026. Asimismo, la Dirección General Diseño de Procesos y Normas de ANSES quedó habilitada para emitir las normas y comunicaciones necesarias para llevar adelante estos cambios.

Los aumentos que entrarán en vigencia a partir del mes que viene surgen de la fórmula de movilidad jubilatoria que comenzó a utilizarse a partir de abril de 2024. De esta manera, se estableció que las prestaciones de jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizarán una vez por mes según la inflación registrada dos meses antes, reemplazando el mecanismo trimestral.

Por este motivo, en el considerando de la norma, el titular de ANSES sostuvo que “corresponde establecer los valores del mes de marzo de 2026 correspondientes a las prestaciones y conceptos previsionales, considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a enero de 2026″.