El Gobierno oficializó los aumentos para jubilados y pensionados: cuánto pasará a valer la mínima

Los nuevos montos se cobrarán a partir del 1° de marzo, luego de que se aplicará una diferencia del 2,88%

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación del 2,88% en el último mes, el Gobierno nacional anunció cuáles serán los aumentos que se reflejarán en las jubilaciones y pensiones a partir de marzo.

La actualización fue oficializada en la resolución 38/2026, que fue publicada este viernes a la madrugada en el Boletín Oficial. Con la aprobación del director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernando Bearzi, se fijó el haber mínimo garantizado en $369.600,88.

De la misma manera, las autoridades establecieron que el haber máximo que podrán percibir los miembros del sistema previsional será de $2.487.063,95 desde el 1° de marzo.

En el caso de la base imponible mínima para el cálculo de aportes, se fijó en $124.481,49, mientras que la máxima alcanzará los $4.045.590,45. Asimismo, el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será $295.680,70 y la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $169.075,53.

Por otro lado, el organismo determinó la actualización de las remuneraciones para quienes cesen en la actividad a partir del 28 de febrero de 2026, así como para aquellos que, permaneciendo activos bajo los términos de la ley, soliciten la prestación desde el 1 de marzo de 2026.

Según explicaron, esta actualización se realizaró conforme a los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social y detallados en su Disposición 2/2026. Asimismo, la Dirección General Diseño de Procesos y Normas de ANSES quedó habilitada para emitir las normas y comunicaciones necesarias para llevar adelante estos cambios.

Los aumentos que entrarán en vigencia a partir del mes que viene surgen de la fórmula de movilidad jubilatoria que comenzó a utilizarse a partir de abril de 2024. De esta manera, se estableció que las prestaciones de jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizarán una vez por mes según la inflación registrada dos meses antes, reemplazando el mecanismo trimestral.

Por este motivo, en el considerando de la norma, el titular de ANSES sostuvo que “corresponde establecer los valores del mes de marzo de 2026 correspondientes a las prestaciones y conceptos previsionales, considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a enero de 2026″.

La modificación, establecida por el Decreto 274/2024 firmado por Javier Milei, busca ajustar los ingresos previsionales para reflejar más fielmente la suba de precios y evitar retrasos en los pagos. Bajo el esquema actual de incrementos mensuales, se registraron subas del 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, 2,4% en enero y 2,8% en febrero.

Tras confirmarse que el haber mínimo pasará a $369.600,88 en marzo, se calcula que, si se oficializa el bono extraordinario de $70.000, el ingreso mínimo de los jubilados alcanzará $439.600,88. Además, indicaron que desde enero de 2025 los incrementos comenzarán a aplicarse de forma automática y no requerirán nuevas disposiciones.

De cuánto será el aumento en el resto de las prestaciones sociales

En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, se calcula que tendrán un monto actualizado que, sumando el refuerzo extraordinario, llegaría a $330.705,03. Quienes perciben la pensión destinada a madres de siete hijos recibirán una suma igual a la jubilación mínima, es decir, $369.600,88, que asciende a $439.600,88 incluyendo el bono adicional.

A partir del mismo incremento, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajustará a un total de $132.796,38 por cada hijo, en tanto que la AUH por discapacidad será de $432.415,18.

Para los beneficiarios de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), la cifra se fijará en $125.336,48, con el pago mensual del 80% y el saldo del 20% sujeto a la presentación de documentación exigida.

Dentro del nuevo esquema, la Asignación Familiar por Hijo para beneficiarios en el primer rango también se actualizará y alcanzará un total de $66.401,26.

