El Banco Central volvió a comprar dólares y ya suma USD 2.000 millones en abril

El BCRA encadenó 71 jornadas consecutivas con compra de dólares. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 71 jornadas consecutivas comprando dólares en el mercado oficial, tanto mediante operaciones directas como a través de transacciones en bloque con empresas y organismos. Este martes adquirió USD 235 millones y el total anual superó los 6.300 millones de dólares.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero de 2026, la autoridad monetaria sumó USD 6.386 millones, cifra que superó largamente la mitad de la meta prevista para este año. En abril, la velocidad de compra se incrementó respecto de los meses previos: en lo que va del mes, ya adquirió 2.000 millones de dólares.

El Central ya alcanzó el 63% del objetivo anual de compras de divisas. No obstante, los pagos de deuda realizados por el Tesoro, que obtuvo una parte de las divisas a través del BCRA, limitaron el aumento neto de reservas internacionales.

Para sostener las compras, el organismo emitió pesos sin utilizar instrumentos de esterilización, mientras que el Tesoro colocó títulos en moneda local para absorber liquidez y evitar una expansión monetaria mayor, con el propósito de contener posibles presiones sobre el tipo de cambio y la inflación.

Proyecciones oficiales sugieren que, según la oferta de dólares y la demanda de pesos, el saldo neto de compras podría ubicarse entre 10.000 y 17.000 millones de dólares en 2026. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que estas variables serán clave para el resultado final.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales totalizaron USD 45.779 millones, con una suba diaria de 32 millones de dólares. En febrero, el stock había llegado a USD 46.905 millones, el nivel más alto desde 2018 y el máximo de la actual administración. Los movimientos recientes responden tanto a pagos de deuda en moneda extranjera como a cambios en la valuación de activos, como el oro y los bonos, en un contexto internacional inestable.

La deuda corporativa jugará un papel clave en el flujo de divisas de los próximos meses, más allá de los dólares que ingresen por la cosecha gruesa. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, empresas argentinas colocaron deuda en los mercados internacionales por cerca de 10.000 millones de dólares. La mayor parte parte de esos fondos ingresó al mercado local, contribuyendo a la estabilidad cambiaria de los últimos meses. Según estimaciones oficiales, todavía quedan más de USD 3.000 millones pendientes de liquidación. A medida que estas divisas se incorporen al circuito formal, podrían reforzar y extender la estabilidad del tipo de cambio.

En una reunión con inversores extranjeros en Washington, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, señaló que entre octubre de 2025 y abril de 2026 las compañías emitieron obligaciones negociables por un total de USD 9.900 millones, de los cuales solo se canalizaron al mercado local 6.800 millones. Aún restan por liquidar USD 3.200 millones, cifra que podría traducirse en una mayor oferta de dólares en el corto plazo.

El dólar operó estable

El mercado cambiario argentino mostró estabilidad este martes tras dos jornadas consecutivas de alzas, con un incremento en la demanda privada y la intervención habitual del Banco Central, que busca fortalecer el perfil de las reservas netas en cumplimiento de los compromisos asumidos recientemente ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La operatoria en el segmento de contado alcanzó los 532,1 millones de dólares. Este volumen permitió revertir el aumento inicial del tipo de cambio mayorista, que cerró con una baja marginal de 1,50 pesos (-0,1%), situándose en 1.375,50 pesos.

En abril, el dólar mayorista acumula una caída de 6,50 pesos (-0,5%) y, desde el inicio de 2026, retrocede 79,5 pesos o 5,5 por ciento. El Banco Central estableció la banda superior de su esquema cambiario en 1.688,68 pesos, lo que deja al dólar mayorista a 313,18 pesos o 22,8% por debajo de ese techo para la libre flotación.