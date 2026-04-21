Economía

Un automotriz reveló su nuevo SUV Coupé para competir por el liderazgo de ventas: cómo es y cuándo llega a la Argentina

Hasta hace pocos días, todas las miradas se dirigían a la particular lucha entre el VW Tera y el Toyota Yaris Cross como referentes del segmento de los SUV compactos. Chevrolet mostró hoy el nuevo Sonic que llega para entrar en la lucha

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Primer plano frontal de un Chevrolet Sonic B-SUV gris claro con techo y detalles negros, estacionado en asfalto con un cielo de atardecer y horizonte verde de fondo
El nuevo Chevrolet Sonic, un B-SUV con perfil coupé, fue revelado oficialmente y se lanzará en Brasil en mayo antes de llegar a Argentina en junio de 2026. (General Motors Argentina)

Luego de una primera develación parcial y secreta una semana atrás en el Centro de Desarrollo de Sao Paulo, Brasil, este martes se mostraron finalmente las primeras imágenes oficiales del nuevo Chevrolet Sonic, el nuevo modelo regional que General Motors comenzará a comercializar en Sudamérica en los próximos meses, y que es el como el principal lanzamiento de la marca este año.

El modelo devuelve al mercado un nombre ya conocido para los usuarios, porque Sonic fue un auto compacto producido en México que se vendió entre los años 2011 y 2019, y que marcó también una revolución en el portafolio de Chevrolet, especialmente por su equipamiento y diseño disruptivo y moderno. Aquel era un auto de pasajeros del segmento B, que tenía una versión hatchback y un sedán. Pero el retorno a las calles sudamericanas será completamente distinto, simbolizado de inmejorable manera al incorporar el nuevo logo, con la corbata de Chevrolet más horizontal y con aplicación en negro.

El nuevo Sonic es un SUV del segmento B, al que algunos definirán como un Crossover o un SUV Coupé por su silueta perfilada con cola tipo fastback, y su misión es encajar justo entre los exitosos Chevrolet Onix actuales y el Chevrolet Tracker, el SUV que se produce simultáneamente en Argentina y Brasil, y que quedará como el modelo más grande de ambos dentro de esta categoría. En ese aspecto, se develaron las dimensiones del nuevo modelo que tiene 4,23 m de largo, 1,77 m de ancho y 1,53 m de alto, está equipado con llantas de 17” y tiene un despeje del piso de 20 cm.

Vista trasera de un Chevrolet Sonic B-SUV gris oscuro circulando en una carretera, con un fondo de árboles verdes
Las primeras imágenes oficiales del nuevo Chevrolet Sonic, un B-SUV con perfil coupé, han sido reveladas antes de su presentación en Brasil en mayo y su llegada a Argentina en junio de 2026. (General Motors Argentina)

En su plan de expansión dentro de la gama de vehículos más accesibles, GM definió al Sonic como un modelo que llegará para competir con dos claros modelos del mercado: el Volkswagen Nivus y el Renault Kardian, aunque por su silueta no debería dejar de contemplar también a los Citroën Basalt y Volkswagen Tera.

El inicio de una nueva era

Pero no será solo un auto nuevo de Chevrolet, sino un auto que marcará “un antes y un después” para la marca, ya que fue concebido íntegramente en un entorno virtual, ya que fue desarrollado utilizando herramientas de IA (inteligencia artificial) que permitieron optimizar el trabajo entre diseñadores e ingenieros desde las primeras etapas del proyecto, tres años atrás.

“El Sonic demostró ser un vehículo estratégico para Chevrolet, con potencial tanto para conquistar clientes fieles en crecimiento como para atraer a un nuevo perfil de público para la marca”, dijo Gustavo Aguiar, director de Marketing de GM América del Sur.

El objetivo de la compañía es atraer a un consumidor joven, para quienes “el automóvil deja de ser solo un medio de transporte y pasa a funcionar como un código de pertenencia, en el que la silueta de SUV cupé, la actitud más imponente y la riqueza de detalles del producto asumen un rol central”, completó el ejecutivo.

Una persona con cabello oscuro y blusa azul oscuro usa un visor de realidad virtual y dos controladores, frente a un coche camuflado en un centro de desarrollo
Una ingeniera utiliza tecnología de realidad virtual para el desarrollo del nuevo Chevrolet Sonic en el centro de General Motors en San Pablo, Brasil, anticipando su lanzamiento en mayo. (General Motors)

Los datos que no se conocen

En cuanto a la motorización y versiones, General Motors se reservó esas especificaciones para la presentación oficial del próximo 6 de mayo en Brasil, cuando se anunciará oficialmente la ficha técnica completa. En otro evento posterior, previsto para la primera semana de junio, el modelo se lanzará en Argentina, siendo esa la oportunidad en la que se dará a conocer la gama completa que llegará al mercado local con sus respectivos precios.

Los únicos datos que se deben tener en cuenta son que habrá una versión Premier y una RS (la que se mostró hasta el momento), que tendrán acabados distintos con un aspecto más elegante basado en molduras y elementos cromados para la primera y en negro mate para la segunda, tal como ocurre con otros modelos de Chevrolet. El Sonic RS tiene además un spoiler sobre la luneta trasera que podría ser exclusivo de esa versión, al igual que los fenders laterales sobre las ruedas.

Los posibles motores que podrían incorporar estas versiones son el turbo 1.0 litros de 3 cilindros de los Onix y Onix Plus, o el 1.2 también turbo de 3 cilindros que equipa a Tracker respectivamente. Aunque sin confirmaciones oficiales, se estima que la primera opción sería la más razonable para el nuevo Sonic, siempre asociado a una manual o una opción automática como tiene la marca en el segmento.

Vista frontal del nuevo Chevrolet Sonic, un SUV coupé gris claro. Se observan faros LED encendidos, parrilla negra con logo Chevrolet y matrícula delantera
Con las primeras imágenes oficiales del Chevrolet Sonic, la marca muestra el nuevo logotipo ahora en negro en lugar del tradicional dorado. (General Motors Argentina)

El otro secreto es el interior del vehículo, que tampoco fueron exhibidas en la Avant Premiere de Sao Paulo. Al respecto, General Motors dice que tendrá un panel con líneas horizontales diseñado para proyectar visualmente la anchura del habitáculo fuertemente marcado por una atmósfera “high-tech”. En el interior todo tendrá interacción a través del Virtual Cockpit System de Chevrolet, que integra el panel de instrumentos digital con el sistema multimedia de conectividad central.

Chevrolet es la marca generalista regional que más creció en ventas en el mercado argentino en 2025, con una suba del 96,3%, solo superada por las coreanas Hyundai y KIA, y por las nuevas marcas chinas que llegaron el año pasado.

En lo que va de 2026, la marca de General Motors pasó del sexto puesto en enero y febrero, con un 8,1% de cuota del mercado al cuarto lugar en marzo con el 8,8%. Según los números de mediados de abril, el crecimiento continúa en el inicio del segundo trimestre al ocupar parcialmente el tercer lugar con un 9,6% de participación entre todas las automotrices.

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