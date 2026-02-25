Economía

El dólar subió por segundo día y tuvo el salto más amplio en casi dos meses

El tipo de cambio mayorista subió a $1.399 y al público avanzó a $1.415 en el Banco Nación

El volumen de operaciones en el mercado de cambios se sostuvo en niveles muy elevados para la estacionalidad de febrero, en USD 495,9 millones en el segmento de contado.

Pese a la abultada oferta, la demanda también recuperó vigor -con la contribución de compras oficiales- y el dólar mayorista avanzó 18,50 pesos o 1,3%, a 1.399 pesos. Fue el salto más amplio desde los 20 pesos de alza en la rueda del 2 de enero de este año.

“Con la recuperación de hoy el dólar mayorista volvió a niveles exhibidos el 13 de febrero. En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 23 pesos, contra una baja de 23,50 pesos registrada en la semana corta anterior”, afirmó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Dado que el BCRA estableció un techo de las bandas cambiarias en los $1.603,82, el dólar mayorista quedó a 204,82 pesos o 14,6% de esa referencia para la intervención.

El dólar minorista ganó 15 pesos o 1%, a $1.415 para la venta en el Banco Nación. Este ascenso diario también fue el más amplio desde el 2 de enero. El billete al público subió por segundo día y acotó a 50 pesos o 3,4% el descenso de febrero.

La cotización blue del dólar ganó 15 pesos o 1% en el día, a $1.440 para la venta, con lo que redujo a 25 pesos o 1,7% la caída a lo largo de febrero.

“Con el tipo de cambio oficial alejándose de la banda superior, hoy no vemos drivers claros para una suba en el corto plazo. Sin embargo, tampoco sería saludable que continúe apreciándose demasiado, porque podría empezar a afectar la competitividad frente a los principales socios comerciales”, puntualizó Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital.

“Del lado de la oferta, hay mayor flujo vendedor producto de emisiones en USD en mercados del exterior —ONs y bonos provinciales— y en abril comienza la liquidación más fuerte del complejo sojero. En cuanto a la demanda, pueden aparecer compras de individuos que perciben el dólar en niveles bajos y, además, empresas que, a partir de la nueva normativa vigente desde 2025, podrán girar dividendos correspondientes a resultados de ese ejercicio. Por ahora, el balance de flujos sigue siendo favorable”, apuntó Botto.

Los expertos de MegaQM indicaron que “los datos de comercio exterior mostraron en enero una fuerte caída del volumen de importaciones, que se suma a los factores que generaron presión bajista sobre el tipo de cambio. La tendencia ciclo confirma que las exportaciones vienen con un ritmo expansivo y las importaciones con ritmo contractivo ya desde mediados de 2025″.

“Esto es importante para entender el equilibrio en el mercado de cambios y la incidencia real del nivel de tipo de cambio real. El tipo de cambio no está solamente expuesto a lo que sucede con el valor del peso, sino que también hay del dólar”, añadieron desde MegaQM.

El Tesoro licitó este miércoles títulos para renovar vencimientos y tentar a fondos ociosos para reforzar reservas y cubrir pagos externos. La Secretaría de Finanzas licitará siete títulos para enfrentar vencimientos por unos 7,2 billones de pesos y ofrecerá un nuevo bono en dólares -Bonar 2027- que pagará intereses mensualmente, amortizando al vencimiento.

“Los operadores anticipan una positiva licitación del Bonar 2027, dado que por su estructura financiera lograría tentar a los ahorristas en dólares. Un debut satisfactorio sería importante para ir configurando el mapa de la estrategia en busca de obtener los fondos para el vencimiento de capital de julio, y abriría la ventana a mejorar la profundidad y la liquidez del mercado local”, evaluó el economista Gustavo Ber.

“La baja en las tasas en pesos, ante el repunte de las Lecap por la decisión de no incluir instrumentos de tasas fija en la menú de la licitación, revierte la dinámica descendente del dólar mayorista y así es que va regresando rápidamente a los $1.390. Ocurre que los operadores interpretan dichas señales como una decisión monetaria de reducir las tasas, a fin de aliviar el costo financiero de los agentes económicos, y apuntando a ayudar a la inflación y la actividad”, agregó el titular del Estudio Ber.

“La posibilidad que el tipo de cambio aumente su volatilidad y perjudique los retornos de los instrumentos de pesos es acotada”, estimó en un reporte Neix Capital.

“La volatilidad no solo no aumentó sino que disminuyó, lo cual mejoró el retorno de los instrumentos de pesos ajustados por la volatilidad del tipo de cambio”, concluyó Neix.

