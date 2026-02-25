El Banco Central compró USD 85 millones y las reservas volvieron a crecer: cuánto lleva acumulado en 2026

El BCRA ya compró más del 25% de la meta de adquisición de divisas para todo 2026. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó 36 días consecutivos comprando divisas, tanto en el mercado cambiario como mediante acuerdos por fuera de ese ámbito. Este martes, la adquisición de USD 85 millones elevó el total acumulado en el año a más de USD 2.600 millones, superando así el 26% del objetivo anual de compras de dólares fijado para 2026.

Durante la llamada “fase 4” del programa económico, el BCRA totalizó compras por 2.640 millones de dólares. Para financiar estas operaciones, la entidad emite pesos, sin recurrir a instrumentos de absorción monetaria. Posteriormente, el Tesoro retira parte de ese exceso mediante emisiones de deuda interna y en las últimas subastas evitó inyectar más pesos al sistema financiero.

Las estimaciones oficiales prevén que en 2026 las compras netas de dólares podrían ubicarse entre 10.000 y 17.000 millones, según la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, indicó que el ritmo de acumulación de reservas dependerá tanto de la demanda de moneda local como del ingreso de dólares. Por ahora, la entidad ya alcanzó más de una cuarta parte de la meta establecida para este año.

El BCRA fijó un límite diario para sus compras equivalente al 5% de lo negociado en el Mercado Libre de Cambios, con el objetivo de mantener la estabilidad cambiaria. Además, aclaró que puede realizar compras de divisas fuera del mercado mayorista, mediante acuerdos directos con empresas o instituciones, lo que permite reducir el impacto sobre el mercado.

Las reservas internacionales del BCRA se ubican en USD 46.905 millones, luego de un aumento de USD 243 millones en la última jornada. Este nivel es el más alto desde el 21 de octubre de 2019, cuando totalizaban 46.885 millones de dólares.

Entre los factores que limitaron una mayor acumulación de reservas figuran los pagos de deuda externa realizados por el Tesoro Nacional. Para cumplir con esos compromisos, el Ministerio de Economía adquirió divisas al BCRA, lo que desvió parte de los fondos que podrían haber incrementado las reservas, demorando así su fortalecimiento.

El ingreso de dólares que facilitó las compras del BCRA provino de la liquidación de exportaciones agroindustriales y de emisiones de deuda tanto corporativa como provincial. En ese sentido, la provincia de Santa Fe transfirió la semana pasada los USD 800 millones obtenidos en los mercados internacionales durante diciembre de 2025. El equipo liderado por Bausili espera nuevas emisiones del sector privado que podrían aumentar la disponibilidad de divisas.

Las compras del BCRA en 2026

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

30 de enero: USD 23 millones

2 de febrero: USD 39 millones

3 de febrero: USD 57 millones

4 de febrero: USD 44 millones

5 de febrero: USD 126 millones

6 de febrero: USD 51 millones

9 de febrero: USD 176 millones

10 de febrero: USD 42 millones

11 de febrero: USD 214 millones

12 de febrero: USD 141 millones

13 de febrero: USD 42 millones

18 de febrero: USD 80 millones

19 de febrero: USD 76 millones

20 de febrero: USD 167 millones

23 de febrero: USD 95 millones

24 de febrero: USD 48 millones

25 de febrero: USD 85 millones

El dólar volvió a subir

El volumen negociado en el mercado de cambios se mantuvo elevado para un mes de febrero, con operaciones por USD 495,9 millones en el segmento de contado. A pesar de la fuerte oferta, la demanda mostró un repunte, impulsada en parte por compras oficiales.

El dólar mayorista subió 18,50 pesos, equivalente a un avance de 1,3%, y cerró en 1.399 pesos. Este incremento representa el mayor desde el aumento de 20 pesos registrado el 2 de enero de este año.

Con el techo de la banda cambiaria fijado por el BCRA en $1.603,82, el dólar mayorista quedó 204,82 pesos por debajo de ese límite, lo que equivale a una diferencia del 14,6% respecto a la referencia de intervención.