Economía

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 7% y el riesgo país superó los 530 puntos

La disputa judicial por los aranceles en EEUU afectó a los mercados y arrastró a los activos argentinos. El S&P Merval perdió 3,8% y el riesgo país subió a 537 puntos. El dólar bajó a $1.390 en el Banco nación y las reservas alcanzaron un máximo desde octubre de 2021

El mercado financiero local volvió a operar desdoblado. Por una parte, una plaza cambiaria con repliegue de cotizaciones, compras firmes del BCRA y reservas internacionales en un pico desde octubre de 2019. Por otro lado, acciones y bonos con pronunciadas pérdidas, esta vez impulsadas por una sesión ampliamente negativa de Wall Street.

Los activos argentinos terminaron negociados en rojo, condicionados por la tendencia negativa de Wall Street, donde se asimiló en precios la disputa por los aranceles aplicados por el gobierno de EEUU y sus implicancias judiciales.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 3,8%, a 2.763.059 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restaron 1% en promedio. El riesgo país de JP Morgan avanzó 20 unidades para la Argentina, en los 537 puntos básicos, en lo más alto desde el 22 de enero.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street se impusieron los números negativos, encabezados por Mercado Libre (-7%).

En el panel Merval lideraron las pérdidas Aluar (-6,6%) y Banco Supervielle (-6%). En el caso de la siderúrgica motivó la pérdida que el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, resolvió levantar la medida antidumping que gravaba con un arancel del 28% ad valorem las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China.

Esta decisión se tomó a pesar de que la firma Aluar Aluminio Argentino SAIC -propiedad de Javier Madanes Quintanilla, también dueño de Fate- había solicitado la apertura del examen para extender la medida vigente desde 202.

Los principales índices de Nueva York restaron entre 1% y 1,7%. En ese sentido, las acciones estadounidenses retrocedieron mientras los inversores lidiaban con las consecuencias del rechazo de la Corte Suprema a los aranceles más amplios aplicados por la administración de Donald Trump, que han puesto en duda importantes acuerdos comerciales.

Los indicadores de Wall Street y el dólar comenzaron la semana con desventaja después de que Trump anunció el sábado que Estados Unidos elevará el arancel base a las importaciones al 15% con efecto inmediato.

En el mercado de cambios, con una oferta en el segmento de contado que alcanzó los USD 360,9 millones, la oferta volvió a imponerse en una rueda mayorista donde el dólar tocó un piso de $1.360, mientras que se distanció a casi 17% del techo de las bandas.

La divisa mayorista recortó parte de la caída sobre el cierre, en $1.370,50 para la venta, para ceder 5,50 pesos o 0,4% en el día. Así, anota a lo largo de febrero un descenso de 76,50 pesos o 5,2 por ciento.

Como el Banco Central fijó para este lunes una banda superior de su esquema cambiario en los $1.600,66, el tipo de cambio oficial quedó a 230,16 pesos o 16,8% de ese límite, la mayor distancia desde el 3 de julio del año pasado (17,2%).

El dólar al público terminó ofrecido en el Banco Nación con baja de cinco pesos o 0,4%, a $1.390 para la venta. El billete tocó los $1.385 al mediodía. En febrero el dólar minorista baja 75 pesos o 5,1 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.392,75 para la venta y a $1.342,39 para la compra.

Tras un mínimo intradiario en $1.420, el precio del dólar blue descontó cinco pesos o 0,3% en el día, a $1.425 para la venta. En el transcurso de 2026 el dólar informal resta 105 pesos o 6,9 por ciento.

Con un dólar mayorista a $1.370,50 y un “contado con liquidación” a $1.440, la brecha entre cotizaciones se ajustó a 4,8 por ciento. El dólar MEP que este lunes perforó el piso de los 1.400 pesos por primera vez desde septiembre de 2025.

El Banco Central absorbió este lunes USD 95 millones por su intervención cambiaria, el 26,3% de la oferta en el mercado de contado -y por encima del nivel objetivo de 5% diario autoimpuesto por la entidad-. Después de 34 ruedas consecutivas con saldo comprador la entidad superó los USD 2.500 millones líquidos incorporados por esta vía.

Las reservas internacionales aumentaron en USD 373 millones, a USD 46.634 millones, el stock bruto más elevado desde el 21 de octubre de 2019 (USD 46.885 millones). La suba del oro (+3%, a USD 5,235.30 la onza) fue el principal impulsor de las suba junto con las compras oficiales.

“La presión sobre las tasas, sumada a la oferta del agro y a los ingresos por dólares financieros, permitió que el BCRA extendiera la racha de compras de reservas, aun cuando el tipo de cambio acentuó su caída. En el plano macro, los datos de enero trajeron señales positivas, con una mejora significativa del saldo comercial y con las cuentas públicas manteniendo el superávit”, señaló un informe del equipo de Estrategia de Cohen Aliados Financieros.

“Tasas en alza, tipo de cambio a la baja y superávit fiscal constituyen el antídoto del gobierno para reducir una inflación que resiste más de lo esperado, siendo la actividad la variable de ajuste”, apuntaron desde Cohen.

