Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 23 de febrero

La divisa al público continúa a $1.395 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 29 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar minorista continúa este lunes a $1.395 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un mínimo desde el 29 de septiembre ($1.380). Durante la semana pasada el dólar al público cedió 25 pesos o 1,8 por ciento.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.399,15 para la venta y $1.348,91 para la compra

Dólar estable y tasas en pesos: cuál es la opción que elige el mercado y cuánto se puede estirar la calma cambiaria

Una combinación de oferta de dólares por exportaciones y políticas monetarias del Banco Central está generando un clima favorable para rendimientos en moneda local. La mirada de los analistas sobre la durabilidad de este escenario

La estabilidad del dólar potencia el carry trade: los inversores eligen instrumentos en pesos a corto plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argentina experimenta un panorama de calma cambiaria debido a un aumento del flujo de dólares y pocos pesos en circulación. El carry trade crece de la mano de inversores atraídos por los rendimientos en moneda local, mientras los analistas prevén que la paz del tipo de cambio podría mantenerse en el corto plazo, sostenida por la colocación de deuda corporativa y subsoberana (provincias) y la liquidación de divisas del sector agroexportador.

Pax cambiaria: de qué dependerá la estabilidad de la cotización del dólar en los próximos meses

El precio mayorista se movió debajo de $1.400 y a más de 200 pesos del techo de las bandas cambiarias. Cuáles son los escenarios que evalúan los analistas

El ahorro en dólares, una apuesta perdedora para los inversores en 2026 (Foto: Reuters)

En medio de la amplia volatilidad que padecieron las acciones y bonos en el primer tramo de 2026, el frente cambiario se mantiene con extrema calma y un dólar que hoy está más bajo que en el cierre de 2025.

Cómo hace el Gobierno para regular la cantidad de pesos en la economía para intentar frenar el dólar y la inflación

El circuito de absorción y expansión de liquidez marca las oscilaciones en la plaza financiera y explica tanto la baja del dólar como la evolución de tasas, crédito y actividad

Foto de archivo: el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, responde preguntas en una conferencia de prensa junto al presidente del banco central, Santiago Bausili, en el ministerio de la cartera económica en Buenos Aires, Argentina. 10 ene, 2024. REUTERS/Matias Baglietto

El esquema monetario vigente en la Argentina desde comienzos de año se apoya en la coordinación entre el Banco Central (BCRA) y el Tesoro Nacional para mantener a raya la base monetaria. Según datos oficiales, la base monetaria se contrajo en 2 billones de pesos en lo que va del año con datos hasta al 13 de febrero, en el marco de un proceso dinámico donde las licitaciones de deuda del Tesoro y las compras de divisas del BCRA alternan episodios de absorción y expansión de pesos. Detrás de este esquema están, entre otras variables, la baja del dólar y un esquema de tasas que no termina de ser cómodo para empujar la actividad económica.

Reservas, en máximos desde agosto de 2021

El Banco Central compró el viernes USD 167 millones en la rueda de contado, el 35,1% de la oferta mayorista. El saldo neto del Central suma USD 1.255 millones en febrero, un máximo mensual desde febrero del año pasado. Las reservas internacionales brutas de la entidad ascendieron USD 1.348 millones (+3%) a USD 46.261 millones, el stock más alto desde el 25 de agosto de 2021 (USD 46.278 millones).

