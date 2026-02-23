Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 23 de febrero

Cómo hace el Gobierno para regular la cantidad de pesos en la economía para intentar frenar el dólar y la inflación El circuito de absorción y expansión de liquidez marca las oscilaciones en la plaza financiera y explica tanto la baja del dólar como la evolución de tasas, crédito y actividad

Foto de archivo: el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, responde preguntas en una conferencia de prensa junto al presidente del banco central, Santiago Bausili, en el ministerio de la cartera económica en Buenos Aires, Argentina. 10 ene, 2024. REUTERS/Matias Baglietto

El esquema monetario vigente en la Argentina desde comienzos de año se apoya en la coordinación entre el Banco Central (BCRA) y el Tesoro Nacional para mantener a raya la base monetaria. Según datos oficiales, la base monetaria se contrajo en 2 billones de pesos en lo que va del año con datos hasta al 13 de febrero, en el marco de un proceso dinámico donde las licitaciones de deuda del Tesoro y las compras de divisas del BCRA alternan episodios de absorción y expansión de pesos. Detrás de este esquema están, entre otras variables, la baja del dólar y un esquema de tasas que no termina de ser cómodo para empujar la actividad económica.