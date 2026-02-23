Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 23 de febrero

El dólar minorista continúa este lunes a $1.395 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un mínimo desde el 29 de septiembre ($1.380). Durante la semana pasada el dólar al público cedió 25 pesos o 1,8 por ciento.
El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.399,15 para la venta y $1.348,91 para la compra
Argentina experimenta un panorama de calma cambiaria debido a un aumento del flujo de dólares y pocos pesos en circulación. El carry trade crece de la mano de inversores atraídos por los rendimientos en moneda local, mientras los analistas prevén que la paz del tipo de cambio podría mantenerse en el corto plazo, sostenida por la colocación de deuda corporativa y subsoberana (provincias) y la liquidación de divisas del sector agroexportador.
En medio de la amplia volatilidad que padecieron las acciones y bonos en el primer tramo de 2026, el frente cambiario se mantiene con extrema calma y un dólar que hoy está más bajo que en el cierre de 2025.
El esquema monetario vigente en la Argentina desde comienzos de año se apoya en la coordinación entre el Banco Central (BCRA) y el Tesoro Nacional para mantener a raya la base monetaria. Según datos oficiales, la base monetaria se contrajo en 2 billones de pesos en lo que va del año con datos hasta al 13 de febrero, en el marco de un proceso dinámico donde las licitaciones de deuda del Tesoro y las compras de divisas del BCRA alternan episodios de absorción y expansión de pesos. Detrás de este esquema están, entre otras variables, la baja del dólar y un esquema de tasas que no termina de ser cómodo para empujar la actividad económica.
El Banco Central compró el viernes USD 167 millones en la rueda de contado, el 35,1% de la oferta mayorista. El saldo neto del Central suma USD 1.255 millones en febrero, un máximo mensual desde febrero del año pasado. Las reservas internacionales brutas de la entidad ascendieron USD 1.348 millones (+3%) a USD 46.261 millones, el stock más alto desde el 25 de agosto de 2021 (USD 46.278 millones).