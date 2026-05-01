Economía

El Banco Central compró más de USD 7.000 millones en el primer cuatrimestre y busca fortalecer sus reservas

La autoridad monetaria adquirió USD 207 millones el jueves y cerró abril con compras por más de USD 2.700 millones

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El BCRA encadenó 78 jornadas consecutivas con compras de divisas en las que adquirió más de USD 7.000 millones. REUTERS/Agustin Marcarian
El BCRA encadenó 78 jornadas consecutivas con compras de divisas en las que adquirió más de USD 7.000 millones. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 78 jornadas consecutivas con resultado positivo en el mercado cambiario, impulsado por sus intervenciones y acuerdos con empresas y organismos públicos. El jueves, con un dólar mayorista estable, la entidad compró USD 207 millones, que en lo que va de 2026 ya superan los 7.000 millones de dólares.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA concretó compras por USD 7.155 millones, lo que representa más del 71% de la meta fijada para este año. Solo en abril, el monto adquirido fue de 2.769 millones de dólares. Durante los tres primeros días de la semana, la compra había sido más moderada pero esta jornada se aceleró la adquisición.

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El Central ya alcanzó el 71% del objetivo anual de compras, aunque los pagos de deuda del Tesoro —financiados en parte con divisas que le compró al propio BCRA— limitaron el aumento neto de las reservas internacionales en el primer trimestre.

Para mantener el ritmo de compras, la autoridad monetaria decidió expandir la base monetaria sin utilizar herramientas de absorción de liquidez. Al mismo tiempo, el Tesoro emitió deuda en pesos para retirar excedentes de circulante y evitar presiones sobre el tipo de cambio o los precios.

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Las proyecciones oficiales ubican el saldo neto de compras para 2026 entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo de la oferta de divisas y la demanda de pesos. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que ambas variables son determinantes en el resultado final del año.

La cosecha gruesa del sector agropecuario aportará un flujo de divisas en los próximos meses que podría acelerar la acumulación del organismo. A eso se suma el ingreso de los dólares provenientes de las colocaciones de deuda corporativa en mercados internacionales. De acuerdo a estimaciones oficiales, ingresarían más de USD 3.200 millones en las próximas semanas, lo que contribuirían a mantener el ritmo de compras y, en paralelo, extender la estabilidad cambiaria.

Al finalizar la última rueda, las reservas internacionales alcanzaron los USD 44.483 millones, tras una caída diaria de 728 millones de dólares. Este descenso se debió a movimientos técnicos de bancos propios de fin de mes, que retiran divisas depositadas en cuentas del Banco Central. Esos dólares regresarán a las arcas de la entidad a partir del lunes 4 de mayo con el comienzo del nuevo mes.

El nivel más alto de reservas en la gestión actual se registró en febrero, cuando ascendieron a USD 46.905 millones, el mayor registro desde 2018. La reducción posterior responde a pagos de deuda en moneda extranjera y a la volatilidad global que afecta activos como el oro y los títulos soberanos.

En Expo EFI, realizada en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires, Bausili afirmó: “El BCRA lleva comprado 6.900 millones de dólares en lo que va del año, adelantándose significativamente a las expectativas del mercado”.

“Esto nos permite avanzar en el desarme de las restricciones cambiarias: en línea con lo que anunciamos en abril de 2025, las empresas extranjeras ya distribuyeron dividendos por más de 1.300 millones de dólares en lo que va del año. Es la primera vez en seis años que esto es posible. Relajamos también restricciones para inversores de portafolio, pero mantenemos un sesgo prudencial buscando evitar los movimientos de capital de corto plazo”, agregó el funcionario.

El dólar cayó en el primer cuatrimestre

Con un descenso en el volumen operado, que sumó USD 448,3 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista retrocedió hoy 50 centavos y cerró a 1.391 pesos. Así, el tipo de cambio oficial terminó abril con una suba de nueve pesos, equivalente a 0,7%, y cortó una racha de tres meses consecutivos de bajas en el inicio de 2026.

En el acumulado del primer cuatrimestre, el dólar mayorista perdió 64 pesos, lo que representa un retroceso de 4,4 por ciento. Si se considera que la inflación acumulada ronda el 12% en el año, el dólar mostró una pérdida de poder adquisitivo cercana al 16%, consolidándose como una de las inversiones menos rentables en lo que va del año.

El esquema de bandas cambiarias móviles del BCRA estableció para hoy un techo de $1.703,22, de modo que el dólar mayorista —referencia para el comercio exterior— quedó a $312,22, o un 22,4% por debajo de ese límite para la libre flotación.

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