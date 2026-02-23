El dólar sigue cayendo y acumula una baja de 5% en febrero

El peso acentúa la apreciación frente al dólar.

Con una oferta en el segmento de contado que alcanzó los USD 360,9 millones, la oferta volvió a imponerse en una rueda mayorista donde el dólar tocó un piso de $1.360, mientras que se distanció a casi 17% del techo de las bandas.

La divisa mayorista recortó parte de la caída sobre el cierre, en $1.370,50 para la venta, para ceder 5,50 pesos o 0,4% en el día. Así, anota a lo largo de febrero un descenso de 76,50 pesos o 5,2 por ciento.

Como el Banco Central fijó para este lunes una banda superior de su esquema cambiario en los $1.600,66, el tipo de cambio oficial quedó a 230,16 pesos o 16,8% de ese límite, la mayor distancia desde el 3 de julio del año pasado (17,2%).

El dólar al público terminó ofrecido en el Banco Nación con baja de cinco pesos o 0,4%, a $1.390 para la venta. El billete tocó los $1.385 al mediodía. En febrero el dólar minorista baja 75 pesos o 5,1 por ciento.

Tras un mínimo intradiario en $1.420, el precio del dólar blue descontó cinco pesos o 0,3% en el día, a $1.425 para la venta. En el transcurso de 2026 el dólar informal resta 105 pesos o 6,9 por ciento.

“El exceso de oferta de divisas, ya no sólo por más mayores liquidaciones de emisiones sino también más apuestas al carry-trade, sigue impulsando un descenso en al dólar mayorista -ya llegando a testear los $1.360- y profundiza las adquisiciones de reservas del BCRA", comentó el economista Gustavo Ber.

Con un tipo de cambio mayorista a $1.370,50 y un “contado con liquidación” a $1.440, la brecha entre cotizaciones se ajustó a 4,8 por ciento.

“Aunque su creciente participación en la plaza viene amortiguando el descenso del dólar, un proceso que transita relativamente en línea con las monedas emergentes, en el caso local podría en el tiempo ir dejando como saldo una mayor apreciación cambiaria a partir de una inflación relativa superior”, añadió el titular del Estudio Ber.

“Por el lado de la cuenta corriente, la liquidación del agro se mantuvo firme (USD 88 millones promedio diario en enero versus USD 84 millones en lo que va de febrero). En la cuenta financiera, continúan pesando las emisiones corporativas y provinciales. Según la última presentación del vicepresidente del Banco Central, a mediados de enero restaban liquidar USD 3.600 millones de emisiones corporativas. Desde entonces, se sumaron nuevas colocaciones en el mercado local e internacional por casi USD 1.300 millones”, precisaron desde Portfolio Personal Inversiones.

Acotaron que “el rollover por encima del 100% en las últimas licitaciones empujó al alza las tasas de corto plazo incentivando el desarme de posiciones en dólares para capturar rendimientos en pesos. En otras palabras, más oferta en el mercado cambiario en pos de hacer carry trade“.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, encuadró la caída del dólar dentro de “un escenario marcado por la agresiva postura compradora del Banco Central y una paulatina reducción en las tasas de interés. Este retroceso del billete verde no sólo reavivó el interés por el carry trade (pese a que los rendimientos en pesos comienzan a recortarse), sino que también generó un distanciamiento significativo respecto al límite superior de la banda cambiaria. Con una brecha que ya alcanza el 16% frente a dicho techo, el mercado exhibe una calma que se extiende a las cotizaciones financieras”, con un dólar MEP que este lunes perforó el piso de los 1.400 pesos por primera vez desde septiembre de 2025.

“El BCRA inyecta diariamente pesos –lo que aumenta la liquidez y presiona a la baja la tasa– para que luego sean absorbidos en la liquidación de la licitación del Tesoro –lo reduce la liquidez y presiona al alza la tasa–“, indicó IEB en un reporte.

El viernes pasado, las reservas internacionales brutas se ubicaron en USD 46.261 millones, en un máximo desde agosto de 2021. Según Bloomberg, una parte significativa del incremento se explicó por la decisión del gobierno de la provincia de Santa Fe de finalmente depositar los USD 800 millones obtenidos en su emisión de deuda de diciembre en un Banco local.