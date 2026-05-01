Economía

Abril cerró con inflación en baja por primera vez en diez meses: ¿en mayo se puede perforar el 2%?

El rubro alimentos y bebidas moderó el alza y la estabilidad del tipo de cambio contribuye a la desaceleración. Los salarios empiezan a repuntar respecto a la evolución de los precios

Guardar
Las consultoras privadas anticipan una desaceleración de la inflación en abril tras 10 meses consecutivos al alza. REUTERS/Irina Dambrauskas
Las consultoras privadas anticipan una desaceleración de la inflación en abril tras 10 meses consecutivos al alza. REUTERS/Irina Dambrauskas

Tal como se esperaba en su arranque, finalmente abril marcó el primer mes de desinflación en casi un año. Analistas económicos coinciden en que el índice habría cerrado en torno al 2,5% luego del pico de 3,4% alcanzado en marzo.

Aunque todavía sigue siendo un dato elevado, se trata de un punto de inflexión luego de diez meses de subas consecutivas. El piso del gobierno de Javier Milei se alcanzó en mayo del 2025, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tocó el 1,5 por ciento. Desde entonces, la dinámica comenzó un recorrido alcista que recién ahora se estaría quebrando.

PUBLICIDAD

Hubo varios factores que ayudaron a que en abril se diera un salto menor significativo en los precios. Retrocedió levemente la carne, se congelaron los valores de la nafta (aunque en parte se trasladó la suba de marzo) y además el dólar operó con mucha tranquilidad. En simultáneo, no pesaron algunos aumentos estacionales como educación, que impactó fuerte en marzo.

El economista Fernando Marull proyectó que en mayo el índice podría bajar otro escalón hasta niveles de 2%, aunque no descartó “que incluso pueda ser menos”.

PUBLICIDAD

La hipótesis es que se repitan algunos comportamientos de abril que estarían ayudando a la desaceleración inflacionaria. La carne, por ejemplo, tendría otro mes tranquilo por delante, lo que impactaría favorablemente en el rubro alimentos y bebidas.

Al mismo tiempo, el 10 de mayo vence el compromiso de YPF de mantener los precios estables en los surtidores, pero no se espera una suba significativa aún con las presiones que siguen afectando al barril de petróleo internacional por el conflicto en Medio Oriente. Además, el ajuste tarifario se moderará de manera significativa.

Por otro lado, no se prevé que el tipo de cambio vaya a tener un salto significativo durante el mes, especialmente porque se viene una verdadera lluvia de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa.

Ayer el Central compró nuevamente una cifra muy significativa, USD 207 millones, pero el tipo de cambio oficial minorista ni se movió y cerró la semana a $1.415 para la venta. La tranquilidad cambiaria es una condición necesaria, aunque no suficiente, para anclar los precios.

En tal sentido, Marull destacó que la principal consecuencia de la baja de la inflación en abril es que los salarios le estarían ganando a los precios por primera vez en el año. El 2,6% de aumento de inflación que este economista espera para abril compara contra un aumento de salarios promedio del orden de 4,8 por ciento. En los tres primeros meses del año se había dado la relación opuesta.

Ahora la expectativa es que la economía ingrese lentamente en una suerte de círculo virtuoso: baja la inflación, se reduce la tasa de interés, mejoran los salarios y la demanda interna empieza a repuntar.

Aunque todo indica que se vienen mejores meses para la economía, resulta muy difícil determinar si la mejora será significativa para que se sienta en los grandes centros urbanos. Por ahora, el crecimiento se concentra en sectores como la minería, el agro y la energía.

El titular del Central, Santiago Bausili, había señalado que “el índice de precios aumentó más de lo deseado en marzo, y que, a nivel general, podría indicarse que hubo un cambio de tendencia en el nivel de inflación mensual. Nosotros creemos que esto es temporario”, afirmó.

Según explicó, el salto reciente respondió a la caída en la demanda de dinero registrada en la previa electoral del año pasado, combinada con una serie de reacomodamientos de precios relativos. “Las expectativas de mercado permanecen bien ancladas y también señalan un proceso desinflacionario hacia delante”, concluyó.

Temas Relacionados

InflaciónPreciosIPCIndecDólarAlimentosDesinflaciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Deuda de pensiones en El Salvador aumenta en 235 millones de dólares en primer trimestre de 2026

El saldo acumulado con las administradoras privadas alcanzó los 11,476 millones de dólares hasta marzo, según cifras del Banco Central de Reserva

Deuda de pensiones en El Salvador aumenta en 235 millones de dólares en primer trimestre de 2026

El Banco Central compró más de USD 7.000 millones en el primer cuatrimestre y busca fortalecer sus reservas

La autoridad monetaria adquirió USD 207 millones el jueves y cerró abril con compras por más de USD 2.700 millones

El Banco Central compró más de USD 7.000 millones en el primer cuatrimestre y busca fortalecer sus reservas

La mora en los préstamos bancarios en el conurbano se cuadruplicó en un año incluso entre los empleados en blanco

La irregularidad en el financiamiento a personas físicas salto a casi 19% durante 2025. Para el BCRA, lo peor de los créditos ya pasó

La mora en los préstamos bancarios en el conurbano se cuadruplicó en un año incluso entre los empleados en blanco

Víctor Valle, presidente de ACDE: “Quizás haya sectores que deban reconvertirse, pero es la única salida para la Argentina”

El ex CEO de Google Argentina asumió este miércoles al frente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Su visión sobre la marcha de la economía, la necesidad de consensos y la irrupción de la IA

Víctor Valle, presidente de ACDE: “Quizás haya sectores que deban reconvertirse, pero es la única salida para la Argentina”

¿Vuelve el carry trade?: por qué los inversores apuestan por los pesos y dejan el dólar de lado

Frente a una proyección de estabilidad cambiaria por el ingreso de divisas del campo y de deuda corporativa, parte del mercado se decanta por “hacer tasa” con instrumentos en moneda local

¿Vuelve el carry trade?: por qué los inversores apuestan por los pesos y dejan el dólar de lado
DEPORTES
13 frases de Coudet tras la victoria ante RB Bragantino: de la autocrítica por el juego de River a la “chapa” por los ocho triunfos

13 frases de Coudet tras la victoria ante RB Bragantino: de la autocrítica por el juego de River a la “chapa” por los ocho triunfos

El llamativo discurso de un famoso streamer mexicano contra la selección argentina: “Ya estoy harto”

Del increíble penal de Martínez Quarta a la atajada de Beltrán: la secuencia clave en Bragantino-River Plate por la Sudamericana

El video del rapto de furia de Colidio: el golpe a la cámara cuando lo estaba filmando en la pausa de hidratación

River Plate le ganó 1-0 sobre la hora a RB Bragantino en Brasil y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

TELESHOW
Ricardo Arjona llegó a Argentina para su serie de 14 shows en Buenos Aires: sonrisas, saludos y fotos con sus fans

Ricardo Arjona llegó a Argentina para su serie de 14 shows en Buenos Aires: sonrisas, saludos y fotos con sus fans

Andrea Rincón, a flor de piel sobre el final de su amistad con Julieta Ortega: “Creo en la justicia divina”

El tremendo choque de Solange Abraham y Laura Ubfal en Gran Hermano: “Es muy injusta mi expulsión”

Gladys La Bomba Tucumana se conmovió en Gran Hermano al hablar de la muerte de su novio: “Siempre será mi amor”

Juana Repetto aclaró sus dichos acerca de su último embarazo y reflexionó sobre los hijos sorpresa: “‘Arafue’ puede fallar”

INFOBAE AMÉRICA

22 feminicidios en República Dominicana en 2026: nueve de cada 10 de las víctimas no denunció a su agresor

22 feminicidios en República Dominicana en 2026: nueve de cada 10 de las víctimas no denunció a su agresor

Giro en la justicia dominicana: El Estado deberá agotar todas las vías de búsqueda asumiendo la vida de la víctima desaparecida

Guatemala: Presidente Arévalo concluye entrevistas con candidatos a Fiscal General

República Dominicana: Gobierno propone recorte presupuestario del 50% a partidos políticos para afrontar crisis en Medio Oriente

Déficit en la producción de frijol obliga a Honduras a importar el grano desde Nicaragua