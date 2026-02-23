El viernes se abren los sobres de la concesión de la hidrovía: claves de una licitación estratégica

La Hidrovía Paraná-Paraguay concentra el 90% del comercio exterior argentino, paraguayo, boliviano, uruguayo y del sur de Brasil (Reuters)

El viernes 27 de febrero vencerá el plazo para presentar ofertas en la licitación que definirá la concesión por 25 años de la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los corredores fluviales más extensos y transitados del mundo. Por esta vía circula aproximadamente el 90% del comercio exterior de Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y el sur de Brasil. La instancia marca el cierre de un proceso que, según fuentes oficiales, contó con el respaldo de todos los actores involucrados y la auditoría de Naciones Unidas como garantía de transparencia.

El cierre del plazo para la aceptación de ofertas revelará cuántas empresas están interesadas en el millonario negocio de infraestructura. Luego de esta presentación, se pasará a un proceso de evaluación de las ofertas: primero a nivel jurídico y contable, luego a nivel de propuesta técnica y, tras mes y medio a dos meses de evaluación, recién se empezará a evaluar las ofertas en términos de precios. Se espera concurrencia: hubo más de 200 consultas, embajadas hicieron sus presentaciones con el Gobierno en representación de sus empresas y según pudo saber este medio al menos tres gigantes manifestaron su intención de participar. Claro que esas intenciones dependen de la aprobación de los directorios de cada empresa y, la presentación de este viernes, terminará de revelar quiénes están dispuestos a ir hasta el final.

El proceso licitatorio implicará inversiones estimadas en más de 10 mil millones de dólares, según las estimaciones difundidas en el comunicado oficial. El pliego, resultado de mesas de trabajo convocadas por la Administración Nacional de la Vía Navegable (ANPyVN), fue aprobado por representantes de empresas navieras, cámaras empresarias, gobiernos provinciales y organizaciones de trabajadores. Entre los puntos principales se destacan el compromiso de incrementar la profundidad a 40 pies, la incorporación de Entre Ríos a la traza y la creación de un órgano de monitoreo permanente con integración público-privada durante los próximos 25 años.

El comunicado atribuye a la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas una declaración conjunta: “Reafirmamos nuestra disposición a seguir colaborando activamente para que este proceso concluya exitosamente y siente las bases de una nueva etapa de crecimiento y competitividad para el comercio exterior nacional”.

La ONU auditó cada etapa del proceso y presentó su informe, donde sostiene que el pliego elaborado es el más transparente y sólido técnicamente posible. El documento oficial afirma que “no menos de 8 empresas en el mundo cuentan con capacidad de participar en la licitación”, aunque no se informaron nombres.

El proceso de licitación de la vía fluvial incluyó la participación de organismos internacionales y representantes de todos los sectores involucrados

Durante 2025, la ANPyVN organizó audiencias públicas y mesas de trabajo que incluyeron a empresas, productores, gobiernos provinciales y entidades medioambientales. El pliego establece, entre otros puntos, la obligación de invertir en tecnología para mejorar la seguridad y la navegación, la reducción de más de un 10% en dólares de las tarifas actuales y la conformación de un Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal.

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, advirtió: “Con esta licitación, y su correcta ejecución, nos jugamos las próximas décadas de logística exportadora competitiva”.

Los principales competidores

La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay convoca a un grupo reducido de compañías con experiencia internacional en obras de dragado, balizamiento y mantenimiento fluvial. Un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) identifica a DEME, Jan de Nul, Boskalis y Van Oord como las empresas que reúnen capacidad técnica y flota suficiente para responder a los requerimientos del pliego licitatorio. Estas firmas cuentan con antecedentes en proyectos de infraestructura de alta complejidad y han operado en mercados de América Latina, Europa y Asia.

El pliego licitatorio prevé inversiones por más de 10 mil millones de dólares y una reducción de tarifas superior al 10%

Además, la UNCTAD reconoce que otras compañías, como Inai Kiara, Rhode Nielsen, Great Lakes and Dock Co. y Weeks Marine, podrían integrar consorcios para alcanzar los estándares exigidos. La posibilidad de armar alianzas empresariales amplía el espectro de participantes y podría sumar nuevas propuestas al proceso.

El mecanismo de competencia permite la presentación tanto de ofertas individuales como de proyectos conjuntos entre empresas, siempre que acrediten los recursos operativos y la experiencia requeridos. La convocatoria internacional recibió más de doscientas consultas durante la etapa preparatoria, lo que refleja el interés del sector privado global en el desarrollo de la Hidrovía.

La presencia de DEME como oferente formal en la etapa previa de licitación, antes de su suspensión, la posiciona como uno de los postulantes con mayores posibilidades. Sin embargo, la apertura actual y la auditoría de la ONU aseguran condiciones de acceso para las otras empresas internacionales mencionadas, todas con capacidad de cumplir los requisitos técnicos y financieros.

La transparencia del proceso, según la UNCTAD, fomenta la competencia y elimina restricciones para la participación de las principales firmas del mercado del dragado y la logística fluvial. El resultado dependerá de la presentación de ofertas durante el cierre del plazo este viernes y del análisis posterior de las condiciones técnicas y económicas propuestas por cada interesado.