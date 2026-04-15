9 frases de Úbeda tras la goleada al Barcelona: del Boca perfecto en la Libertadores a la lesión de Marchesín y el Súper con River

Boca Juniors logró una imponente victoria por 3 a 0 ante Barcelona de Ecuador y se afirmó en la cima del Grupo D de la Copa Libertadores, con puntaje perfecto en los dos encuentros disputados. La gran actuación llegó en la previa del Superclásico ante River Plate, que se disputará este domingo en el estadio Monumental a partir de las 17 horas, por el duelo correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura.

“¿Cómo se sigue? Entrenando mañana a la tarde y pensando en el próximo partido, con la alegría de un buen resultado y rendimiento. Fue un equipo que luchó todo junto y eso me pone contento. Mañana nos levantamos, entrenamos y pensamos en el Superclásico del domingo", expresó Claudio Úbeda, en sus primeras palabras en la conferencia de prensa.

El dato que empañó la noche soñada de Copa Libertadores fue la dura lesión de Agustín Marchesín, quien abandonó la cancha entre lágrimas. A la espera del parte médico oficial, en Boca se habla de una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. “Lamentablemente fue una pérdida grande, queda respaldarlo a él y darle todo el apoyo que necesite en función de lo que determine la lesión”, reconoció Úbeda, que además contó cómo afectó esto al plantel en el campo.

“Cuando pasan esas cosas en el inicio de un partido, la sensación que les queda a los jugadores no es buena. Sabés que se te lesiona un compañero y estás pendiente de eso. Más allá de eso, hicimos mucho foco en la concentración de este partido, en cómo trabajarlo porque sabíamos que ellos iban a trabajar sobre los espacios que dejemos cuando atacamos. Trabajaron bien los laterales”, destacó.

Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera fueron los goleadores de la noche. Sobre el español, que anotó su primer gol con la camiseta de Boca, el Sifón remarcó: “Si miraron el banco de suplentes, estaban todos los compañeros y nosotros, contentos por el gol de Ander. Es una persona muy noble, positiva dentro del grupo, muy capaz. Es de los jugadores que hablan bien dentro de la cancha, nos pone contentos que le vaya bien”.

Para terminar, Úbeda volvió a ser consultado sobre el Superclásico del domingo. “Ya ganamos el año pasado acá y ahora nos toca de visitante. Ojalá podamos hacer el mejor partido posible”.

Otras frases destacadas del entrenador de Boca Juniors:

“Fue un gran partido, los primeros 25 minutos el partido estuvo bastante dividido, más presencia nuestra en arco rival, pero divida la posesión de la pelota. Después del parate en el PT, tuvimos un dominio más notorio, hicimos el gol y después el resto del partido sostuvimos el funcionamiento, la posesión de pelota y la cantidad de llegadas. Pudo haber sido más holgado el resultado, si éramos más certeros, pero lo bueno que lo estamos generando”.

“Físicamente, cuando uno gana se recupera más rápido, el ánimo también ayuda a que esa recuperación se haga más rápida. Estamos en tiempo de llegar bien a ese partido, vamos a ver la evolución de los que están más cansados, y después más cerca del fin de semana tomaremos decisiones de quién estará para jugar. Estamos en tiempo de llegar bien a ese partido”.

“Al Superclásico ya lo teníamos en la cabeza desde antes, pero no podíamos decir nada je, para mí es muy valorable el trabajo de hoy, porque Barcelona es un equipo que normalmente de visitante tiene mejores resultados que de local, tuvimos la paciencia de saber cómo romper esa defensa y desequilibrar, volvimos a hacer gol de pelota parada con Di Lollo, Santi (Ascacíbar) hizo un gran partido, tuvo mucha participación en llegadas de posición de gol, eso ayuda para pensar en lo que viene, y ahora sí de lleno puesto la cabeza en el Superclásico del domingo y hacer el mejor partido posible”.

“¿Mejor partido desde que llegué? No sé, sé que es un resultado importante, ganar Copa Libertadores en casa ante un rival que sabe jugar partidos de copa, es importante, hemos ganado algunos otros partidos importantes, pero hoy a nivel trascendencia puede ser que sea así“.

“Trabajamos para que participen todos en las acciones ofensivas, los dos nueve hicieron un gran partido con desgaste tremendo ante los centrales del Barcelona, y eso genera el rompimiento de los volantes. Cuando ellos formaron una línea de 5, nosotros subimos a los laterales de ellos y se generan espacios por los costados y penetrar, y así vino el gol de Ascacíbar”.

“¿Si tenemos el mejor mediocampo de Argentina? Yo creo que tenemos un muy buen equipo para competir, no soy quien para decir si tenemos el mejor o no, para eso están ustedes, valoro mucho la predisposición y actitud del plantel para tirar para adelante y estar juntos, y pensar lo que queremos para el futuro, y eso a mí me reconforta".

“Aranda y Zeballos jugaron un rato juntos. Ojalá lo tenga siempre a ese problema, la dificultad de elegir, Eze está volviendo, se nota que está falto de ritmo de la competitividad. La posición original de él es ahí, sobre izquierda, porque le queda el pie para jugar a pie cambiado, la de Tomi se adapta a jugar por fuera, atrás del 9, de enganche, es un chico que tiene una variedad de posibilidades donde ponerlo que nos da amplitud para decidir”.

“Zeballos siempre que tenga espacios va a tener más posibilidades de ser desequilibrante, hoy entró poco tiempo, no creo que sea una dificultad para él tener un recorrido más largo, es un chico que está físicamente súper apto para poder hacerlo. Cuando uno vuelve de una lesión importante, es necesario que agarre minutos y se suelte para llegar a su mejor versión”.

“Es importante ganar, con un margen de goles que ayuda, nos faltan partidos de visitante y cuando asegura la condición de local, sumado al que ganamos de visitante con Católica, nos posiciona mejor”.

“Sabíamos que íbamos a tener una Bombonera que explotaba y nos iba a apoyar incondicionalmente, así fue y nos ayudó mucho a poder ganar el partido. Tener 6 sobre 6 es gratificante, recién empezamos pero cuando se dan los resultados positivos se genera más confianza en el grupo, en contagiar a los compañeros, sentirse más sueltos dentro de la cancha, hay mayor ánimo”.