El dólar cayó por sexta rueda seguida y tocó su menor valor en seis meses

El dólar mayorista quedó $322 por debajo del techo de las bandas.

Con un importante monto de USD 582 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista retrocedió por sexta sesión operativa seguida, solamente sostenido por las intensas compras que efectúa a diario el Banco Central.

El tipo de cambio oficial cedió 16 pesos o un 1,2% en el día, a $1.354 para la venta, en su nivel más bajo desde el 13 de octubre de 2025.

Con una banda superior del esquema cambiario que monitorea el Banco Central en los $1.675,85, el dólar mayorista se mantiene a 321,85 pesos o 23,8% de ese límite para flotación. Es la brecha más amplia desde el 26 de mayo de 2025 (24,7%).

El tipo de cambio oficial registra en lo que va de 2026 una pérdida de 101 pesos o 6,9%, alejado de una inflación próxima al 10% en lo que va del año. Esta depreciación del poder de compra del dólar en la economía doméstica es la otra cara de una “apreciación” del peso en términos reales. El peso argentino es la tercera moneda que más se apreció en el mundo en 2026, detrás del real brasileño y el dólar australiano.

Se cumplió un año del levantamiento del “cepo” o restricción cambiaria para la demanda de ahorristas, que hasta el 11 de abril de 2025 tenía un tope mensual de USD 200, solo para operaciones autorizadas.

Desde entonces, el dólar mayorista subió 276 pesos o 25,6%, desde los 1.078 pesos. Si se toma como base de comparación el cierre del lunes 14 de abril del año pasado ($1.198), el incremento interanual se acota a solo 156 pesos o 13%, muy atrás de la tasa de inflación del último año, por encima del 33 por ciento.

El dólar al público bajó este lunes diez pesos o 0,7%, a $1.385 para la venta en el Banco Nación, también piso desde el 13 de octubre del año pasado. En contraste, el blue se reacomodó al alza, en los 1.400 pesos (suba de diez pesos o 0,7%).

“El dólar sigue presionado a la baja, ante el fuerte ingreso de capitales, y una mayor demanda de pesos por parte de los agentes económicos. La baja en la tasa de interés refleja que las expectativas de inflación estarían a la baja en los próximos meses, desde nuestro punto de vista en abril deberíamos ver niveles de inflación más bajos que los meses anteriores”, consideró el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra en Washington para participar de reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial con el objetivo de cerrar negociaciones técnicas para alcanzar un desembolso de USD 1.000 millones, estimaron analistas.

“Las recientes compras de dólares por parte del BCRA deberían fortalecer la posición del país en la segunda revisión, aunque será necesario un waiver por no haber cumplido la meta de acumulación de reservas, hoy una preocupación secundaria dado el rápido aumento observado desde entonces. De aprobarse, se desembolsarían USD 1.000 millones”, subrayaron los expertos de Max Capital.

“El BCRA parece estar enfocado en sostener las reservas brutas, en un contexto en el que los depósitos en dólares se han mantenido estancados desde enero, con expectativas de que la ley de inocencia fiscal permita una mayor expansión“, agregó el reporte de la ALyC.

“El Banco Central sostiene un fuerte ritmo de compras en el mercado cambiario, pero las reservas netas no logran crecer. La dinámica responde a un balance complejo entre ingresos y egresos de divisas, donde los compromisos financieros y otros factores absorben gran parte de lo acumulado, limitando la recomposición del stock”, dijo Maximiliano Gutiérrez, del IERAL de la Fundación Mediterránea.

“Esperamos que el BCRA pronto se incline por recalibrar la política monetaria, recuperando el ancla y normalizando las tasas de interés reales. En las últimas semanas, el BCRA evitó esterilizar la caída de la demanda de dinero permitiendo que las tasas reales se hundan en territorio fuertemente negativo”, puntualizó el agente de liquidación y compensación Facimex.

“Esperamos que pronto ese sesgo monetario expansivo sea corregido y eventualmente el BCRA deba retomar un ancla monetaria más estricta”, concluyó el reporte de la mencionada firma.