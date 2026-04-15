El gesto de Paredes con Marchesín tras su grave lesión en el triunfo de Boca y su mensaje de cara al clásico ante River

Boca Juniors goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador en La Bombonera por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, y dio una prueba de carácter en un momento clave de la temporada: la previa del Superclásico ante River Plate, a disputarse el domingo 19 de abril en el Monumental, por la jornada 15 del Torneo Apertura.

El único lunar en el partido fue la lesión de Agustín Marchesín, quien tuvo que dejar el campo en los primeros minutos del primer tiempo y lo hizo entre lágrimas. “Me rompí”, vociferó, lo que presagia una rehabilitación que puede ser extensa. En su rol de capitán, cuando enfrentó a las cámaras, lo primero que hizo Leandro Paredes fue referirse a su compañero en desgracia, que en el campo fue reemplazado por Leandro Brey.

“Antes que nada, dejame mandarle un abrazo a Agustín, seguramente es un sabor amargo para nosotros por su lesión, ojalá tenga una pronta recuperación y esté rápido con nosotros”, dijo el campeón del mundo con la selección argentina, que fue uno de los que consoló al guardameta durante la dolorosa secuencia.

“Era difícil seguir el partido así, después de lo que pasó, por suerte lo sacamos adelante”, añadió. Consultado sobre el posible diagnóstico (rotura de ligamentos de la rodilla derecha), señaló: “Lo que nos comentó el médico es eso, se tiene que hacer estudios. Le deseamos una pronta recuperación”.

Luego, analizó lo sucedido en el campo, donde Boca fue muy superior y se impuso por los goles de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacibar y Ander Herrera. “Estamos felices por el resultado, porque se ganó y pudimos haber marcado antes, pero el resultado es más que justo. Hicimos un gran partido, nos costó en los primeros minutos, pero lo manejamos, encontramos el gol y pudimos haber hecho más goles porque entre el primero y el segundo pasó mucho tiempo, pero ganamos y ojalá sigamos de esta manera”, reflexionó.

Las principales acciones en La Bombonera

El volante, de 31 años, regresó en plenitud a Boca con el anhelo de liderar una era dorada. Y el regreso del club a la Libertadores es la plataforma ideal. “Fue nuestro debut en La Bombonera en la Copa: es algo único, soñaba con esto. Jugar en esta cancha, en esta competición, con esta camiseta. Estoy viviendo mi propio sueño, ojalá pueda cumplir lo que me falta”, soltó, con la séptima entre ceja y ceja.

El choque del domingo ante el River de Eduardo Coudet es una señal del calendario: Boca no tiene mucho tiempo para dedicarle a celebrar. En Núñez, Paredes se encontrará con varios compañeros de Selección, como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel o Lucas Martínez Quarta.

“A partir de mañana, a pensar en el Súper, un partido muy importante, en una cancha difícil. Ojalá preparemos todo de la mejor manera para hacer un gran partido”, concluyó, con la primera misión cumplida: el Xeneize cosechó los seis puntos en disputa hasta el momento en el Grupo D de la Libertadores y ahora podrá enfocarse nuevamente en el Torneo Apertura.