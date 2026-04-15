La ausencia de su padre Dennis Rodman la marcó, su brillo obligó a un cambio de reglas y es la futbolista mejor pagada del mundo

El esfuerzo desconocido detrás del éxito de Trinity Rodman la motivó a construir su legado (Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images)

El destino parecía tener reservado para Trinity Rodman un camino lleno de desafíos y sueños propios. Nacida el 20 de mayo de 2002 en Newport Beach, California, su infancia estuvo marcada tanto por el peso de un apellido legendario como por el esfuerzo silencioso de su madre, Michelle Moyer, quien sostuvo a la familia cuando la figura de Dennis Rodman, su padre, se desdibujaba entre la fama y la ausencia.

A los 10 años, Trinity encontró refugio y pasión en el fútbol. El equipo SoCal Blues se convirtió en su primer espacio de pertenencia y conquista, donde celebró cuatro campeonatos nacionales. Cada trofeo era un pequeño triunfo contra las adversidades cotidianas, esas que la obligaron a crecer rápido y a forjar una determinación poco habitual en una niña.

Trinity comenzó su camino en el deporte a sus 10 años

Aunque su talento la llevó a comprometerse con UCLA Bruins, la pandemia de COVID-19 truncó esa etapa universitaria, aunque Rodman no se dejó doblegar y eligió el atajo más difícil: el profesionalismo prematuro. En 2021 fue la segunda elección global del Draft de la NWSL. Con apenas 18 años, no solo era la más joven en ingresar a la liga, sino también una promesa audaz dispuesta a escribir su propia historia.

Ese primer año fue memorable al ser reconocida como Novata del Año, logró la asistencia decisiva en la final, y salió campeona con Washington Spirit, además de haber sido la futbolista más joven en alcanzar 50 participaciones directas de gol en la liga. Cada logro era un mensaje claro: el apellido Rodman no la definía pero su juego sí.

Trinity Rodman continúa destacándose en el ataque del Washington Spirit

No tardó en ser reconocida por la U.S. Soccer como Young Female Player of the Year. Su nombre comenzó a compararse con el de leyendas como Alex Morgan o Megan Rapinoe. Pero Trinity, fiel a sí misma, afirmaba: “Había cosas que quería hacer a mi estilo y por mí”. En cada entrevista, se notaba el deseo de despejar la sombra paterna y construir un relato propio, sin atajos ni privilegios.

Su llegada a la selección nacional en 2022 fue una confirmación de ese esfuerzo. El primer gol con la camiseta de Estados Unidos, en un amistoso ante Uzbekistán, la hizo sonreír con la satisfacción de quien sabe lo que costó llegar hasta ahí.

La futbolista de la selección de Estados Unidos se distingue entre las grandes figuras del fútbol (Credit: Geoff Burke-USA TODAY)

La vida personal de Trinity está lejos de ser la de una celebridad mimada. En una entrevista para el podcast Call Her Daddy, se sinceró: “Él no es un padre. Tal vez por sangre, pero nada más”, dijo sobre Dennis Rodman. Además, la futbolista reveló: “Teníamos una Ford Expedition y vivimos en ella durante un tiempo”, después de que el apoyo económico desapareciera. Eran su madre y sus hermanos, uno de ellos conocido como DJ Rodman es basquetbolista profesional, quienes tejían una red para que sus sueños no cayeran al vacío.

Nada de eso impidió que su talento brillara. En los Juegos Olímpicos de París 2024, Rodman fue una de las protagonistas con cuatro goles, una asistencia y el tanto decisivo en tiempo extra ante Japón. Su gol fue mucho más que un pase a semifinales, era la prueba viva de su capacidad para aparecer en los momentos clave.

Trinity Rodman ganó la medalla de oro olímpica a sus 22 años (REUTERS/Albert Gea)

En la gran final, Estados Unidos venció a Brasil y se quedó con la medalla dorada después de 12 años. Aunque el gol fue de Mallory Swanson, Rodman fue clave en el esquema de su equipo durante el torneo. El Washington Spirit también aprovechó sus habilidades con ocho goles y seis asistencias en 26 partidos, y un subcampeonato.

La temporada de 2025 puso a prueba su resiliencia una vez más. Una lesión en la espalda y un esguince de rodilla la alejaron de las canchas durante alrededor de cuatro meses. El regreso, con gol y lágrimas ante el Portland Thorns, fue celebrado por una multitud que liberó ese grito contenido.

La delantera estrella no pudo aguantarse las lágrimas tras su regresó al campo de juego

El momento cumbre llegó poco después, cuando renovó su contrato con el Washington Spirit. A los 23 años, se convirtió en la futbolista mejor pagada del mundo, con un salario superior a USD 2 millones anuales. La noticia, anunciada en el BMO Stadium de los Ángeles, tuvo la participación de la propietaria Michele Kang y la presidenta del club Haley Carter, Rodman expresó: “Me siento increíble, estoy muy feliz, me siento muy afortunada. Creo que es un momento crucial y decisivo”.

El acuerdo, vigente hasta 2028, no sólo la convirtió en referente, sino que también redefinió las reglas del mercado femenino. La llamada “regla Rodman” permitió a su club superar el tope salarial para una jugadora de impacto como ella. Así, la NWSL decidió apostar por el talento propio y evitar la fuga de figuras hacia Europa, pese al interés de clubes del viejo continente.

La delantera extendió su vínculo con el Washington Spirit al acordar una cifra histórica (Credit: Darren Yamashita-USA TODAY Sports)

En el primer partido de 2026 con la selección estadounidense, Trinity marcó su primer gol como capitana, después de 294 días sin anotar. Fue una jugada llena de técnica y temple. Su sonrisa en el festejo reflejaba la satisfacción de quien finalmente es dueña de su destino. Rodman también se convirtió en la futbolista más joven en alcanzar 100 partidos de temporada regular en la liga, sumando otro hito a su lista de marcas precoces.

La alegría no es solo profesional. En la vida privada, la acompaña el tenista Ben Shelton, con quien comparte la experiencia de vivir bajo el ojo público y la presión de la alta competencia. Su relación, hecha pública el 17 de marzo de 2025 con una foto de ambos en Instagram luego de rumores de romance, suma momentos de apoyo mutuo y viajes compartidos, como cuando Rodman estuvo en Múnich para alentarlo en la final del BMW Open de ese mismo año.

Trinity Rodman comparte su vida personal con el reconocido tenista Ben Shelton

En enero de 2026, le regaló un momento viral a los seguidores del fútbol femenino: luego de marcar el quinto tanto en una goleada sobre Chile, Trinity invitó a la entrenadora Emma Hayes a bailar el “sexy dexy dance” frente al público. La directora técnica confesó después: “Estas jugadoras me mantienen joven. No me quejo”.

El testimonio de Trinity Rodman es el de una joven que nunca renunció a su sueño. Logró lo que parecía imposible: convertir cada obstáculo en un peldaño, y cada noche difícil en una razón más para triunfar. Ahora, junto a figuras como Mia Hamm, Alex Morgan, Megan Rapinoe y la nueva camada encabezada por Naomi Girma y Sophia Smith, Trinity no solo representa el presente del fútbol femenino, sino también la esperanza de quienes creen que el esfuerzo y la pasión abren puertas que el destino intenta cerrar.

La promesa de la selección estadounidense logró hacer bailar a su entrenadora