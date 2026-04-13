Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

El interés mensual por plazos fijos varía según la tasa y el banco seleccionado por el ahorrista

El mercado de depósitos a plazo fijo en pesos se presenta hoy con una amplia dispersión de tasas entre bancos tradicionales, entidades digitales y compañías financieras. Los depósitos a 30 días, opción elegida por quienes buscan liquidez y certidumbre en el corto plazo, muestran que el monto de intereses devengados depende de manera directa de la tasa informada por cada entidad y del capital inicial invertido. El análisis de cuánto pagan los principales bancos y financieras por un depósito de $1 millón revela diferencias que superan los $7.800 en el resultado final. Este dato, que cobra relevancia en contextos de tasas descendentes, permite a los ahorristas comparar alternativas y dimensionar el impacto de elegir una u otra institución.

El relevamiento abarca bancos públicos, privados, regionales y entidades financieras que ofrecen plazo fijo online tanto para clientes como para no clientes. La comparación se basa en la tasa más alta informada por cada banco para personas humanas y en el rendimiento calculado para un capital de $1 millón colocado a 30 días. El resultado de la suma de todas las tasas relevadas arroja un promedio de 22,86%, cifra que ubica al sistema en un nivel históricamente bajo, según la evolución registrada a lo largo del último año.

El Banco de la Nación Argentina publica para sus clientes una tasa nominal anual de 19%. Este valor determina que un depósito de $1 millón a 30 días genera $15.616,44 de intereses, para un total de $1.015.616,44 al vencimiento del plazo. La entidad mantiene una política de remuneración conservadora, alineada con los otros bancos de mayor volumen de depósitos, como Banco Santander Argentina S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.. Santander informa una tasa de 18% y Galicia 18,25%, lo que equivale a $1.014.794,52 y $1.015.000,00 respectivamente por cada millón de pesos depositados.

La dispersión de tasas se acentúa al comparar con bancos que operan en mercados regionales o a través de plataformas digitales. El Banco Bica S.A. ofrece una tasa de 25%, que arroja un monto final de $1.020.547,95 para el mismo plazo y capital. El Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y el Banco del Sol S.A. informan una tasa de 25,5%, permitiendo alcanzar $1.020.958,90 en 30 días. En el segmento más alto del ranking, la Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. paga una tasa de 27,5%, el máximo relevado, lo que se traduce en $1.022.602,74 por cada millón invertido.

La diferencia entre bancos se vuelve aún más visible cuando se compara el rendimiento de entidades tradicionales con el de financieras especializadas. El Banco Macro S.A., con una tasa de 24%, otorga $1.019.726,03. El Banco Hipotecario S.A. publica una tasa de 24,5%, que deriva en $1.020.136,99. El Banco Meridian S.A. se posiciona con una tasa de 27,25%, brindando $1.022.397,26, mientras que el Banco VOII S.A. ofrece 27% y paga $1.022.191,78. El resultado para estas entidades resalta la ventaja financiera de optar por instituciones que pagan tasas altas, aunque suelen estar menos posicionadas en el mercado de grandes depósitos corporativos.

En las posiciones intermedias del cuadro aparecen bancos con tasas entre 21% y 24%. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado, el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., el Banco Mariva S.A. y el Banco de Formosa S.A. publican tasas de 21%, con un rendimiento de $1.017.260,27 por cada millón a 30 días. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Comafi Sociedad Anónima informan una tasa de 20%, lo que equivale a $1.016.438,36. El Banco BBVA Argentina S.A. se ubica en 20,5%, con $1.016.849,32.

El análisis de los rendimientos promedio de plazos fijos para personas humanas, según la serie informada por el Banco Central de la República Argentina, muestra una tendencia descendente en el último año. La tasa promedio de hoy, 22,86%, representa el nivel más bajo desde hace varios meses. La evolución de la serie indica que en abril y mayo de 2025 las tasas promediaron entre 28% y 34%. Hubo un salto relevante a mediados de agosto, cuando la tasa superó el 45%, y alcanzó máximos de 49,14% el 2 de septiembre de 2025. Desde ese pico, la tasa inició un descenso progresivo, con una baja más marcada a partir de noviembre, cuando cayó por debajo del 30%. En diciembre la tasa promedio osciló entre 23% y 25%, y desde enero de 2026 se mantuvo en niveles bajos, hasta alcanzar el valor actual de 22,81% al 9 de abril de 2026, el mínimo en la serie informada.

La política de tasas de los bancos de mayor volumen de depósitos muestra una preferencia por mantener valores debajo del promedio del sistema. La mayoría de estas entidades ofrece tasas entre 18% y 23%. En contraste, bancos regionales y compañías financieras orientadas a captar depósitos de personas humanas publican tasas superiores, que superan el 25% y en algunos casos alcanzan el 27,5%. Esta diferencia repercute directamente en el monto de intereses que recibe el ahorrista en 30 días.

El promedio de tasas de hoy, 22,86%, marca un mínimo en la serie del último año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones de mercado, las estrategias comerciales y la estructura de fondeo de cada entidad explican en parte la dispersión de tasas observada. La competencia por captar depósitos se da principalmente en el segmento minorista, donde bancos digitales y financieras buscan atraer fondos ofreciendo tasas significativamente por encima del promedio del sistema. El Banco CMF S.A., el Banco Masventas S.A., el Bibank S.A. y el Banco Dino S.A. figuran entre las opciones de mayor rendimiento, con tasas de 24% a 25%. En todos los casos, el resultado para un depósito de $1 millón supera los $1.019.000 al cabo de 30 días.

A lo largo del último año, la evolución de la tasa de plazo fijo mostró fases de estabilidad y momentos de suba o baja abrupta. El período entre abril y agosto de 2025 estuvo marcado por incrementos graduales. El salto de agosto y septiembre respondió a factores macroeconómicos y a decisiones de política monetaria que buscaron alentar el ahorro en moneda local. El descenso posterior reflejó cambios en las condiciones del sistema financiero y en la estrategia de los bancos para administrar su liquidez.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco de Comercio S.A. aparecen entre los bancos de mayor presencia territorial con tasas de 23%. El Banco de Corrientes S.A. publica 19,5%, cerca del piso del ranking, mientras que el Banco Julio Sociedad Anónima informa 23,5%. En el extremo superior, la Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. paga 27,5% y la Reba Compañía Financiera S.A. se mantiene en 26%.

Las diferencias en los intereses obtenidos por depósitos de $1 millón a 30 días pueden superar los $7.800 entre la opción menos y la más rentable. En el caso del Banco Santander Argentina S.A., con 18%, el capital más intereses suma $1.014.794,52, mientras que en la Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. el monto alcanza $1.022.602,74. Este rango plantea interrogantes sobre la conveniencia de diversificar depósitos y la oportunidad de migrar hacia alternativas con tasas más altas.

La información de la serie histórica confirma que el dato actual de 22,81% es el más bajo registrado en los últimos 12 meses. No hubo ninguna tasa inferior en el período informado. La tendencia descendente se mantuvo desde septiembre de 2025, con leves oscilaciones, hasta alcanzar el nivel de abril de 2026. El promedio de tasas calculado sobre las entidades relevadas (22,86%) coincide con el valor de la serie diaria informado por el Banco Central para el último registro disponible.

Las variaciones en la tasa de interés para plazos fijos de personas humanas reflejan la dinámica de un mercado sensible a la política monetaria y a la competencia por captar ahorros. La dispersión de tasas, el nivel promedio y la evolución histórica configuran un escenario en el que cada decisión de inversión puede impactar de manera directa en el resultado final para el ahorrista.