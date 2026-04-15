EEUU lanzó un ataque contra una embarcación operada por narcoterroristas en el Pacífico oriente: cuatro muertos

El ejército de Estados Unidos atacó el martes una lancha presuntamente utilizada para el transporte de drogas en el océano Pacífico oriental. El Comandos Sur informó que abatió a cuatro narcoterroristas.

Esta nueva ofensiva se suma a una serie de operaciones contra embarcaciones criminales que la administración de Donald Trump considera vinculadas al narcotráfico en aguas latinoamericanas, campaña iniciada hace más de siete meses.

“La Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, informó en un mensaje publicado en redes sociales el Comando Sur (Southcom) del Ejército estadounidense.

Con este incidente, la cifra de muertes en estas operaciones asciende a 175 desde el inicio de la ofensiva estadounidense contra las “narcolanchas” en el mar Caribe a principios de septiembre. La Guardia Costera suspendió la búsqueda de un sobreviviente de otra misión concluida el sábado.

El Comando Sur publicó en redes sociales un video tomado desde el aire en el que se observa una embarcación alcanzada por un proyectil que explota. El ejército estadounidense informó que el sábado atacó dos embarcaciones y una tercera el lunes.

Estados Unidos lanzó un “ataque cinético” contra una embarcación operada por narcoterroristas (@Southcom)

Washington alegó que todas las embarcaciones eran “operadas por organizaciones terroristas designadas” y que la inteligencia confirmó su tránsito por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental.

Los operativos fueron realizados “bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan”. La acción tuvo lugar un día después de otro bombardeo contra una embarcación en las mismas aguas del Pacífico oriental, que dejó dos muertos, y tras el ataque del domingo, en el que fallecieron cinco personas.

El presidente Donald Trump sostuvo que Estados Unidos está en “conflicto armado” con cárteles del narcotráfico en América Latina y aseguró que su ofensiva es necesaria para frenar el flujo de drogas y las muertes por sobredosis en el país norteamericano.

Los ataques comenzaron meses antes de la intervención militar estadounidense que derivó en la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro en enero. El ex líder del régimen venezolano fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y se declaró inocente.

Agentes del orden público sacan del helicóptero al ex dictador venezolano Nicolás Maduro, el 5 de enero de 2026 (REUTERS/Adam Gray)

Durante su presentación ante el Comité de Servicios Armados del Senado el 19 de marzo, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, resaltó ante los legisladores la capacidad del equipo de la Armada y el Cuerpo de Marines, enfatizando su letalidad, precisión y superioridad, demostradas a diario tanto frente a aliados como a adversarios regionales.

En el contexto de la ofensiva de Estados Unidos contra el terrorismo en América Latina, Donovan destacó el papel fundamental del Grupo Anfibio de Ataque USS Iwo Jima y de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines para el éxito de las recientes operaciones en el Caribe, bajo la operación Lanza del Sur. “Puede hacer prácticamente de todo…”, señaló ante el Senado.

EEUU reforzará su presencia en América Latina con maniobras militares del portaaviones Nimitz (Créditos: USS Nimitz)

El portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz realizará este año maniobras militares junto a las armadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay durante su despliegue por mares de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. El Comando Sur informó que el grupo de ataque del USS Nimitz llevará a cabo ejercicios con fuerzas navales de estos países como parte de la operación Southern Seas 2026.

(Con información de AP)