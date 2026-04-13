Economía

En medio de la polémica por los créditos a funcionarios, Banco Nación detalló cómo funciona su línea hipotecaria

Se trata de una operatoria “transparente y masiva”, dijo la entidad pública que preside Darío Wasserman y que ya otorgó unos 27.000 préstamos de este tipo

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Felipe Núñez y Federico Furiase
Felipe Núñez y Federico Furiase

Luego de la polémica sobre los créditos hipotecarios que el Banco Nación otorgó a funcionarios y legisladores del Gobierno, la entidad que preside Darío Wasserman salió a dar su opinión sobre el tema y la línea “+Hogares con BNA”, a la que definió como “una operatoria transparente y masiva”.

En un extenso comunicado, donde no se menciona el contexto ni se nombra a ningún funcionario, el BNA comenzó destacando que la línea mencionada “se sustenta en un esquema de otorgamiento de crédito basado en reglas explícitas, criterios objetivos y procesos estandarizados, orientados a garantizar la transparencia en cada una de sus etapas. Su diseño contempla condiciones homogéneas para la totalidad de los solicitantes y una operatoria integralmente digital, lo que garantiza trazabilidad, control y equidad en el acceso”.

Eso le permite, destacó el banco, “escalar en volumen sin afectar la consistencia de los criterios de evaluación, consolidando un mecanismo de financiamiento hipotecario de carácter masivo, regido por parámetros claros, objetivos y verificables.

Banco Nación
La fachada del Banco Nación

“Hasta la fecha, unas 425.000 solicitudes fueron ingresadas a la página web del banco. Luego de eliminar pedidos realizados varias veces por un mismo solicitante y otro tipo de errores, la cantidad de clientes que presentaron solicitudes asciende a unas 246.000″, dijo el BNA. “A la fecha, el banco otorgó efectivamente unas 27.000 hipotecas a las que deben agregarse unas 3.200 en la etapa final (a unos 51 días de escriturar). Los volúmenes involucrados hacen evidente la necesidad de contar con un proceso transparente, objetivo y con trazabilidad. Desde el 12 de enero de 2026 el proceso fue automatizado en su totalidad", agregó.

Sobre el monto de cobertura de hasta el 90% del valor, aclaró que en 2024 hizo ajustes a su la línea “+Hogares con BNA Sector Público” (Reglamentación N.° 802): aumento de la afectación del ingreso del 25% al 30%, y aumento del porcentaje del valor de la vivienda a financiar del 75% al 90%. “Estos ajustes resultaron coincidentes con las propuestas presentadas por los principales bancos con los que compitió (en licitaciones). El BNA resultó ganador en 63 de las 67 licitaciones (94%)“, destacó el banco.

Estos ajustes resultaron coincidentes con las propuestas presentadas por los principales bancos con los que compitió.

En su repaso, el banco destacó que:

  • El 8 de mayo de 2024 su nueva línea de créditos hipotecarios denominada “+ Hogares con BNA”, una iniciativa responde tanto a las obligaciones institucionales establecidas en la Ley 21.799 como a la necesidad de revitalizar un mercado que atravesaba una fuerte contracción.
  • En enero de 2026, la entidad logró alcanzar un 96% de participación en las nuevas hipotecas otorgadas en el sistema financiero argentino, cifra que, incluso tras el regreso de la competencia de los grandes bancos privados, se mantuvo en un 84% del total de nuevos préstamos, indicó el Banco de la Nación Argentina en el reporte sobre el desempeño de la línea “+ Hogares con BNA”.
  • A fines de los años noventa representaba aproximadamente un 5% del PBI, pero hacia diciembre de 2023 alcanzaba solo 0,07%.
  • La nueva línea “+ Hogares con BNA” introdujo innovaciones al ofrecer un tope de valor para la vivienda adquirida y la posibilidad de optar por una cobertura CER-CVS.
  • Aquellos prestatarios que no cumplen con los requisitos centrales —traspaso del plan sueldo, adquisición de la primera vivienda dentro del precio máximo u otros— enfrentan una tasa significativamente superior, de UVA + 12% frente a UVA + 6% para quienes sí cumplen condiciones y, además, no pueden acceder a la cobertura de ajuste salarial. Esta diferenciación permitió al banco competir en condiciones favorables con grandes entidades privadas que históricamente han ofrecido productos sin estas limitaciones de elegibilidad, según consta en la reglamentación N° 800 del Banco de la Nación Argentina.
  • En diciembre de 2023, el BNA tenía un perfil de activos fuertemente orientado al sector público: el 59,9% de su cartera estaba prestado al propio sector estatal y al BCRA, mientras que el sector privado apenas recibía el 18,3% y los créditos hipotecarios representaban sólo el 5,4% del total y seguían en descenso. Para febrero de 2026, la exposición al sector público se redujo al 40% del activo (cerca de USD 50.000 millones), mientras que el financiamiento al sector privado subió al 38,5%, impulsando al crédito hipotecario hasta el 9,9% del activo total del banco, según el balance reportado por la entidad.

También se explicó que todas las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional a deben pagar a través del BNA y que el Decreto 747/2024 (en base al Art.50 del Dec.70/2023: las empresas públicas “no gozarán de ninguna prerrogativa … ni podrán disponer de ventajas en la contratación de bienes y servicios”) dispuso que dichos organismos debían “impulsar procesos competitivos y transparentes con el fin de procurar la provisión de bienes o servicios”, incluido el de pago de haberes a su personal.

dario wasserman
Darío Wasserman, presidente del BNA

Además, destacó que el Decreto 747/2024, obliga que al momento de la adjudicación deberían “tomar especial consideración al otorgamiento de préstamos hipotecarios a tasas preferenciales” a su “personal”.

El Nación reiteró que cumple con todas las normas del BCRA y que “el tope de precio de la vivienda a adquirir ha ido adaptándose a las condiciones del mercado inmobiliario ya que el valor de vivienda referencia sufrió incrementos (en UVAs) debido, principalmente, al aumento de la demanda que generó el crédito hipotecario”.

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