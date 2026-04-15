Estallaron los memes tras la goleada de Boca ante Barcelona por la Libertadores: Claudio Úbeda en modo Bianchi y burlas para River

La victoria de Boca Juniors por 3-0 frente a Barcelona de Ecuador en la Bombonera no solo consolidó al equipo de Claudio Úbeda como líder del Grupo D de la Copa Libertadores, sino que desató una oleada de memes y comentarios irónicos en redes sociales. Los hinchas transformaron el resultado y el nivel mostrado en una verdadera fiesta virtual, con referencias a históricos, comparaciones inesperadas y provocaciones a River Plate, rival del próximo domingo.

Tras el cierre del partido la imagen de Úbeda multiplicó su presencia en plataformas digitales. Muchos usuarios lo asociaron con Carlos Bianchi, el técnico más exitoso de la historia del club, y publicaron fotomontajes donde aparece en modo “Virrey”.

El rendimiento del mediocampo también fue foco de las bromas. La sociedad entre Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda recibió elogios y comparaciones de calibre internacional. Circuló en X una imagen del tridente azul y oro junto a estrellas del fútbol europeo.

Entre los posteos más populares, también hubo referencias a Úbeda en portadas de videojuegos pidiendo que se suba la dificultad en la Copa Libertadores.

La expectativa por el cruce ante River Plate ya domina la conversación digital. Los hinchas de Boca Juniors convirtieron la goleada en argumento para anticipar un clima de máxima confianza de cara al partido del domingo.

Los memes que dejó la goleada de Boca ante Barcelona por la Libertadores: