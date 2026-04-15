Deportes

Estallaron los memes tras la goleada de Boca ante Barcelona por la Libertadores: Claudio Úbeda en modo Bianchi y burlas para River

El Xeneize goleó 3 a 0 en La Bombonera y lidera su grupo del certamen continental. Así reaccionaron en las redes sociales

Guardar

La victoria de Boca Juniors por 3-0 frente a Barcelona de Ecuador en la Bombonera no solo consolidó al equipo de Claudio Úbeda como líder del Grupo D de la Copa Libertadores, sino que desató una oleada de memes y comentarios irónicos en redes sociales. Los hinchas transformaron el resultado y el nivel mostrado en una verdadera fiesta virtual, con referencias a históricos, comparaciones inesperadas y provocaciones a River Plate, rival del próximo domingo.

Tras el cierre del partido la imagen de Úbeda multiplicó su presencia en plataformas digitales. Muchos usuarios lo asociaron con Carlos Bianchi, el técnico más exitoso de la historia del club, y publicaron fotomontajes donde aparece en modo “Virrey”.

El rendimiento del mediocampo también fue foco de las bromas. La sociedad entre Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda recibió elogios y comparaciones de calibre internacional. Circuló en X una imagen del tridente azul y oro junto a estrellas del fútbol europeo.

Entre los posteos más populares, también hubo referencias a Úbeda en portadas de videojuegos pidiendo que se suba la dificultad en la Copa Libertadores.

La expectativa por el cruce ante River Plate ya domina la conversación digital. Los hinchas de Boca Juniors convirtieron la goleada en argumento para anticipar un clima de máxima confianza de cara al partido del domingo.

Los memes que dejó la goleada de Boca ante Barcelona por la Libertadores:

memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores
memes boca barcelona libertadores

Temas Relacionados

Boca JuniorsMemesCopa LibertadoresClaudio ÚbedaCarlos BianchiRiver PlateSuperclásico

Últimas Noticias

9 frases de Úbeda tras la goleada al Barcelona: del Boca perfecto en la Libertadores a la lesión de Marchesín y el Súper con River

El entrenador xeneize destacó la actuación en la Bombonera que terminó con victoria por 3 a 0 y con seis puntos sobre seis disputados en el Grupo D. Su enorme elogio a Ander Herrera por el gol

9 frases de Úbeda tras la goleada al Barcelona: del Boca perfecto en la Libertadores a la lesión de Marchesín y el Súper con River

El gesto de Paredes con Marchesín tras su grave lesión en el triunfo de Boca y su mensaje de cara al clásico ante River

El campeón del mundo con Argentina le envió palabras de aliento al arquero luego del 3-0 ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores

El gesto de Paredes con Marchesín tras su grave lesión en el triunfo de Boca y su mensaje de cara al clásico ante River

El recital de asistencias de Lautaro Blanco en el triunfo de Boca por la Libertadores: el centro desde el piso que valió una ovación

El lateral izquierdo fue una de las figuras del Xeneize, que venció 3-0 a Barcelona de Ecuador en La Bombonera

El recital de asistencias de Lautaro Blanco en el triunfo de Boca por la Libertadores: el centro desde el piso que valió una ovación

Boca goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores en la previa del Superclásico

El Xeneize se quedó con los tres puntos gracias a los tantos de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera. Este domingo se medirá a River Plate en el Monumental

Boca goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores en la previa del Superclásico

Los polémicos gestos de Raphinha a los fanáticos del Atlético de Madrid tras la eliminación del Barcelona de la Champions

El delantero brasileño provocó a los aficionados rivales luego del partido. También se quejó del arbitraje, lo que generó un ida y vuelta con el argentino Juan Musso

Los polémicos gestos de Raphinha a los fanáticos del Atlético de Madrid tras la eliminación del Barcelona de la Champions
DEPORTES
9 frases de Úbeda tras la goleada al Barcelona: del Boca perfecto en la Libertadores a la lesión de Marchesín y el Súper con River

9 frases de Úbeda tras la goleada al Barcelona: del Boca perfecto en la Libertadores a la lesión de Marchesín y el Súper con River

El gesto de Paredes con Marchesín tras su grave lesión en el triunfo de Boca y su mensaje de cara al clásico ante River

El recital de asistencias de Lautaro Blanco en el triunfo de Boca por la Libertadores: el centro desde el piso que valió una ovación

Boca goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores en la previa del Superclásico

Los polémicos gestos de Raphinha a los fanáticos del Atlético de Madrid tras la eliminación del Barcelona de la Champions

TELESHOW
Jimena Barón mostró su preocupación por el crecimiento de su hijo y controló cómo viaja solo en subte

Jimena Barón mostró su preocupación por el crecimiento de su hijo y controló cómo viaja solo en subte

La insólita confesión de Valentina Márquez, telonera de Ricky Martin en Córdoba: “Ni siquiera vi el show de él”

Cinthia Fernández sobre su rol en el caso Ángel: “¿Todos los boludos que me criticaron son dueños de la moral?”

Así fue el ingreso de Fabio Agostini, el explosivo mediático de La Casa de los Famosos, en el intercambio con Gran Hermano

El homenaje de Sandra, Vane y Sol Mihanovich a César Mascetti en “Canción de La Campiña”: “Es honrar su legado”

INFOBAE AMÉRICA

Las dos caras de Michael Jackson: una película que puede recaudar mil millones de dólares convive con nuevos juicios y acusaciones

Las dos caras de Michael Jackson: una película que puede recaudar mil millones de dólares convive con nuevos juicios y acusaciones

Marcello Mastroianni y Jorge Luz, la historia de una amistad inesperada es contada por Hugo Paredero

El victimismo como un nuevo capital social que transforma la idea de heroísmo en Occidente

Una librería en un pueblo de 300 habitantes “para sobrevivir y agitar” en plena pampa bonaerense

Crisis con Ecuador, los responsables