El Gobierno acelera las negociaciones de una nueva vía de financiamiento para pagar un vencimiento de deuda en julio

El ministro de Economía, Luis Caputo, aún negocia el mecanismo de financiamiento que ayudará a pagar los vencimeintos de julio.

El equipo económico mantiene abiertas las negociaciones en dirección a cerrar un nuevo mecanismo de financiamiento internacional que ayudará a garantizar el pago del vencimiento de julio por USD 4.200 millones.

En el Palacio de Hacienda aseguran que está todo encaminado y descartan cualquier nerviosismo. Creen que los dólares que no logró acumular el Tesoro tras la serie de colocaciones de bonos locales (Bonar 2027 y 2028) se debe a que, poco después, tuvo que pagar vencimientos con organismos multilaterales y aseguran que se van a recuperar en lo que resta del año. Así prometen.

Según pudo saber Infobae, las negociaciones respecto al mecanismo de financiamiento alternativo que identificó el ministro de Economía, Luis Caputo, aún no culminaron y no se sabe la fecha aproximada en que se anunciará.

“Parte [de la acumulación de divisas para el pago de vencimientos de junio] ya la estamos haciendo con las licitaciones quincenales de los bonos en dólares. El resto se anunciará cuando lo terminemos de cerrar”, comentaron a Infobae fuentes de Hacienda respecto al mecanismo de financiamiento para afrontar el pago de julio.

Fue el flamante secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien a principios de marzo aseguró que el vencimiento de julio y de enero del año que viene estaban prácticamente cerrados con las fuentes de financiamiento con las que contaba el Ministerio de Economía. Pero ahora, puertas adentro, reconocen que las negociaciones aún no se terminaron. “Con todas estas fuentes de financiamiento que estamos teniendo, prácticamente está cerrado el vencimiento de julio y el de enero del año que viene”, señaló Furiase durante una entrevista con Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira en el programa Economistas.

En el mercado creen que nuevamente los dólares para pagar el vencimiento van a salir de las reservas del Banco Central.

La estrategia de Economía para afrontar el vencimiento, en palabras de Caputo, contempla préstamos que serían de un país o grupo de países y no por medio de colocaciones en dólares en el mercado –algo que se especuló y descartó porque el riesgo país no terminó de bajar a los niveles esperados– como la colocación de los bonos en dólares en el mercado local y la venta de activos por parte del Estado.

“Es coyuntural la pérdida de los dólares que se consiguieron por el Bonar 2027/2028 por cómo se da el flujo de multilaterales. Se va a ir recuperando durante el año”, destacaron a Infobae fuentes de Economía. Según el último balance diario del BCRA, al 8 de abril, los depósitos en dólares del Tesoro en la entidad eran de apenas USD 414 millones, lo que expone que gran parte de lo que se consiguió con la colocación Bonar 2027 y 2028 y fue utilizado.

Ruidos en la última colocación

La cuestión está en que en la última licitación del Bonar 2027 y 2028, sobre todo en la segunda vuelta, Finanzas no logró completar el cupo disponible de USD 100 millones para cada uno de ellos. Lo que puede ser una señal de menor interés del mercado de capitales local en estos instrumentos. La próxima colocación será la semana que viene.

En la última colocación de bonos en dólares, del 27 de marzo, en la primera vuelta Finanzas consiguió USD 300 millones, USD 150 millones por el Bonar 2027 a una tasa de 5% y otros USD 150 por el Bonar 2028, aunque a una tasa más alta del 8,52%. El problema se presentó en la segunda vuelta, en donde existía la posibilidad de ampliar por otros USD 100 millones por cada bono (USD 200 millones en total) y se consiguió hacerlo por USD 97 millones por el Bonar 2027 y apenas USD 34 millones por el Bonar 2028. Aunque en el caso de este último resulta lógico, ya que no hay garantías al vencer en octubre de 2028, fuera del mandato de Javier Milei.

En la segunda vuelta de la última licitación, Finanzas no logró captar los USD 200 millones.

Pero en el mercado consideran que la estrategia de Economía incluye el uso de las reservas que compra el BCRA y que, una vez más, los dólares para pagar el vencimiento van a salir al menos en parte de las arcas de la autoridad monetaria. “Lo que está haciendo el Gobierno es tomar deuda en pesos, eso lo deposita en el BCRA y de esa manera absorbe los pesos que emite el BCRA para comprar reservas y después va a terminar usando las reservas para pagar la deuda en dólares”, afirmó una fuente en off the record en conversación con este medio.

Y si bien considera que Economía puede llegar a conseguir algunos dólares más por las colocaciones que aún restan del Bonar 2027 y 2028 (tienen un límite de USD 4.000 millones en total), los mismos ayudarán, pero se tratará de una cuestión menor. Lo que supone otro problema: una nivel de reservas internacionales que no llega a recuperarse.

Con la compra de USD 457 millones el viernes, el BCRA logró superar en los primeros días de abril el 54% de la meta de compra de dólares que se fijó para el USD 2026 (USD 10.000 millones). Pero a pesar de haber comprado USD 5.400 millones en lo que va del año, las reservas internacionales brutas se ubican en USD 45.873 millones, lo que expone que gran parte de los dólares que se compran no se puede acumular. Sin embargo, el dato está en que, con las últimas compras, según cálculos del economista, Federico Machado, las reservas internacionales netas, que descuentan los pasivos, se ubican en terreno positivo (USD 271 millones).