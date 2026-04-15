Inflación en alza y las dudas de la economía a dos velocidades: los empresarios en AmCham, entre el consumo en caída y el boom energético

El auge minero-energético contrasta abruptamente con la debilidad del consumo masivo. ( Maximiliano Luna)

El dato de inflación más elevado desde 2025 —el IPC fue del 3,4%, según informó el Indec este martes— profundizó la percepción de una Argentina partida en dos velocidades. En el sector empresario, donde el auge minero-energético contrasta abruptamente con la debilidad del consumo masivo, las opiniones también se dividen en dos.

Durante el AmCham Summit, encuentro que reúne a dirigentes corporativos, funcionarios y referentes del sector privado, la inquietud respecto al impacto desigual del ciclo económico dominó la agenda de los pasillos, con diversos actores de sectores variados que enfrentan preocupaciones particulares en cada rubro.

La desaceleración del consumo resultó un foco reiterado en boca de distintas empresas, que manifestaron la persistente caída de ventas y la falta de señales de repunte. Un directivo del sector retail farmacéutico informó que el comportamiento de compra se concentra actualmente en promociones y que los consumidores dejaron de comprar productos para stockearse, una tendencia que se había fortalecido en periodos de alta inflación para cubrirse de los aumentos de precio inesperados y recurrentes.

El dato de inflación que publicó hoy el Indec representa el mayor alza de precios desde el mismo mes de 2025, cuando la suba había alcanzado el 3,7%. La persistencia de la inflación afecta particularmente a los sectores de consumo masivo. Una de las principales lácteas del país develó que su estrategia para mantener su volumen de ventas y asegurar sus márgenes de ganancia es el lanzamiento de nuevos productos. La incorporación de segundas marcas también aparece como una alternativa para conquistar a los consumidores con productos de igual calidad, pero a menores precios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó del evento de AmCham. (Maximiliano Luna)

El ministro de Economía Luis Caputo participó del evento. Allí, aseguró frente a los empresarios: “Los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas. También afirmó que “el proceso de desinflación, que venía muy bien, se vio interrumpido durante el período previo a las elecciones, donde hubo una dolarización masiva, con una caída fuerte de la demanda de dinero. Como sabemos, la inflación es un fenómeno monetario”.

En tanto, Javier Milei, quien estuvo encargado del cierre del encuentro, reaccionó al dato de inflación de marzo. El Presidente dijo que “el dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, afirmó el mandatario, quien anticipó que hablará del tema en la AmCham Summit.

Auge exportador en energía y minería, el doble ritmo de la economía argentina

En contraste con la situación del consumo, la minería y la energía atraviesan un ciclo de fuerte expansión, empujadas por el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI). Un ejecutivo de la industria minera expuso que “sin el RIGI no había nada”, y atribuyó a ese marco normativo la decisión de las multinacionales de desarrollar proyectos en Argentina.

El representante de este sector explicó que se trata de “una seguridad que es indispensable” para canalizar capitales de largo plazo y estimó que el actual gobierno “es el primero en 30 años” que muestra una “buena predisposición y recibimiento a las inversiones, sobre todo a largo plazo”.

El AmCham Summit reunió a más de 1500 asistentes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (AmCham)

De cara a los próximos años, en el ámbito minero se prevé un “gran boom exportador” hacia 2030, aunque subsisten desafíos estructurales, como la falta de infraestructura y de mano de obra calificada, especialmente en provincias de alta demanda industrial. Se destacó, por ejemplo, que “no existen carreras de ingeniería química en Catamarca”, lo que limita la disponibilidad de recursos humanos locales para proyectos de gran escala.

En el sector petrolero el ritmo también se sostiene, con el impulso de nuevas presentaciones bajo el régimen de incentivos, mientras que en el segmento de acero el clima es más restrictivo. Una fuente de la industria explicó que el mercado “está complicadísimo”, afectado por restricciones externas como la suba de aranceles en Estados Unidos. Solo se registró un repunte leve en la construcción, atribuido directamente a las tasas más bajas.

El campo, entre la presión de costos y la carrera tecnológica

Representantes del sector agropecuario reiteraron que la baja de retenciones y de impuestos resulta “indispensable” para alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción en 2030, cuando la campaña actual se proyecta en 160 millones. Un referente del área indicó que el crecimiento requiere “reducción de costos e impuestos, además de reconocimiento de la propiedad intelectual” y resaltó como avance la ejecución de acuerdos privados que en pocos años ya abarcan 7 millones de toneladas de soja.

El país acaba de firmar, en el marco de un acuerdo con Estados Unidos, la adhesión a la norma UPOV 91, que introduce protecciones sobre las semillas y derechos de propiedad intelectual. Algunos productores expresaron su resistencia, aunque los semilleros consideran la herramienta fundamental para “fomentar el crecimiento” del sector. La comparación con Brasil resulta recurrente: “Arrancaron muy por detrás de la Argentina y hoy ya nos duplican en producción”, sentenció un ejecutivo en diálogo con Infobae.

En paralelo, un alto directivo del sector agrícola subrayó que “los problemas vienen de arrastre, de 20 años de falta de mantenimiento” y que quienes trabajan la tierra fueron objeto de políticas restrictivas durante las últimas dos décadas. “Si nos preguntamos cómo trató la Argentina al campo en las últimas dos décadas, tiene sentido el planteo de los productores”, señaló. Sin embargo, reconoció que la incorporación de tecnología y el desarrollo “tienen un costo” y urge encontrar una posición común entre productores e industria.

El evento de AmCham reunió a distintas figuras del mundo empresarial y político. (Jaime Olivos)

El segmento financiero y fintech es uno de los beneficiados de esta Argentina que corre a dos velocidades. Una empresa de medios de pago destacó “el crecimiento altísimo de las transacciones con QR”, pero admitió que persiste el paso al efectivo como reacción a los impuestos nacionales y provinciales, además de la reticencia frente a las retenciones que aplican las propias aplicaciones financieras. “De todas formas se ve muchísimo crecimiento en los medios de pago digitales, especialmente por promociones y bonificaciones”, enfatizó.

Preocupación política y necesidad de consensos económicos a largo plazo

El escenario político también fue tema en conversaciones informales. Un referente del ámbito académico describió la situación: “La Argentina de las dos velocidades: consumo versus minería y energía”, e hizo hincapié en que la continuidad de políticas clave será determinante para obtener resultados a mediano plazo. Puntualizó que “el Gobierno tiene poco que hacer en algunas cuestiones, puede manejar la economía y el dólar, pero la influencia de un mundo turbulento y el riesgo político es difícil de manejar”. Señaló, además, que el riesgo político deriva de la falta de “idoneidad en la oposición” y abogó por que los consensos básicos, como el superávit fiscal, permanezcan inalterables.

La radiografía empresarial tras el encuentro revela una sincronía en la visión de que la Argentina avanza “a dos velocidades”. También, al menos en el ámbito corporativo, hay concordancia acerca del futuro político del país, ya que la dirigencia gubernamental tiene una fuerte influencia en las decisiones de inversión. El consenso apunta hacia un mismo lugar: la Argentina tiene recursos naturales y capital humano, pero ese potencial solo puede materializarse si se sostiene un rumbo claro. En ese escenario, el pedido se resume en la previsibilidad, independientemente de quién lleve la embestidura presidencial.