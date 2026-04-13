Economía

La Justicia de EEUU suspendió todas las apelaciones en el juicio por YPF y avanza la aplicación del fallo favorable a la Argentina

La Cámara de Apelaciones de Nueva York definió una medida clave para el desarrollo de la causa hasta tanto la sentencia quede firme

Guardar
REUTERS/Agustin Marcarian
REUTERS/Agustin Marcarian

Tras el fallo favorable a la Argentina, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó en suspenso todas las apelaciones relativas al caso YPF. Es una medida consistente con la decisión de dejar sin efecto la condena que obligaba al país a pagar USD 16.000 millones, en el marco del juicio iniciado por la estatización de la petrolera.

Asimismo, el tribunal canceló la audiencia programada donde se iban a tratar esas apelaciones. Una de ellas era la presentada por la Argentina contra la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a entregar acciones de la empresa a los acreedores.

“La Cámara de NY sigue tomando las medidas lógicas derivadas de su fallo favorable a la Argentina. Ahora deja en suspenso todas las demás apelaciones relativas al caso hasta que ese fallo quede firme”, informó Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro. También explicó que canceló una audiencia prevista originalmente para el 16 de abril en la que iban a tratarse esas apelaciones.

Esto es luego de que se resuelvan los dos recursos que puede intentar Burford Capital, a criterio de Soler, muy “cuesta arriba”:

  1. Reconsideración en banc por el plenario de la Cámara
  2. Recurso de certiorari a la Corte Suprema

Días atrás, Burford, principal beneficiario del litigio, pidió a la Cámara que se amplíe el plazo hasta el 8 de mayo el plazo para revisar la decisión favorable a la Argentina.

Justificaron este pedido argumentando que su abogado principal, Paul Clement, tiene “obligaciones profesionales y personales en las próximas semanas que le dificultarían preparar una solicitud adecuada en el plazo original”.

Vale recordar que el fallo a favor de Argentina se sostuvo en que, bajo el derecho local, los estatutos de YPF no constituyen contratos bilaterales exigibles entre accionistas y que la Ley General de Expropiaciones regula integralmente estos procesos, desplazando reclamos contractuales. La mayoría del tribunal determinó que los daños por incumplimiento no son reconocibles.

Cabe mencionar que tras conocerse la victoria de la Argentina, el fondo inglés emitió un comunicado en el que afirmó: “La decisión del Segundo Circuito es, sin duda, muy decepcionante y representa un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York”.

“Sin embargo, siempre hemos dicho que existía riesgo asociado con litigar este caso en los tribunales de EEUU, y a menos que los demandantes puedan revocar esta lamentable decisión del panel, el arbitraje de tratado de inversión sigue siendo una perspectiva totalmente viable”, agregó.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

YPFjuicioEEUUúltimas noticias

Últimas Noticias

Sigue la suba de la nafta en la Argentina: saltó casi 23% desde el inicio de la guerra en Irán

Estadísticas privadas y recorridas en puntos de venta reflejan el impacto sostenido en el mercado local. La política de amortiguación de precios de YPF y la postergación de ajustes de impuestos ayudaron a desacelerar la dinámica pero no a frenarla

Sigue la suba de la nafta en la Argentina: saltó casi 23% desde el inicio de la guerra en Irán

Se lanza NAVES Argentina 2026: un espacio de apoyo y capacitación para quienes buscan emprender

El programa impulsado por Banco Macro y EmprendeIAE abre una nueva convocatoria nacional que ofrece formación, mentoría y acompañamiento a personas con proyectos en marcha o ideas de negocio en diferentes sectores económicos

Se lanza NAVES Argentina 2026: un espacio de apoyo y capacitación para quienes buscan emprender

La Unión Europea endureció controles en el acuerdo con el Mercosur: cuáles son los sectores argentinos afectados

El bloque europeo introdujo modificaciones al reglamento sobre salvaguardias bilaterales agrícolas, con normas más estrictas para las importaciones sudamericanas

La Unión Europea endureció controles en el acuerdo con el Mercosur: cuáles son los sectores argentinos afectados

Tasas internacionales altas y oportunidades para Vaca Muerta: los efectos de la guerra sobre la Argentina, según Martín Polo

El economista señaló las oportunidades y riesgos que genera en el país el conflicto en Medio Oriente

Tasas internacionales altas y oportunidades para Vaca Muerta: los efectos de la guerra sobre la Argentina, según Martín Polo

Mercados: sube la Bolsa argentina detrás de la reacción alcista del petróleo

La cotización internacional del crudo avanza 5%, ante la tensión por el bloqueo de EEUU al Estrecho de Ormuz. El S&P Merval gana 0,8%, mientras que las acciones de YPF y Vista Energy avanzan 3% en Wall Street

Mercados: sube la Bolsa argentina detrás de la reacción alcista del petróleo
DEPORTES
Los Juegos Suramericanos de la Juventud inician en Panamá con participación récord

Los Juegos Suramericanos de la Juventud inician en Panamá con participación récord

Se termina la fecha 14 del Torneo Apertura con cuatro partidos: la agenda completa

Sufrió depresión tras la eliminación de la Copa del Mundo en Qatar y anunció por qué no usará su teléfono si es citado al Mundial 2026

Lanús y Banfield se medirán en una nueva edición del clásico del Sur: hora, TV y formaciones

“Siempre fui un ganador, en cualquier nivel”: LeBron James alcanzó un récord histórico y reflexionó sobre su juego

TELESHOW
El divertido cumpleaños de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza: fiesta temática entre monstruos y nostalgia retro

El divertido cumpleaños de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza: fiesta temática entre monstruos y nostalgia retro

Maxi López contó cuándo vendrán su mujer Daniela Christiansson y sus hijos a vivir al país: “Todo en Argentina”

La firme decisión de Zaira Nara sobre su ruptura de Facundo Pieres: “Estoy soltera y feliz”

El triste recuerdo de Silvina Escudero a dos años de la muerte de su gata Áfrika: “Me cuidás desde arriba”

Emilia Mernes causó revuelo por el look que eligió para su show en Coachella 2026: ¿se inspiró en María Becerra?

INFOBAE AMÉRICA

Revelan imágenes inéditas de Rodrigo Paz, su familia y la de George Bush en 1990

Revelan imágenes inéditas de Rodrigo Paz, su familia y la de George Bush en 1990

De Japón a la mesa occidental: la sorprendente historia de las galletas de la fortuna

Bolivia y Chile dialogan sobre obras e incremento de controles en la frontera

La producción de petróleo de la OPEP cayó un 27,5% debido al conflicto en Oriente Medio

Cómo es la iniciativa de IA aplicada a la salud que ganó el primer puesto en el hackathon de Harvard y Swiss Medical