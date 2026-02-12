Economía

El proceso de licitación de la Hidrovía avanza hacia su etapa final

La supervisión del procedimiento contará con la integración de un consejo conformado por representantes de los sectores público y privado, cuyo objetivo será garantizar el cumplimiento de los acuerdos establecidos para el desarrollo logístico a largo plazo

Guardar
Es la vía navegable troncal
Es la vía navegable troncal más relevante del país

El proceso de licitación de la Hidrovía, la vía navegable troncal más relevante de Argentina, ingresa en su tramo final con la formación de un Consejo de Control integrado por usuarios y actores clave del sector.

De acuerdo a información difundida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), este nuevo órgano de supervisión tendrá la tarea de monitorear el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de licitación, con la participación de representantes de provincias, cámaras industriales y entidades rurales, junto a asociaciones y organizaciones ambientales, lo que busca asegurar la transparencia y la competitividad logística por hasta 30 años.

Según los datos recogidos en la etapa definitoria del proceso, ya se completó el 90% del cronograma previsto para el llamado a licitación del mantenimiento de la Hidrovía. Se recibieron más de 200 consultas de interesados, lo que evidencia el alcance y la expectativa que genera la adjudicación. La transparencia del procedimiento fue avalada por auditorías de las Naciones Unidas, así como por mesas participativas que, hasta la fecha, no han recibido impugnaciones ni observaciones.

Iñaqui Arreseygor, director deAnpyn
Iñaqui Arreseygor, director deAnpyn

A la instancia decisiva concurren no solo empresas locales, sino firmas extranjeras promovidas por sus respectivas embajadas, lo que refuerza el carácter internacional de la convocatoria. De acuerdo a lo establecido, el próximo 27 de febrero se recibirán las ofertas, en cumplimiento riguroso del cronograma oficial.

La Anpyn reunió a los principales sectores involucrados para impulsar formalmente el Consejo de Control. En esa apertura, el director ejecutivo, Iñaqui Arreseygor, sostuvo: “Estamos en condiciones de formar una mesa de supervisión de la VNT en la que estén presentes todos: provincias y empresarios. Nadie la conoce mejor que los usuarios. Nos parece importante abrir el juego para los próximos 30 años. Siempre teniendo presentes las diferencias de los usuarios de la Hidrovía del norte y los usuarios del sur”.

Por su lado, el titular de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA - CEC), Gustavo Idigoras, respaldó la iniciativa: “El órgano de control debe tener un consejo consultivo de usuarios en el que se aporten ideas. Con esta licitación, y su correcta ejecución, nos jugamos las próximas décadas de logística exportadora competitiva”.

El nuevo órgano de supervisión tendrá la tarea de monitorear el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de licitación, con la participación de provincias, cámaras y entidades rurales, entre otros

La definición del actor privado encargado de materializar las obras y el mantenimiento estipulado está proyectada para mayo, tras este proceso de consultas y consultas abiertas a productores, gobiernos provinciales y cámaras del sector.

Entre los convocados al flamante consejo figuran la cámara de actividades portuarias marítimas, Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural, Coninagro, la federación agraria, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, funcionarios de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Chaco y Buenos Aires, junto a cámaras navieras y la Cámara de Puertos Privados Comerciales.

Apoyo

En noviembre pasado, una de las empresas que disputa por la Hidrovía respaldó el nuevo proceso de licitación del Gobierno. Se trata de la firma belga DEME, uno de los grupos líderes en dragado e infraestructura marítima a nivel mundial.

Hace un año, la firma belga se había presentado como el único oferente para quedarse con la concesión. Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió la licitación y fue objeto de observaciones por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por presuntas irregularidades.

En aquel momento, el entonces vocero presidencial, devenido en jefe de Gabinete, Manuel Adorni señaló que la Hidrovía es “una de las reservas hídricas más importantes del mundo” y la principal vía de exportación del país, utilizada para transportar el 80% de los bienes exportados por Argentina. En este contexto, remarcó la necesidad de contar con un operador capacitado bajo “los más altos estándares internacionales y el mejor precio”.

Tras esto, a través de un comunicado, la compañía expresó su respaldo al Ejecutivo y destacó “los esfuerzos de consenso y transparencia” que se llevaron a cabo desde la Anpyn y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). Estos dos organismos están trabajando con Casa Rosada para la redacción de los nuevos pliegos antes de lanzar otra vez la licitación.

Temas Relacionados

Vía Navegable TroncalAgencia Nacional de Puertos y NavegaciónCIARA CECLicitación PúblicaLogística ExportadoraHidrovíaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Jornada financiera: el dólar se hundió a un mínimo desde octubre y cayeron fuerte las acciones argentinas

La divisa al público cedió a $1.415 en el Banco Nación y el mayorista rompió el piso de $1.400. El S&P Merval perdió 5,5% y los papeles argentinos en Wall Street cayeron hasta 18% por factores globales y locales

Jornada financiera: el dólar se

“Se registraron muy buenos avances”: el FMI confirmó que concluyó la misión a la Argentina para la revisión del acuerdo

Desde el organismo internacional aseguraron que las conversaciones con el equipo económico continuarán en los próximos días. Cuáles son las metas que revisaron los técnicos del Fondo

“Se registraron muy buenos avances”:

Industria en apuros: el uso de la capacidad instalada registró en diciembre su nivel más bajo de 2025

Solo cinco bloques productivos superaron el promedio de 53,8%, mientras que los sectores automotriz, plásticos y metalmecánica afrontaron las mayores caídas

Industria en apuros: el uso

Los salarios registrados quedaron por debajo de la inflación en 2025

De acuerdo con datos del Indec, los ingresos de los trabajadores se ajustaron un 2% en diciembre, contra un 2,8% que avanzó el IPC durante el último mes del año

Los salarios registrados quedaron por

El Banco Central volvió a comprar dólares y acumula más de USD 2.000 millones en 2026

El BCRA hilvanó 29 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. Qué pasó con las reservas internacionales

El Banco Central volvió a
DEPORTES
El gol de Julián Álvarez

El gol de Julián Álvarez para cortar una sequía de 16 partidos sin convertir en el triunfo del Atlético de Madrid ante Barcelona

Giro inesperado en el pase de Edwuin Cetré: el club que está a punto de comprarlo luego de que se cayera la operación con Boca

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Con Argentina clasificada, así se definen los últimos dos cupos para el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub 20

Orgía en un jacuzzi, alcohol y fiestas de ocho días: revelaron las historias prohibidas de las villas durante los Juegos Olímpicos

TELESHOW
Valeria Mazza alentó a su

Valeria Mazza alentó a su hijo Tiziano en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Orgullo, felicidad y emoción”

Campi pasó por Infobae en Vivo: “Los argentinos valemos doble porque con alambre te armamos un cohete”

La primera cena íntima de Bad Bunny en Buenos Aires: menú de pasos, cata de vinos y dos flanes para el camino

El emotivo recuerdo que publicó la hermana de Gustavo Cerati: las notas que le dejaba su madre, Lilian Clark

Risas y complicidad: Susana Giménez celebró en Madrid junto a Humberto Tortonese y La Negra Vernaci

INFOBAE AMÉRICA

Creatina, más allá del gimnasio:

Creatina, más allá del gimnasio: mitos, hallazgos y advertencias sobre su impacto en el cerebro

Tras dos intentos fallidos, diputados independientes logran citar a la ministra del Mides por irregularidades en albergues de Panamá

El iceberg que puso en riesgo a la mayor colonia de pingüinos emperador y las claves del colapso de la Isla Coulman

Paul McCartney y su confesión más inesperada tras el final de The Beatles: “Pensé: ‘Nunca volveré a escribir otra nota de música’”

Shakira inicia hoy la segunda jornada de su residencia en El Salvador