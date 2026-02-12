El proceso de licitación de la Hidrovía avanza hacia su etapa final

Es la vía navegable troncal más relevante del país

El proceso de licitación de la Hidrovía, la vía navegable troncal más relevante de Argentina, ingresa en su tramo final con la formación de un Consejo de Control integrado por usuarios y actores clave del sector.

De acuerdo a información difundida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), este nuevo órgano de supervisión tendrá la tarea de monitorear el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de licitación, con la participación de representantes de provincias, cámaras industriales y entidades rurales, junto a asociaciones y organizaciones ambientales, lo que busca asegurar la transparencia y la competitividad logística por hasta 30 años.

Según los datos recogidos en la etapa definitoria del proceso, ya se completó el 90% del cronograma previsto para el llamado a licitación del mantenimiento de la Hidrovía. Se recibieron más de 200 consultas de interesados, lo que evidencia el alcance y la expectativa que genera la adjudicación. La transparencia del procedimiento fue avalada por auditorías de las Naciones Unidas, así como por mesas participativas que, hasta la fecha, no han recibido impugnaciones ni observaciones.

Iñaqui Arreseygor, director deAnpyn

A la instancia decisiva concurren no solo empresas locales, sino firmas extranjeras promovidas por sus respectivas embajadas, lo que refuerza el carácter internacional de la convocatoria. De acuerdo a lo establecido, el próximo 27 de febrero se recibirán las ofertas, en cumplimiento riguroso del cronograma oficial.

La Anpyn reunió a los principales sectores involucrados para impulsar formalmente el Consejo de Control. En esa apertura, el director ejecutivo, Iñaqui Arreseygor, sostuvo: “Estamos en condiciones de formar una mesa de supervisión de la VNT en la que estén presentes todos: provincias y empresarios. Nadie la conoce mejor que los usuarios. Nos parece importante abrir el juego para los próximos 30 años. Siempre teniendo presentes las diferencias de los usuarios de la Hidrovía del norte y los usuarios del sur”.

Por su lado, el titular de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA - CEC), Gustavo Idigoras, respaldó la iniciativa: “El órgano de control debe tener un consejo consultivo de usuarios en el que se aporten ideas. Con esta licitación, y su correcta ejecución, nos jugamos las próximas décadas de logística exportadora competitiva”.

La definición del actor privado encargado de materializar las obras y el mantenimiento estipulado está proyectada para mayo, tras este proceso de consultas y consultas abiertas a productores, gobiernos provinciales y cámaras del sector.

Entre los convocados al flamante consejo figuran la cámara de actividades portuarias marítimas, Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural, Coninagro, la federación agraria, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, funcionarios de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Chaco y Buenos Aires, junto a cámaras navieras y la Cámara de Puertos Privados Comerciales.

Apoyo

En noviembre pasado, una de las empresas que disputa por la Hidrovía respaldó el nuevo proceso de licitación del Gobierno. Se trata de la firma belga DEME, uno de los grupos líderes en dragado e infraestructura marítima a nivel mundial.

Hace un año, la firma belga se había presentado como el único oferente para quedarse con la concesión. Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió la licitación y fue objeto de observaciones por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por presuntas irregularidades.

En aquel momento, el entonces vocero presidencial, devenido en jefe de Gabinete, Manuel Adorni señaló que la Hidrovía es “una de las reservas hídricas más importantes del mundo” y la principal vía de exportación del país, utilizada para transportar el 80% de los bienes exportados por Argentina. En este contexto, remarcó la necesidad de contar con un operador capacitado bajo “los más altos estándares internacionales y el mejor precio”.

Tras esto, a través de un comunicado, la compañía expresó su respaldo al Ejecutivo y destacó “los esfuerzos de consenso y transparencia” que se llevaron a cabo desde la Anpyn y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). Estos dos organismos están trabajando con Casa Rosada para la redacción de los nuevos pliegos antes de lanzar otra vez la licitación.