Economía

Con la inflación en alza, Caputo aterriza en Washington para cerrar la negociación con el FMI y obtener fondos frescos del Banco Mundial

El ministro de Economía participará de las Sesiones de Primavera del FMI, adonde mantendrá encuentros con Kristalina Georgieva y Ajay Banga, y describirá la actual etapa del programa de ajuste en el Banco JPMorgan y el Atlantic Council

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Kristalina Georgieva - Luis Caputo
Kristalina Georgieva y Luis Caputo durante un encuentro oficial en el FMI, (Washington, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Con la inflación en alza y la guerra en Medio Oriente que distorsiona los precios locales, Luis Caputo aterriza hoy en Washington para participar de las Sesiones de Primavera del FMI, en un escenario global atravesado por las consecuencias económicas causadas por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Caputo tiene una extensa agenda que incluye encuentros con Kristalina Georgieva -directora gerente del Fondo- y Ajay Banga -presidente del Banco Mundial-, Ilan Goldjan -titular del Banco BID- y Sergio Díaz Granado, a cargo de la CAF.

Además, Caputo disertará en el JPMorgan y el Atlantic Council, adonde explicará la actual etapa del programa de ajuste.

El ministro de Economía enfrenta un incremento de la inflación mensual, caída de la recaudación, baja del nivel de actividad industrial y el riesgo país congelado en más de 500 puntos.

Y frente a las audiencias del JPMorgan y el Atlantic Council, Caputo aprovechará la oportunidad para argumentar que el plan ajuste está firme y sólo sufre una contingencia coyuntural y efímera.

En este contexto, Caputo espera concluir la negociación formal con la burocracia del FMI para lograr que se apruebe el Staff Level Agreement (SLA) en los próximos días.

Argentina negocia desde hace meses el SLA, y ya se asume que habrá un waiver (perdón) por el incumplimiento de la meta de reservas del Banco Central.

Sin embargo, Caputo podrá exhibir en su cónclave con Georgieva que la tendencia de aumento de reservas se consolidó en los últimos meses, a partir de las sucesivas compras de divisas ordenadas por Santiago Bausili, titular del Banco Central.

Es decir: el FMI concederá otro waiver a la Argentina por incumplimiento de la meta de reservas, pero a partir de la tercera revisión ese perdón ya no sería necesario por el nivel de acumulación que ahora muestra la autoridad monetaria.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI
Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI

Hace unos días, Georgieva abrió formalmente las sesiones de primavera del FMI, y presentó su mirada sobre las consecuencias de la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán.

Desde esta perspectiva, la directora gerente adelantó que aguarda una demanda de partidas extras de los estados miembros del FMI para enfrentar la crisis económica que ya está causando el conflicto en Medio Oriente.

“Para nosotros en el FMI, apoyarlos para construir políticas e instituciones sólidas es nuestra razón de ser. Y, como bomberos, estamos aquí para ustedes cuando llega la crisis", afirmó Georgieva.

Y añadió: “Dadas las repercusiones de la guerra en el Medio Oriente, esperamos que la demanda a corto plazo de apoyo para la balanza de pagos del FMI aumente a entre $20.000 millones y $50.000 millones. Estamos bien dotados de recursos para enfrentar este choque".

Asumiendo que Argentina ya obtuvo 20.000 millones de dólares por encima de su actual programa, es poco probable que el FMI asigne al país fondos extraordinarios como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

La reunión entre Georgieva y Caputo podría funcionar como un cierre formal de la segunda revisión del FMI, y a partir de allí sería lógico que se conozca el texto del Staff Level Agreement.

Con la aprobación del SLA, se establece un plazo formal de diez días hábiles para convocar al directorio del FMI, quien ratificará la segundo revisión y ordenará el desembolso de los 1.000 millones de dólares que prevé el programa acordado.

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, durante una reunión en Washington, (Estados Unidos)
El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, durante una reunión en Washington, (Estados Unidos)

Además del encuentro con Georgieva, el ministro de Economía se reunirá con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial. Caputo necesita fondos frescos, y Banga estaría dispuesto a respaldar al jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo esta avanzado en una ingeniería financiera para incrementar las reservas del Banco Central, y eso podría explicar su raid por el BM, la CAF y el BID durante las sesiones de primavera del FMI.

Acompañado por Santiago Bausili -titular del Banco Central- y José Luis Daza -vice ministro de Economía-, Caputo inicia hoy su agenda en DC con una disertación en el JPMorgan.

No sorprendería que Caputo use en este evento, los argumentos que desplegó ayer Javier Milei frente a la inflación del 3.4 por ciento en marzo:

“Hay que tener paciencia, no vamos a ir en contra de la teoría económica”. afirmó el presidente en la cumbre de la AmCham.

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