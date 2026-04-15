Guillermo Francos habló del caso de Manuel Adorni y manifestó sus intenciones de competir en las elecciones

El ex funcionario aseguró que "siempre estará a disposición del Presidente" (Video: LN)

Luego de varios meses sin dar declaraciones tras su salida del Gobierno, el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a las causa por presunto enriquecimiento ilícito que tienen en la mira a Manuel Adorni. Además, de cara a las elecciones del año entrante, el antiguo funcionario manifestó sus intenciones de ser candidato.

La investigación contra el alto funcionario se encuentra bajo la órbita del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tomó intervención luego de que trascendieran los detalles sobre el viaje de Adorni y su familia a Punta del Este en avión privado y se conociera que adquirió un departamento en Caballito en noviembre de 2025, por un valor declarado de USD 230.000 en la escritura, monto que difiere de los precios de mercado. El titular de la cartera de ministros accedió a esta propiedad gracias a la financiación otorgada por dos jubiladas, que declararán hoy ante la Justicia.

Al ser consultado sobre esta situación durante una entrevista con LN+, Francos expresó: “Él —Adorni— está haciendo sus presentaciones como corresponde en la Justicia”. De igual forma, reconoció que esto “ha sido un golpe para el Gobierno“.

“El jefe de Gabinete falló en dar sus explicaciones, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso todavía convirtió en más negativo el tema. Pero bueno, yo creo que hay que esperar”, analizó.

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos habló del tema Adorni y su posible candidatura (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Ante esta situación, el presidente Javier Milei reafirmó en reiteradas oportunidades su respaldo al ex vocero, al referirise a él como “un maravilloso jefe de Gabinete”. Sobre esto, Francos planteó que “hay algún motivo por el cual Javier y la secretaria general —Karina Milei— lo apoyan". “Supongo que ellos tienen mucha más información que la que tenemos nosotros”, agregó, por lo que reiteró: “Yo creo que hay que esperar si él puede dar respuesta a los requerimientos de la Justicia”.

Luego, consideró que la cuestión del viaje a Estados Unidos “se agrandó mucho más de lo que el tema era” y definió el viaje a Punta el Este en avión privado como “una imprudencia”. De igual forma, evitó seguir refiriendose a la situación, dado que Adorni fue su sucesor como jefe de Gabinete. “Yo no soy quién para, para decir si debe renunciar o no debe renunciar”, dijo para cerrar el tema.

De la relación entre el Presidente y Adorni dijo que "si el Presidente lo está sosteniendo debe tener elementos"

En este contexto, fue consultado sobre si regresaría a formar parte del Gobierno, en el caso de que Milei lo convoque. "Yo le dije al presidente el día que me fui y que siempre iba a estar a disposición, se lo dije en mi renuncia, pero no me parece que sea el momento oportuno para comentar eso ahora“, mencionó.

Tras esto, aprovechó la oportunidad para hacer un análisis político de cara a las elecciones del año entrante. En ese sentido, cuestionó las encuestas que muestran una caída en la imagen positiva del Presidente y proyectó que “Milei va a ganar las próximas elecciones y lo va a hacer por los resultados que obtuvo en su gestión”.

De esta manera, manfiestó sus intenciones de integrar las listas libertarias en los próximos comicios al decir que tiene “la vocación de ser candidato”. “Pero estas decisiones políticas son en conjunto. Yo estoy dentro de esta fuerza, dentro de este espacio y, por supuesto, lo conversaré con el Presidente y Karina Milei en el momento que les parezca oportuno”, aclaró.

Se trata de la primera aparición pública de Francos tras su salida del Gobierno (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

Como síntesis de los logros alcanzados por la gestión de La Libertad Avanza (LLA), Francos destacó todo el primer período del Gobierno, que “ha tenido que ver con la situación económica, con haber recibido un país como que se recibió y haber hecho las transformaciones y generado los cambios y haber obtenido la confianza del mundo”.

“Eso generó enormes posibilidades de inversión y de desarrollo futuro. Obviamente, estamos viviendo un momento difícil pero yo me siento absolutamente tranquilo y confío en que la Argentina va a salir de la situación en la que para algunos está y para otros creemos que está mucho mejor de lo que parece“, aseguró horas después de que se diera a conocer el dato de la inflación de marzo, que fue del 3,4%.