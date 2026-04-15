Política

Guillermo Francos habló del caso de Manuel Adorni y manifestó sus intenciones de competir en las elecciones

“Siempre estaré a disposición del Presidente, se lo dije cuando presenté mi renuncia”, aseguró el ex funcionario y proyectó que “Milei va a ganar el año próximo”. Se trató de su primera declaración pública tras su salida del Gabinete

Guardar
El ex funcionario aseguró que "siempre estará a disposición del Presidente" (Video: LN)

Luego de varios meses sin dar declaraciones tras su salida del Gobierno, el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a las causa por presunto enriquecimiento ilícito que tienen en la mira a Manuel Adorni. Además, de cara a las elecciones del año entrante, el antiguo funcionario manifestó sus intenciones de ser candidato.

La investigación contra el alto funcionario se encuentra bajo la órbita del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tomó intervención luego de que trascendieran los detalles sobre el viaje de Adorni y su familia a Punta del Este en avión privado y se conociera que adquirió un departamento en Caballito en noviembre de 2025, por un valor declarado de USD 230.000 en la escritura, monto que difiere de los precios de mercado. El titular de la cartera de ministros accedió a esta propiedad gracias a la financiación otorgada por dos jubiladas, que declararán hoy ante la Justicia.

Al ser consultado sobre esta situación durante una entrevista con LN+, Francos expresó: “Él —Adorni— está haciendo sus presentaciones como corresponde en la Justicia”. De igual forma, reconoció que esto “ha sido un golpe para el Gobierno“.

El jefe de Gabinete falló en dar sus explicaciones, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso todavía convirtió en más negativo el tema. Pero bueno, yo creo que hay que esperar”, analizó.

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos habló del tema Adorni y su posible candidatura (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)
El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos habló del tema Adorni y su posible candidatura (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Ante esta situación, el presidente Javier Milei reafirmó en reiteradas oportunidades su respaldo al ex vocero, al referirise a él como “un maravilloso jefe de Gabinete”. Sobre esto, Francos planteó que “hay algún motivo por el cual Javier y la secretaria general —Karina Milei— lo apoyan". “Supongo que ellos tienen mucha más información que la que tenemos nosotros”, agregó, por lo que reiteró: “Yo creo que hay que esperar si él puede dar respuesta a los requerimientos de la Justicia”.

Luego, consideró que la cuestión del viaje a Estados Unidos “se agrandó mucho más de lo que el tema era” y definió el viaje a Punta el Este en avión privado como “una imprudencia”. De igual forma, evitó seguir refiriendose a la situación, dado que Adorni fue su sucesor como jefe de Gabinete. “Yo no soy quién para, para decir si debe renunciar o no debe renunciar”, dijo para cerrar el tema.

De la relación entre el Presidente y Adorni dijo que "si el Presidente lo está sosteniendo debe tener elementos"
De la relación entre el Presidente y Adorni dijo que "si el Presidente lo está sosteniendo debe tener elementos"

En este contexto, fue consultado sobre si regresaría a formar parte del Gobierno, en el caso de que Milei lo convoque. "Yo le dije al presidente el día que me fui y que siempre iba a estar a disposición, se lo dije en mi renuncia, pero no me parece que sea el momento oportuno para comentar eso ahora“, mencionó.

Tras esto, aprovechó la oportunidad para hacer un análisis político de cara a las elecciones del año entrante. En ese sentido, cuestionó las encuestas que muestran una caída en la imagen positiva del Presidente y proyectó que “Milei va a ganar las próximas elecciones y lo va a hacer por los resultados que obtuvo en su gestión”.

De esta manera, manfiestó sus intenciones de integrar las listas libertarias en los próximos comicios al decir que tiene “la vocación de ser candidato”. “Pero estas decisiones políticas son en conjunto. Yo estoy dentro de esta fuerza, dentro de este espacio y, por supuesto, lo conversaré con el Presidente y Karina Milei en el momento que les parezca oportuno”, aclaró.

Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana
Se trata de la primera aparición pública de Francos tras su salida del Gobierno (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

Como síntesis de los logros alcanzados por la gestión de La Libertad Avanza (LLA), Francos destacó todo el primer período del Gobierno, que “ha tenido que ver con la situación económica, con haber recibido un país como que se recibió y haber hecho las transformaciones y generado los cambios y haber obtenido la confianza del mundo”.

“Eso generó enormes posibilidades de inversión y de desarrollo futuro. Obviamente, estamos viviendo un momento difícil pero yo me siento absolutamente tranquilo y confío en que la Argentina va a salir de la situación en la que para algunos está y para otros creemos que está mucho mejor de lo que parece“, aseguró horas después de que se diera a conocer el dato de la inflación de marzo, que fue del 3,4%.

Temas Relacionados

Guillermo FrancosManuel AdornieleccionescandidatoJavier MileiÚltimas noticias

Últimas Noticias

Lilia Lemoine volvió a criticar a Victoria Villarruel y recibió una fuerte respuesta: “Escupe huevadas”

El conflicto, reactivado por nuevas declaraciones en X, acentúa el clima de enfrentamiento dentro del partido. Una vez más, las referentes del oficialismo confrontaron a través de las redes sociales

Lilia Lemoine volvió a criticar a Victoria Villarruel y recibió una fuerte respuesta: “Escupe huevadas”

Detectaron graves irregularidades en la gestión del intendente de Misiones investigado por abuso sexual

Desvío de fondos, medicamentos vencidos y familiares empleados en el sector público que no se presentaban a trabajar son algunas de las faltas identificadas en tan solo 30 días

Detectaron graves irregularidades en la gestión del intendente de Misiones investigado por abuso sexual

El Gobierno oficializó la designación de Leonardo Szuchet como nuevo Subsecretario de Derechos Humanos

El funcionario reemplaza a Joaquín Mogaburu y refuerza la orientación del Ministerio de Justicia en materia de derechos humanos. Leonardo Szuchet se ajusta a la línea de “memoria completa” impulsada por el Gobierno

El Gobierno oficializó la designación de Leonardo Szuchet como nuevo Subsecretario de Derechos Humanos

Las señales de un peronismo activo: un acto en Parque Norte y el rol de Quintela en la interna atomizada

El espacio que empujan Tolosa Paz y Guillermo Michel se presentará en sociedad el 1 de mayo en CABA. El gobernador riojano aparece como punto de conexión frente a una oposición desordenada

Las señales de un peronismo activo: un acto en Parque Norte y el rol de Quintela en la interna atomizada

Diputados de Provincias Unidas impulsan un nuevo proyecto de Ficha Limpia y buscan reflotar el debate

La iniciativa, que impide a los condenados por delitos graves presentarse como candidatos a cargos electivos, la promovió Gisela Scaglia, cercana al gobernador Maximiliano Pullaro

Diputados de Provincias Unidas impulsan un nuevo proyecto de Ficha Limpia y buscan reflotar el debate
DEPORTES
La ausencia de su padre Dennis Rodman la marcó, su brillo obligó a un cambio de reglas y es la futbolista mejor pagada del mundo

La ausencia de su padre Dennis Rodman la marcó, su brillo obligó a un cambio de reglas y es la futbolista mejor pagada del mundo

Tiene 14 años, le dicen “el Caniggia del ajedrez”, juega al hockey y al fútbol, y acecha a Faustino Oro e Ilan Schnaider en el ranking

Estallaron los memes tras la goleada de Boca ante Barcelona por la Libertadores: Claudio Úbeda en modo Bianchi y burlas para River

9 frases de Úbeda tras la goleada al Barcelona: del Boca perfecto en la Libertadores a la lesión de Marchesín y el Súper con River

El gesto de Paredes con Marchesín tras su grave lesión en el triunfo de Boca y su mensaje de cara al clásico ante River

TELESHOW
Sol Pérez en Lo de Pampita: “Era la tercera en discordia en todas las relaciones”

Sol Pérez en Lo de Pampita: “Era la tercera en discordia en todas las relaciones”

Jimena Barón mostró su preocupación por el crecimiento de su hijo y controló cómo viaja solo en subte

La insólita confesión de Valentina Márquez, telonera de Ricky Martin en Córdoba: “Ni siquiera vi el show de él”

Cinthia Fernández sobre su rol en el caso Ángel: “¿Todos los boludos que me criticaron son dueños de la moral?”

Así fue el ingreso de Fabio Agostini, el explosivo mediático de La Casa de los Famosos, en el intercambio con Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

El OIEA reportó una expansión “significativa” del programa nuclear del régimen norcoreano

El OIEA reportó una expansión “significativa” del programa nuclear del régimen norcoreano

El líder ruso Vladimir Putin realizará una visita a China antes de mitad de año

El papa León XIV continúa con su gira por África: pedirá paz en una zona en conflicto de Camerún

Lula envió un proyecto al Congreso brasileño para reducir la jornada laboral a cinco días

EEUU lanzó un ataque contra una embarcación operada por narcoterroristas en el Pacífico oriente: cuatro muertos