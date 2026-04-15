Lilia Lemoine volvió a criticar a Victoria Villarruel y recibió una fuerte respuesta: “Escupe huevadas”

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Lilia Lemoine intensificaron una disputa pública que expuso divisiones internas en La Libertad Avanza mediante un intercambio de acusaciones en la red social X. La tensión presentada desde hace varios meses, sumó un nuevo enfrentamiento a través de las redes sociales.

El conflicto se desató luego de que Lemoine afirmó que Villarruel debería haber actuado “leal y humilde” y guardar silencio durante los cuatro años de mandato junto a Javier Milei.

Tras compartir un posteo donde un usuario solicitaba que la vicepresidenta deje su cargo por no estar alineada con el Gobierno, Lilia Lemoine afirmó: “Se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años. No pudo. No le dan las neuronas”.

Además, remarcó que a Villarruel “la domina el vicio del poder. Se creyó en la cima... pero ahora siempre será fondo de olla de algún partido opositor”.

Durante la noche, Villarruel se hizo eco de la crítica planteada por Lilia Lemoine y no dudó en responder a partir de la defensa que una usuario realizó en X.

Ante la postura de la usuaria indentificada como Laura, la vicepresidenta no solo le agradeció la defensa sino que cuestionó a la diputada. “La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana. Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias".

Al ser cuestionada por otro usuario sobre su representación partidaria, Villarruel no dudó en responder. Al respecto, aclaró:

“No me queda claro lo que votaron cuando eligieron a Gianni, Vera o Pareja. Pero esa es una discusión que deben tener ustedes, mientras tanto desempeño mi cargo con honestidad hasta el 10/12/27. En el próximo turno elegís algo que se acomode más a tu ensalada mental. Buenas noches", expresó la vicepresidenta.

Este episodio no representa un hecho aislado, ya que a mediados de 2025, la vicepresidenta presentó una denuncia judicial contra Lemoine. Además, durante varios meses la diputada emitió fuerte críticas contra Villarruel por no estar alineada a la gestión del poder Ejecutivo.

Horas después del intercambio, Lilia Lemoine siguió compartiendo mensajes con cuestionamientos hacia la vicepresidenta al sostener: “¿Está desesperada por figurar la domadora de bombillas que tardó 2 años en responder?”, y agregó: “Las encuestas REALES deben haber sido lapidarias... para salir a ver si la cosplayer la levanta. Pues creo que voy a dejar de nombrarla”.

Del enfrentamiento público entre Lemoine y Villarruel a la denuncia

En distintas oportunidades, ambas referentes de la Libertad Avanza se enfrentaron en las redes sociales. Durante el año pasado, la diputada Lilia Lemoine, intensificó su enfrentamiento con la vicepresidenta Victoria Villarruel al exigirle en público su renuncia al cargo, argumentando que perjudica la gestión del presidente Javier Milei y solicitando que muestre “honor” al dejar la función.

Este episodio, ocurrido el 15 de abril de 2026, representó un nuevo pico en la crisis política interna que afecta al oficialismo, apenas días después de que Villarruel denunciara penalmente a Lemoine y a un grupo de usuarios de la red social X por hostigamiento y amenazas.

La denuncia que presentó Villarruel ante la Justicia involucró cargos por amenazas con armas o anónimas, instigación a cometer delito, intimidación pública, asociación ilícita, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen, infracción del artículo 213 bis del Código Penal, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión. Entre los señalados por la vicepresidenta en su denuncia figuran cuentas de X como @El_Pubertario, @agachatqtlameto, @ElTrumpista y @Mialygosa —esta última habitualmente vinculada al entorno de Lemoine—, así como el periodista Javier Negre, propietario de La Derecha Diario, y Nicolás Márquez, biógrafo de Milei, quienes han tomado posición pública en favor del oficialismo y, en ocasiones, de Lemoine.