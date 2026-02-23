Dólar estable y tasas en pesos: cuál es la opción que elige el mercado y cuánto se puede estirar la calma cambiaria

La estabilidad del dólar potencia el carry trade: los inversores eligen instrumentos en pesos a corto plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argentina experimenta un panorama de calma cambiaria debido a un aumento del flujo de dólares y pocos pesos en circulación. El carry trade crece de la mano de inversores atraídos por los rendimientos en moneda local, mientras los analistas prevén que la paz del tipo de cambio podría mantenerse en el corto plazo, sostenida por la colocación de deuda corporativa y subsoberana (provincias) y la liquidación de divisas del sector agroexportador.

El canrry trade consiste en tomar deuda en una moneda con bajas tasas de interés y colocar ese capital en activos que ofrezcan mayores rendimientos en otra divisa. En Argentina, el esquema suele usarse para vender dólares e invertir en instrumentos en pesos, beneficiándose de las tasas de interés elevadas que ofrece el mercado local. Factores como la estabilidad o caída del dólar y la falta de pesos hacen atractiva esta maniobra.

La estabilidad cambiaria responde a un buen flujo de divisas, especialmente por exportaciones, lo que refuerza la oferta de dólares en el mercado.

Al mismo tiempo, la política monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA) refuerza la escasez de pesos. El organismo compra divisas a fin de acumular reservas -sumó compras por más de USD 2.300 millones en el año- y para ello emite pesos que no esteriliza, aunque parte de esa liquidez se retira rápidamente.

Esto ocurre porque el Tesoro, a través de licitaciones de deuda en moneda nacional, capta esos pesos y los saca de circulación, evitando un exceso de dinero en la economía.

Esta combinación propicia que los inversores elijan vender dólares para aprovechar las tasas de interés en pesos, con el riesgo de devaluación disminuido por la estabilidad cambiaria y el valor de los activos locales sostenido por la falta de circulación de moneda nacional. El carry trade así se consolida como la estrategia predilecta en este ambiente.

La mayor afluencia de dólares respecto de su demanda ratifica la calma cambiaria, estimulando la inversión en bonos del Tesoro de corto plazo, tanto a tasa fija como atados a la inflación. Estos instrumentos usualmente ofrecen retornos superiores a la inflación prevista y resultan tentadores también medidos en dólares.

Como consecuencia, disminuye la compra de divisas por parte de actores privados y, en algunos casos, se observa un proceso de desdolarización de carteras, revirtiendo la dinámica que tuvo su pico en los meses previos a las elecciones legislativas de octubre de 2026.

Desde la consultora LCG consideraron que hay una oferta de dólares “por encima de lo habitual” que se explica, principalmente, “por colocaciones corporativas y de provincias y el impulso que tomaron los préstamos en moneda extranjera, todos con obligación de ser liquidados en el Mercado Libre de Cambios (MLC)”.

“El carry cubierto que promueve el Gobierno, convalidando tasas en pesos por encima de la inflación esperada en un contexto de menores expectativas de depreciación, luce como el nuevo puente hasta que ingresen los dólares de la cosecha en el segundo trimestre“, plantearon los especialistas de la consultora.

El análisis de los especialistas de la consultora Cohen Aliados subraya que el mercado local muestra una dinámica más ordenada y un tipo de cambio controlado, respaldado por una oferta de divisas suficiente para responder a la demanda, lo que genera un entorno favorable para el carry trade en el corto plazo.

Los economistas de Invecq destacan que la coyuntura combina una demanda sostenida de instrumentos en pesos, una oferta elevada de dólares y un contexto internacional favorable para las monedas regionales, elementos que contribuyen a mantener el atractivo del carry trade y la apreciación del tipo de cambio.

Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra, manifestó a Infobae que la contracción de las importaciones también juega a favor de la calma cambiaria, ya que reduce la salida de divisas: “Vemos que en los últimos meses, la demanda de importaciones de bienes de consumo está más deprimida. Entonces, eso permite que el Gobierno logre, través del Banco Central, comprar divisas. Pasó de USD 55 millones por mes en enero a la zona de USD 91 millones en febrero. Está logrando acumular divisas y eso generó un ciclo virtuoso de mayor confianza también”.

“No es un carry 100% seguro, porque uno ve que el tipo de cambio se aleja cada vez más del techo de la banda: está un 13% por debajo. No es como el que había cuando había un crawling peg en 2024. Pero sí es como que se reactivó un poco ese mecanismo de adelantamiento de exportaciones a través de prefinanciaciones y de postergar decisiones de importación, que sumado a una demanda más deprimida en el mercado local de bienes", puntualizó Carrera.

GMA Capital observa que el avance de la acumulación de reservas, sumado a la constante absorción de pesos y a la calma en el mercado cambiario, está modificando la dinámica financiera de corto plazo. Sin embargo, su último informe destacó que la sostenibilidad del esquema “no deja de estar condicionada también por la administración de las condiciones en la plaza en pesos” y la trayectoria inflacionaria.

“La aceleración en la inflación abre la puerta a dos eventuales riesgos adicionales para el esquema macro. Por un lado, el tipo de cambio nominal aumentó apenas un 0,1% en enero, configurando una nueva apreciación del tipo de cambio real, que ya se ubica en niveles similares a los de inicios de julio del año pasado. De persistir esta dinámica, la fortaleza del peso podría comenzar a tensionar la competitividad comercial externa, presionando sobre la demanda de divisas y dificultando el proceso de acumulación de reservas del Central”, plantearon los analistas de GMA Capital.

“Además, si bien el carry continúa ofreciendo retornos positivos en dólares con el tipo de cambio estable, una inflación que no termina de converger reduce la tasa real en pesos (-3% Tasa Nominal Anual con plazos fijos y -10% TNA con cauciones) y exige sostener un diferencial atractivo para que la demanda de moneda local no se debilite".

Perspectivas

Consultado sobre cuánto se puede extender la quietud del dólar, Gonzalo Carrera remarcó que “por ahora estamos en un sendero de confianza, donde el mercado no espera grandes turbulencias”, pese a que el dólar futuro a marzo exhibe que “el tipo de cambio estaría más cercano a los $1.450 que a los 1.400 pesos″.

“A medida que nos acerquemos a la liquidación de divisas de la cosecha gruesa, y más a finales de abril o principio de mayo, habrá que seguir de cerca en qué medida se sigue dando este sendero virtuoso, el que permita al agro liquidar o si hay incentivos para que exista algún tipo de suba más acelerada del tipo de cambio”, añadió Carrera.

Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group, consideró que el tipo de cambio todavía tiene margen para seguir descendiendo en las próximas semanas. “La oferta actual no solo proviene del sector exportador, sino también de colocaciones corporativas que siguen volcándose al mercado, lo que amplía la fuente de divisas y reduce presión puntual sobre la brecha”, concluyó.