Economía

La reacción de Caputo ante la inflación de enero: “Va a converger a niveles internacionales”

El IPC fue de 2,9% en el primer mes del año y superó a la de diciembre. Tras conocerse el dato, el ministro de Economía afirmó que el proceso de desinflación se da en un contexto de reacomodamiento de precios relativos

El ministro de Economía analizó el dato de inflación de enero, que fue del 2,9%, y habló de un reacomodamiento de precios relativos REUTERS/Tomas Cuesta

La inflación correspondiente al mes de enero alcanzó 2,9%, según el informe que que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato superó el registro de diciembre y ubicó la variación interanual en 32,4%, con un incremento de 28,1% en bienes y 42,1% en servicios en todo el país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a los resultados a través de un análisis que publicó en sus redes sociales. “La inflación de enero arrojó una variación mensual de 2,9%. La inflación núcleo fue de 2,6%, en tanto la variación de las categorías regulados y estacionales fue de 2,4% y 5,7%”, publicó el funcionario.

En este escenario, Caputo remarcó: “Esta dinámica de precios se da en un contexto de reacomodamiento de precios relativos y a pocos meses de que operara una fuerte caída en la demanda de dinero, que se reflejó en una dolarización acumulada en los seis meses previos a las elecciones de octubre equivalente a más de 50% del M2”.

El funcionario nacional resaltó que el programa económico mantiene como ejes el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero en circulación y la recapitalización del Banco Central. Bajo su perspectiva, “esto permitirá que la inflación converja a niveles internacionales en nuestro país por primera vez en más de dos décadas”.

En tal sentido, el titular del Palacio de hacienda destacó que la división “Prendas de vestir y calzado” registró una caída de 0,5%, y acumula ya cuatro meses a la baja baja en el último año. La variación interanual en este segmento fue de 15,6 por ciento.

La publicación de los datos oficiales de el IPC se dio en medio de la polémica por la salida de Marco Lavagna del organismo. Tras su renuncia, oficializada la semana pasada, el organismo informó la suspensión de la nueva fórmula de cálculo que debía implementarse en enero.

El cambio previsto incluía la actualización de la canasta de consumos de 2004 por una más reciente, correspondiente a 2017/2018, lo que habría otorgado mayor peso a los servicios frente a los bienes. El Gobierno decidió postergar la modificación y argumentó que se aplicará cuando se consolide la desaceleración de los precios, una situación que proyectan para julio o agosto.

Caputo sostuvo en declaraciones públicas que el cambio debía aplicarse una vez finalizado el proceso de desinflación e indicó que hubo diferencias respecto al momento adecuado para avanzar con la actualización. Marco Lavagna, en tanto, consideraba que la modificación ya podía estar lista para enero.

Noticia en desarrollo.

