Economía

El dólar volvió a caer y tocó un nuevo mínimo en casi cinco meses

El paro de la CGT no afectó al volumen de negocios y la divisa mayorista cayó a $1.389, un piso en tres meses. En el Banco Nación cayó a $1.410, el precio más bajo desde el 30 de septiembre

Guardar
El inicio del año se
El inicio del año se caracteriza por la debilidad del dólar.

A pesar del paro general convocado por la CGT, el volumen de negocios en la plaza mayorista del dólar se mantuvo en un nivel razonable de USD 389,4 millones en el segmento de contado, con un nuevo retroceso para el tipo de cambio.

El tipo de cambio mayorista descontó siete pesos o 0,5% en el día, a $1.389, en su precio mínimo desde el 17 de noviembre ($1.387), tres meses atrás.

El Banco Central fijó una banda superior del régimen cambiario en los $1.594,36, que dejó al tipo de cambio oficial a 205,36 pesos o 14,8% de ese límite de libre flotación, la brecha más amplia desde el 23 de julio de 2025 (15,3%), siete meses atrás.

El dólar al público descontó diez pesos o 0,7%, a $1.410 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Se trata del precio más bajo desde el 30 de septiembre del año pasado ($1.400).

La cotización blue del dólar ganó cinco pesos o 0,3% este jueves, a $1.440 para la venta. El dólar marginal mantiene un descenso de 30 pesos o 2% en lo que va de febrero.

“En una plaza que aún encuentra sobreoferta es que el dólar mayorista afloja hasta los $1.390 ya que a las liquidaciones de emisiones corporativas y provinciales en el exterior, se viene sumando una mayor apetito por carry-trade, un proceso presente entre los emergentes", comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“Mientras avanza el calendario, los operadores ya anticipan que en un tiempo se sumará la cosecha gruesa entre los vendedores de divisas, por lo cual las miradas se dirigen a la estrategia monetaria del BCRA y Tesoro para administrar el delicado equilibrio entre dólar, tasas y actividad”, añadió Ber.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, consignó que “en términos de poder adquisitivo, el tipo de cambio (fortaleza del peso frente al dólar) registra actualmente su valor más apreciado desde julio de 2025”. Acotó que “el escenario de corto plazo en el mercado de futuros también refleja una expectativa de contención cambiaria”.

En un movimiento clave para agilizar la Ley de Inocencia Fiscal, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF) aclararon que no existe una prohibición para los depósitos de dólares en efectivo, independientemente de su volumen, y que los bancos no deberán exigir documentación sobre el origen de los fondos en la línea de caja como condición para aceptar la operación.

La normativa establece que la obligación de identificar fehacientemente al depositante y al titular solo se activa cuando el monto supera los 40 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, cifra que hoy ronda los $14 millones (aproximadamente USD 10.000 al tipo de cambio oficial), “permitiendo que, por debajo de ese límite y siempre que no haya inconsistencias con el perfil del cliente, las entidades eviten requerir papeleo adicional”, consideró Ignacio Morales.

Bajo un nuevo “enfoque basado en riesgos”, las autoridades instan a las instituciones financieras a realizar análisis integrales que prioricen el comportamiento transaccional por sobre la situación estrictamente impositiva, buscando así simplificar el flujo de capitales sin descuidar las alertas por evasión tributaria.

Por otro lado, la CNV (Comisión Nacional de Valores) adecuó normativas a la Ley de Inocencia Fiscal, en busca de facilitar que las casas y los agentes de Bolsa capten los dólares “del colchón”.

Mediante la resolución general 1.108, el organismo regulador estableció en los mecanismos para quienes adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias, establecido en la ley de Inocencia Fiscal, puedan invertir sus fondos y activos en el mercado de capitales a través de casas y agentes de Bolsa

Se trata de unos USD 220.000 millones en efectivo, que es el stock de tenencias en manos de argentinos que no están depositados en cuentas en bancos locales, que podrán utilizarse:

  1. Depósitos en efectivo en cuentas bancarias de agentes de bolsa (ALyC o agentes de liquidación y compensación), agentes de colocación de FCI (Fondos Comunes de Inversión) y Proveedores de Servicios de Activos virtuales (PSAV).
  2. Transferencias de valores negociables entre subcuentas comitentes a nombre del titular o cotitular, tanto en agentes de FCI como en ALyC.
  3. Transferencias de activos virtuales entre cuentas propias o compartidas en PSAV inscriptos en la CNV.

A través de su cuenta en la red social “X”, el ministro de Economía Luis Caputo expresó que “el desarrollo de un mercado de capitales doméstico robusto, será una fuente de canalización del ahorro hacia la inversión en la economía real, crucial para el crecimiento económico sostenido del país”.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAbandas cambiariasúltimas noticias

Últimas Noticias

La inflación mayorista desaceleró a 1,7% en enero y acumuló 26,4% en los últimos doce meses

El índice mayorista exhibió una reducción de 0,7 puntos porcentuales respecto de la medición de diciembre de 2025 y quedó por debajo del Índice de Precios al Consumidor

La inflación mayorista desaceleró a

Emmanuel Álvarez Agis: “Si se abriera completamente la economía, sólo sobreviviría el 15% del empleo argentino”

El economista analizó el estado de la industria tras el cierre de Fate. Aseguró que si bien la apertura de la economía contribuye a la baja de la inflación, el costo de la medida es cada vez más elevado

Emmanuel Álvarez Agis: “Si se

El Gobierno denunció que un gremio le hizo un boicot a Flybondi y lo dejó sin combustible

La denuncia del Ejecutivo ocurre inmediatamente después de que la línea aérea anunciara la suspensión de toda su operación

El Gobierno denunció que un

Fate reabrirá la fábrica durante la conciliación: busca aplacar la tensión política, pero reitera que el cierre es un hecho

Para hacerlo, la empresa exigió que estén dadas las condiciones de seguridad en la planta industrial y los que trabajadores despedidos levanten la toma

Fate reabrirá la fábrica durante

Un informe privado alertó sobre “problemas de diseño” del Fondo de Asistencia Laboral: cuál es la propuesta alternativa

Se trata una de las iniciativas de la reforma laboral más discutidas por estas horas en el Congreso

Un informe privado alertó sobre
DEPORTES
Estudiantes negocia con Martín Demichelis

Estudiantes negocia con Martín Demichelis tras la sorpresiva salida de Eduardo Domínguez

El gol ilegal que generó polémica en los cuartos de final de hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno

Franco Colapinto cerró su pretemporada de F1 con un rendimiento que ilusiona: giró más de 100 vueltas y logró el mejor tiempo para Alpine

Los secretos de la revolucionaria innovación de Ferrari que sorprendió en la Fórmula 1 y la explicación de la escudería: “No debemos tener miedo”

“Tenemos algunas ideas para seguir mejorando”: el aviso de Franco Colapinto tras su satisfactorio cierre de pretemporada de Fórmula 1

TELESHOW
Juana Repetto explicó por qué

Juana Repetto explicó por qué no muestra la cara de su tercer hijo en las redes

El descargo de Cinthia Fernández contra Moria Casán que abre un interrogante sobre su futuro: “Me está invitando a irme”

Luli Fernández recordó los inicios de su carrera en los medios: “Cuando sos prolija, las cosas se ven prolijas”

El video inédito de Mauro Icardi cuando cumplió 10 años: la palabra de su hermana Ivana

Las vacaciones de Floppy Tesouro y Salvador Becciu en el Caribe: Mar, relax y romance

INFOBAE AMÉRICA

La segunda parte que nunca

La segunda parte que nunca veremos de ‘Cumbres Borrascosas’: la novela ‘fantasma’ de Emily Brontë que una de sus hermanas pudo quemar tras su muerte

La administración tecnócrata de Gaza anunció el despliegue de 5.000 policías en 60 días para reemplazar a Hamas

Hamas refuerza su control en Gaza con nombramientos clave y recaudación fiscal

El liderazgo de Nayib Bukele registra el mayor respaldo presidencial en América Latina

Rodrigo Paz se reunirá con Donald Trump en en el marco de la cumbre de Miami el 7 de marzo