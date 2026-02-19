El dólar volvió a caer y tocó un nuevo mínimo en casi cinco meses

El inicio del año se caracteriza por la debilidad del dólar.

A pesar del paro general convocado por la CGT, el volumen de negocios en la plaza mayorista del dólar se mantuvo en un nivel razonable de USD 389,4 millones en el segmento de contado, con un nuevo retroceso para el tipo de cambio.

El tipo de cambio mayorista descontó siete pesos o 0,5% en el día, a $1.389, en su precio mínimo desde el 17 de noviembre ($1.387), tres meses atrás.

El Banco Central fijó una banda superior del régimen cambiario en los $1.594,36, que dejó al tipo de cambio oficial a 205,36 pesos o 14,8% de ese límite de libre flotación, la brecha más amplia desde el 23 de julio de 2025 (15,3%), siete meses atrás.

El dólar al público descontó diez pesos o 0,7%, a $1.410 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Se trata del precio más bajo desde el 30 de septiembre del año pasado ($1.400).

La cotización blue del dólar ganó cinco pesos o 0,3% este jueves, a $1.440 para la venta. El dólar marginal mantiene un descenso de 30 pesos o 2% en lo que va de febrero.

“En una plaza que aún encuentra sobreoferta es que el dólar mayorista afloja hasta los $1.390 ya que a las liquidaciones de emisiones corporativas y provinciales en el exterior, se viene sumando una mayor apetito por carry-trade, un proceso presente entre los emergentes", comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“Mientras avanza el calendario, los operadores ya anticipan que en un tiempo se sumará la cosecha gruesa entre los vendedores de divisas, por lo cual las miradas se dirigen a la estrategia monetaria del BCRA y Tesoro para administrar el delicado equilibrio entre dólar, tasas y actividad”, añadió Ber.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, consignó que “en términos de poder adquisitivo, el tipo de cambio (fortaleza del peso frente al dólar) registra actualmente su valor más apreciado desde julio de 2025”. Acotó que “el escenario de corto plazo en el mercado de futuros también refleja una expectativa de contención cambiaria”.

En un movimiento clave para agilizar la Ley de Inocencia Fiscal, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF) aclararon que no existe una prohibición para los depósitos de dólares en efectivo, independientemente de su volumen, y que los bancos no deberán exigir documentación sobre el origen de los fondos en la línea de caja como condición para aceptar la operación.

La normativa establece que la obligación de identificar fehacientemente al depositante y al titular solo se activa cuando el monto supera los 40 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, cifra que hoy ronda los $14 millones (aproximadamente USD 10.000 al tipo de cambio oficial), “permitiendo que, por debajo de ese límite y siempre que no haya inconsistencias con el perfil del cliente, las entidades eviten requerir papeleo adicional”, consideró Ignacio Morales.

Bajo un nuevo “enfoque basado en riesgos”, las autoridades instan a las instituciones financieras a realizar análisis integrales que prioricen el comportamiento transaccional por sobre la situación estrictamente impositiva, buscando así simplificar el flujo de capitales sin descuidar las alertas por evasión tributaria.

Por otro lado, la CNV (Comisión Nacional de Valores) adecuó normativas a la Ley de Inocencia Fiscal, en busca de facilitar que las casas y los agentes de Bolsa capten los dólares “del colchón”.

Mediante la resolución general 1.108, el organismo regulador estableció en los mecanismos para quienes adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias, establecido en la ley de Inocencia Fiscal, puedan invertir sus fondos y activos en el mercado de capitales a través de casas y agentes de Bolsa

Se trata de unos USD 220.000 millones en efectivo, que es el stock de tenencias en manos de argentinos que no están depositados en cuentas en bancos locales, que podrán utilizarse:

Depósitos en efectivo en cuentas bancarias de agentes de bolsa (ALyC o agentes de liquidación y compensación), agentes de colocación de FCI (Fondos Comunes de Inversión) y Proveedores de Servicios de Activos virtuales (PSAV). Transferencias de valores negociables entre subcuentas comitentes a nombre del titular o cotitular, tanto en agentes de FCI como en ALyC. Transferencias de activos virtuales entre cuentas propias o compartidas en PSAV inscriptos en la CNV.

A través de su cuenta en la red social “X”, el ministro de Economía Luis Caputo expresó que “el desarrollo de un mercado de capitales doméstico robusto, será una fuente de canalización del ahorro hacia la inversión en la economía real, crucial para el crecimiento económico sostenido del país”.