América Latina

El hallazgo de los cuerpos confirmó la muerte de ocho jóvenes desaparecidos durante un viaje en el litoral ecuatoriano

Sus cuerpos fueron hallados dentro de sacos junto a una carretera en Los Ríos y reconocidos posteriormente por sus familiares en Guayaquil

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Los cuerpos de los jóvenes desaparecidos y el mensaje atribuido a Los Lobos.
Los cuerpos de los jóvenes desaparecidos y el mensaje atribuido a Los Lobos.

Los ocho cuerpos hallados en la vía que conecta Juján con Babahoyo, en la Costa ecuatoriana, corresponden a los jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 31 de mayo, según confirmaron sus familiares tras acudir al Laboratorio de Ciencias Forenses de Guayaquil para reconocer los restos. El caso ha generado conmoción en Ecuador debido a las circunstancias del hallazgo y a la edad de varias de las víctimas, entre ellas dos adolescentes.

Los cadáveres fueron encontrados dentro de sacos de yute apilados a un costado de la carretera, en el sector Las Cañitas, ubicado en la provincia de Los Ríos. El hallazgo fue reportado al sistema ECU 911 durante las primeras horas de la mañana, lo que movilizó a unidades policiales, fiscales y equipos de Criminalística para realizar el levantamiento de los cuerpos y recopilar indicios en la escena.

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Las víctimas habían desaparecido tres días antes luego de viajar desde el sector La T, en Daule, hacia el cantón Milagro, en la provincia del Guayas. Según la información proporcionada por familiares, los ocho se movilizaban en cuatro motocicletas y recorrieron aproximadamente 65 kilómetros hasta su destino. Desde entonces se perdió todo contacto con ellos y comenzó una búsqueda impulsada por sus allegados.

Los jóvenes desaparecidos y posteriormente asesinados.
Los jóvenes desaparecidos y posteriormente asesinados.

Los fallecidos fueron identificados por sus familiares como Anthony Martínez, de 23 años; Juan Carlos Martínez, de 24; Roy Martínez, de 15; Ariel Vera, de 20; Jackson Castro, de 17; Ricardo Castro, de 28; Jeremy Castro, de 23; y Andy Sáenz, de 31 años. Las edades de las víctimas oscilaban entre los 15 y 31 años.

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Durante las primeras horas posteriores al hallazgo, las autoridades evitaron confirmar oficialmente la identidad de los cuerpos mientras avanzaban los procedimientos forenses. Incluso, inicialmente solo se había logrado identificar a dos de las víctimas. Sin embargo, conforme avanzaron las diligencias en Guayaquil, los familiares reconocieron los cuerpos y confirmaron que se trataba de los ocho jóvenes desaparecidos.

El proceso de identificación se desarrolló en medio de dificultades derivadas del estado en que fueron encontrados los cadáveres. Los cuerpos fueron trasladados desde el lugar del hallazgo hacia dependencias forenses especializadas en Guayaquil, después de que no fueran ingresados inicialmente a las morgues de Babahoyo ni de Milagro. Esto obligó a los familiares a desplazarse entre varias ciudades para obtener información y participar en las diligencias de reconocimiento.

Mientras esperaban noticias, los familiares insistieron en que las víctimas no registraban antecedentes judiciales y señalaron que la mayoría se dedicaba a actividades agrícolas y mecánicas. También indicaron que dos de los fallecidos eran estudiantes menores de edad. Los allegados solicitaron a las autoridades que la investigación avance con rapidez para esclarecer lo sucedido.

El vehículo de medicina legal ingresó a la sede del congreso ecuatoriano para levantar el cadáver de un hombre. (Captura de pantalla/ Redes sociales)
IMAGEN REFERENCIAL. Los cadáveres fueron reconocidos por sus familiares (Captura de pantalla/ Redes sociales)

Las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior muerte de los jóvenes continúan bajo investigación. Entre las hipótesis que manejan los investigadores figura la posibilidad de que el grupo haya sido interceptado cuando ingresaba a Milagro. No obstante, las autoridades no han informado oficialmente sobre responsables ni han confirmado una línea definitiva de investigación.

Uno de los elementos encontrados en la escena fue un cartel colocado sobre los sacos donde estaban los cuerpos. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la existencia de un mensaje atribuido a la organización criminal Los Lobos. Según reportes difundidos por medios locales, el texto advertía sobre supuestas represalias contra personas vinculadas a Los Choneros. Ese material forma parte de las evidencias recopiladas por la Policía y la Fiscalía.

La Fiscalía informó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte de las ocho víctimas, establecer el lugar donde ocurrieron los hechos y reconstruir los movimientos que realizaron desde que salieron de Daule hasta su desaparición. Asimismo, se busca determinar la autenticidad y el alcance del mensaje encontrado junto a los cuerpos.

El caso se ha convertido en uno de los hechos violentos más impactantes registrados en Ecuador durante las últimas semanas y ha provocado expresiones de consternación en Daule, Milagro, Babahoyo y otras localidades del país, mientras las familias de las víctimas esperan avances que permitan esclarecer lo ocurrido.

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