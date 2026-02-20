El Banco Central compró USD 2.400 millones en 2026 y las reservas tocaron un máximo en más de cuatro años

El BCRA encadenó 33 jornadas consecutivas con compras. REUTERS/Irina Dambrauskas

En medio de la estabilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró comprar divisas en 33 ruedas consecutivas tanto dentro como fuera del mercado de cambios, luego de adquirir USD 167 millones este viernes. Desde principios de 2026, la entidad sumó más de USD 2.400 millones, lo que representa poco más del 24% de la meta anual de acumulación de reservas.

En este período, el BCRA compró un total de USD 2.412 millones en el marco de la “fase 4” del programa económico. Estas adquisiciones se financiaron mediante la emisión de pesos sin esterilización, lo que mantiene la liquidez y limita presiones sobre las tasas. Posteriormente, el Tesoro absorbe parte de esos pesos a través de colocaciones de deuda interna.

Las reservas internacionales se sitúan actualmente en USD 46.261 millones, tras un alza diaria de 1.348 millones de dólares. Se trata de un máximo desde agosto de 2021. Las compras del Central y la revaluación de monedas que integran las tenencias internacionales explican parte de esa suba.

El flujo de divisas hacia el Banco Central proviene tanto de la liquidación de exportaciones agroindustriales como de la emisión de deuda corporativa. Se prevé que nuevas colocaciones del sector privado aumenten la disponibilidad de dólares. PwC estimó que durante 2025 empresas argentinas emitieron deuda por más de 20.000 millones de dólares, lo que ayudó a mantener la estabilidad cambiaria del año pasado.

Las proyecciones oficiales para 2026 contemplan compras netas de divisas en un rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que el proceso de acumulación de reservas dependerá del avance de la remonetización y del flujo de divisas. Hasta el momento, la entidad superó el 24% de su meta anual.

El BCRA fijó un límite diario del 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios para sus compras, como mecanismo para resguardar la estabilidad cambiaria. En algunas ocasiones, este tope se excedió por operaciones que, según fuentes privadas, no pasaron por el circuito mayorista tradicional.

La entidad explicó que puede comprar divisas fuera del mercado mayorista mediante acuerdos directos con empresas o instituciones, una herramienta que le permite evitar distorsiones en el funcionamiento del mercado de cambios.

Las compras del BCRA en 2026

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

30 de enero: USD 23 millones

2 de febrero: USD 39 millones

3 de febrero: USD 57 millones

4 de febrero: USD 44 millones

5 de febrero: USD 126 millones

6 de febrero: USD 51 millones

9 de febrero: USD 176 millones

10 de febrero: USD 42 millones

11 de febrero: USD 214 millones

12 de febrero: USD 141 millones

13 de febrero: USD 42 millones

18 de febrero: USD 80 millones

19 de febrero: USD 76 millones

20 de febrero: USD 167 millones

El dólar sigue bajando

El dólar mayorista profundizó su descenso este viernes, acompañado por un volumen operado de USD 475,7 millones en el segmento de contado, lo que permitió al Banco Central continuar comprando divisas sin modificar la tendencia de precios.

La cotización cerró en $1.376, con una caída de 13 pesos o 0,9% en la jornada, alcanzando su valor más bajo desde el 14 de octubre. Durante febrero, el tipo de cambio oficial perdió 71 pesos, equivalente a una baja de 4,9%, y desde el inicio de 2026 acumula un retroceso de 79 pesos o 5,4%.

En la última semana, el dólar mayorista cedió 23,50 pesos, una baja de 1,7%. El valor actual se ubica 219,93 pesos o 16% por debajo del tope de la banda cambiaria fijado por el BCRA en $1.595,93, ampliando la brecha al nivel más alto desde el 4 de julio de 2025.