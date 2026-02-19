Economía

El Banco Central volvió a comprar dólares pero las reservas perforaron los USD 45.000 millones

La autoridad monetaria acumula compras por más de USD 2.200 millones en el año. Pese a la entidad sumó divisas este jueves, las reservas se contrajeron en más de USD 200 millones

Guardar
Transeúntes pasan delante del banco
Transeúntes pasan delante del banco central de Argentina, en Buenos Aires, el 8 de enero de 2018. Foto de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian

Mientras se prolonga la estabilidad del dólar, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó 32 jornadas seguidas con saldo comprador en el mercado cambiario, tras adquirir USD 76 millones este jueves. Desde el inicio de 2026, la entidad monetaria acumuló más de 2.200 millones de dólares, lo que equivale a poco más del 20% de la meta anual de reservas establecida.

Durante estas 32 ruedas, las compras totalizaron USD 2.245 en el contexto de la denominada “fase 4” del programa económico vigente. Estas operaciones se financiaron mediante la emisión de pesos sin esterilización, lo que sostiene la liquidez en la plaza y evita presiones alcistas sobre las tasas de interés. Posteriormente, el Tesoro retira parte de esos pesos del mercado a través de licitaciones de deuda en moneda local.

Las reservas internacionales actualmente se ubican en USD 44.913 millones, tras un descenso diario de 216 millones de dólares. En los últimos treinta días, el stock alcanzó un máximo desde agosto de 2021, llegando a USD 46.240 millones, a partir de la suba del precio del oro, que trepó a 5.500 dólares la onza a comienzos de año, para luego descender a los USD 5.000 actuales. El metal precioso, considerado un refugio ante la volatilidad, impacta directamente en el balance del Banco Central, que dispone de unas 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas. La caída del valor influyó en una reducción de las reservas internacionales.

El ingreso de divisas al Banco Central responde tanto a la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial como a la emisión de deuda por parte de empresas privadas. Se espera que nuevas emisiones externas del sector corporativo incrementen la disponibilidad de dólares en el mercado formal. De acuerdo con PwC, las compañías argentinas colocaron más de 20.000 millones de dólares en deuda durante 2025, lo que contribuyó a la estabilidad del mercado cambiario en ese período.

Para 2026, las proyecciones oficiales prevén compras netas de divisas en un rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, en función de la demanda de pesos y el flujo de ingreso de dólares. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, indicó que el ritmo de acumulación de reservas dependerá de la remonetización y del ingreso de divisas extranjeras. En lo que va del año, la entidad ya superó el 22% de su objetivo anual.

El Banco Central estableció un tope diario equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios para sus compras con el fin de preservar la estabilidad del tipo de cambio. En algunas oportunidades, este límite se vio superado, situación que fuentes privadas atribuyen a operaciones realizadas fuera del circuito mayorista habitual.

La autoridad monetaria aclaró que tiene la facultad de comprar divisas fuera del mercado mayorista a través de acuerdos directos con empresas o instituciones. Este tipo de operaciones permite evitar alteraciones en el funcionamiento habitual del mercado cambiario.

Las compras del BCRA en 2026

  • 5 de enero: USD 21 millones
  • 6 de enero: USD 83 millones
  • 7 de enero: USD 9 millones
  • 8 de enero: USD 62 millones
  • 9 de enero: USD 43 millones
  • 12 de enero: USD 55 millones
  • 13 de enero: USD 55 millones
  • 14 de enero: USD 187 millones
  • 15 de enero: USD 47 millones
  • 16 de enero: USD 125 millones
  • 19 de enero: USD 21 millones
  • 20 de enero: USD 8 millones
  • 21 de enero: USD 107 millones
  • 22 de enero: USD 80 millones
  • 23 de enero: USD 75 millones
  • 26 de enero: USD 39 millones
  • 27 de enero: USD 32 millones
  • 28 de enero: USD 33 millones
  • 29 de enero: USD 52 millones
  • 30 de enero: USD 23 millones
  • 2 de febrero: USD 39 millones
  • 3 de febrero: USD 57 millones
  • 4 de febrero: USD 44 millones
  • 5 de febrero: USD 126 millones
  • 6 de febrero: USD 51 millones
  • 9 de febrero: USD 176 millones
  • 10 de febrero: USD 42 millones
  • 11 de febrero: USD 214 millones
  • 12 de febrero: USD 141 millones
  • 13 de febrero: USD 42 millones
  • 18 de febrero: USD 80 millones
  • 19 de febrero: USD 76 millones

Temas Relacionados

Banco CentralDólaresDólarReservasSantiago BausiliDivisasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Paro de la CGT: cuál fue el grado de acatamiento en los comercios de todo el país

Relevamientos privados aseguraron que la adhesión del sector mercantil fue baja, con un ausentismo menor al 25 por ciento. Los comerciantes priorizaron mantener la actividad frente a una economía que “no da margen para perder un día de ventas”

Paro de la CGT: cuál

El costo del paro: cuáles son los sectores más afectados y los que no podrán recuperar las pérdidas

La paralización del transporte público explicó buena parte del costo económico. Sin esa afectación, el impacto habría bajado a USD 180 millones, según estimaciones privadas

El costo del paro: cuáles

La inflación mayorista desaceleró a 1,7% en enero y acumuló 26,4% en los últimos doce meses

El índice mayorista exhibió una reducción de 0,7 puntos porcentuales respecto de la medición de diciembre de 2025 y quedó por debajo del Índice de Precios al Consumidor

La inflación mayorista desaceleró a

El dólar volvió a caer y tocó un nuevo mínimo en casi cinco meses

El paro de la CGT no afectó al volumen de negocios y la divisa mayorista cayó a $1.389, un piso en tres meses. En el Banco Nación cayó a $1.410, el precio más bajo desde el 30 de septiembre

El dólar volvió a caer

Emmanuel Álvarez Agis: “Si se abriera completamente la economía, sólo sobreviviría el 15% del empleo argentino”

El economista analizó el estado de la industria tras el cierre de Fate. Aseguró que si bien la apertura de la economía contribuye a la baja de la inflación, el costo de la medida es cada vez más elevado

Emmanuel Álvarez Agis: “Si se
DEPORTES
La inédita revelación de Ruggeri

La inédita revelación de Ruggeri sobre Maradona tras el título de Argentina en el Mundial de 1986: “Lo dormimos”

Estudiantes negocia con Martín Demichelis tras la sorpresiva salida de Eduardo Domínguez

El gol ilegal que generó polémica en los cuartos de final de hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno

Franco Colapinto cerró su pretemporada de F1 con un rendimiento que ilusiona: giró más de 100 vueltas y logró el mejor tiempo para Alpine

Los secretos de la revolucionaria innovación de Ferrari que sorprendió en la Fórmula 1 y la explicación de la escudería: “No debemos tener miedo”

TELESHOW
Juana Repetto explicó por qué

Juana Repetto explicó por qué no muestra la cara de su tercer hijo en las redes

El descargo de Cinthia Fernández contra Moria Casán que abre un interrogante sobre su futuro: “Me está invitando a irme”

Luli Fernández recordó los inicios de su carrera en los medios: “Cuando sos prolija, las cosas se ven prolijas”

El video inédito de Mauro Icardi cuando cumplió 10 años: la palabra de su hermana Ivana

Las vacaciones de Floppy Tesouro y Salvador Becciu en el Caribe: Mar, relax y romance

INFOBAE AMÉRICA

La segunda parte que nunca

La segunda parte que nunca veremos de ‘Cumbres Borrascosas’: la novela ‘fantasma’ de Emily Brontë que una de sus hermanas pudo quemar tras su muerte

La administración tecnócrata de Gaza anunció el despliegue de 5.000 policías en 60 días para reemplazar a Hamas

Hamas refuerza su control en Gaza con nombramientos clave y recaudación fiscal

El liderazgo de Nayib Bukele registra el mayor respaldo presidencial en América Latina

Rodrigo Paz se reunirá con Donald Trump en en el marco de la cumbre de Miami el 7 de marzo