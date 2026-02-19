El Banco Central volvió a comprar dólares pero las reservas perforaron los USD 45.000 millones

Transeúntes pasan delante del banco central de Argentina, en Buenos Aires, el 8 de enero de 2018. Foto de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian

Mientras se prolonga la estabilidad del dólar, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó 32 jornadas seguidas con saldo comprador en el mercado cambiario, tras adquirir USD 76 millones este jueves. Desde el inicio de 2026, la entidad monetaria acumuló más de 2.200 millones de dólares, lo que equivale a poco más del 20% de la meta anual de reservas establecida.

Durante estas 32 ruedas, las compras totalizaron USD 2.245 en el contexto de la denominada “fase 4” del programa económico vigente. Estas operaciones se financiaron mediante la emisión de pesos sin esterilización, lo que sostiene la liquidez en la plaza y evita presiones alcistas sobre las tasas de interés. Posteriormente, el Tesoro retira parte de esos pesos del mercado a través de licitaciones de deuda en moneda local.

Las reservas internacionales actualmente se ubican en USD 44.913 millones, tras un descenso diario de 216 millones de dólares. En los últimos treinta días, el stock alcanzó un máximo desde agosto de 2021, llegando a USD 46.240 millones, a partir de la suba del precio del oro, que trepó a 5.500 dólares la onza a comienzos de año, para luego descender a los USD 5.000 actuales. El metal precioso, considerado un refugio ante la volatilidad, impacta directamente en el balance del Banco Central, que dispone de unas 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas. La caída del valor influyó en una reducción de las reservas internacionales.

El ingreso de divisas al Banco Central responde tanto a la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial como a la emisión de deuda por parte de empresas privadas. Se espera que nuevas emisiones externas del sector corporativo incrementen la disponibilidad de dólares en el mercado formal. De acuerdo con PwC, las compañías argentinas colocaron más de 20.000 millones de dólares en deuda durante 2025, lo que contribuyó a la estabilidad del mercado cambiario en ese período.

Para 2026, las proyecciones oficiales prevén compras netas de divisas en un rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, en función de la demanda de pesos y el flujo de ingreso de dólares. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, indicó que el ritmo de acumulación de reservas dependerá de la remonetización y del ingreso de divisas extranjeras. En lo que va del año, la entidad ya superó el 22% de su objetivo anual.

El Banco Central estableció un tope diario equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios para sus compras con el fin de preservar la estabilidad del tipo de cambio. En algunas oportunidades, este límite se vio superado, situación que fuentes privadas atribuyen a operaciones realizadas fuera del circuito mayorista habitual.

La autoridad monetaria aclaró que tiene la facultad de comprar divisas fuera del mercado mayorista a través de acuerdos directos con empresas o instituciones. Este tipo de operaciones permite evitar alteraciones en el funcionamiento habitual del mercado cambiario.

Las compras del BCRA en 2026

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

30 de enero: USD 23 millones

2 de febrero: USD 39 millones

3 de febrero: USD 57 millones

4 de febrero: USD 44 millones

5 de febrero: USD 126 millones

6 de febrero: USD 51 millones

9 de febrero: USD 176 millones

10 de febrero: USD 42 millones

11 de febrero: USD 214 millones

12 de febrero: USD 141 millones

13 de febrero: USD 42 millones

18 de febrero: USD 80 millones

19 de febrero: USD 76 millones