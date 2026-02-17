Lara López Calvo presentó el nuevo mapa laboral argentino: cómo cambió el empleo tras la pandemia

Lara López Calvo presentó en Infobae un análisis sobre los cambios en el mercado laboral argentino tras la pandemia y la reforma laboral

En Infobae en vivo, Lara López Calvo presentó una radiografía detallada del mercado laboral argentino junto al equipo de Infobae a la Tarde. El análisis se centró en la evolución del empleo registrado y la transformación del monotributo en la pospandemia. “Desde 2012 a la actualidad solamente creció un 1% el empleo asalariado del sector privado en la Argentina”, advirtió, remarcando la persistencia de una tendencia plana a lo largo de más de una década.

La conversación se desarrolló en diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado los martes por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo. Al desglosar los gráficos del INDEC, López Calvo precisó: “El empleo público registrado creció un 33% contra 2012, pero los monotributistas un 65%. Ese crecimiento se acelera mucho desde la pandemia”. La periodista detalló que, a partir de ese momento, “todo el empleo que se genera en la Argentina son monotributistas”, fenómeno que definió como el gran desafío a resolver por cualquier reforma laboral.

El impacto de la reforma laboral sobre el costo y la formalización

López Calvo subrayó que la brecha entre empleados en relación de dependencia y monotributistas responde en parte al “costo laboral no salarial”, componente que en la Argentina es el más alto de la región según datos del Banco Interamericano de Desarrollo. “Es mucho más caro tanto para el empleador como para el empleado estar en relación de dependencia. Muchas veces la ley actual hace que sea un win-win para los dos esta situación, la de ser un empleado autónomo”, explicó, y puntualizó: “Ninguno de los dos tiene incentivos a ser empleado en relación de dependencia”.

El debate sobre la reforma laboral se enfocó en cómo reducir ese costo para incentivar la formalización. “Parte de las contribuciones patronales, que son el dieciséis por ciento, un tres por ciento va a ir hacia un fondo administrado por la Comisión Nacional de Valores y de ahí saldrían las indemnizaciones. El empresario ya no tiene ese riesgo”, detalló la periodista. Sostuvo, además, la necesidad de discutir la eficiencia del gasto previsional: “Tranquilamente se puede bajar esa contribución si somos mucho más eficientes en cómo gastamos la plata”.

Al ser consultada sobre el régimen de incentivo para la formalización, López Calvo puntualizó: “Si vos tenés a alguien contratado como monotributista y lo querés pasar a relación de dependencia, por un año el ochenta y cinco por ciento de las contribuciones patronales no lo vas a pagar”. No obstante, planteó dudas sobre la potencia real de la medida: “Mi pregunta es si eso es suficiente para que los empresarios tengan un incentivo”.

El empleo asalariado privado creció solo un 1% desde 2012, mientras que el monotributo se incrementó un 65%, según datos del INDEC (Infobae en Vivo)

Riesgo legal, litigiosidad y las dudas del sistema

El staff de Infobae a la Tarde profundizó en los factores legales que desalientan la registración formal. Paula Guardia Bourdin preguntó: “¿Esto no contempla el riesgo legal también, por la alta litigiosidad que tiene este tipo de casos?”. López Calvo reconoció que la reforma busca resolver la discrecionalidad en los juicios laborales: “Según el juzgado que te tocaba, alguno lo ajustaba por inflación, otro por otra variable. Está muy bien cómo se soluciona en la reforma laboral actual, que se dice inflación. Ese patrón va a ser inflación más tres por ciento”.

El análisis derivó en la pregunta central: ¿la reforma laboral logrará generar el cambio cultural y la confianza suficiente para que los empleadores formalicen a más personas? Maia Jastreblansky sintetizó la inquietud: “Con la historia que tiene la Argentina, si al día siguiente de la reforma laboral va a generar el efecto deseado de formalizar el empleo. Eso es lo que creo que a todos nos queda como duda”.

López Calvo fue clara: “Es condición necesaria una reforma laboral, no suficiente. Sin crecimiento económico y sin que mejore la productividad, no se va a generar más empleo”. El columnista Rosendo Grobo sumó: “Hay que renunciar a la respuesta simplista de ver que la semana que viene van tres millones de personas contratadas, porque eso termina generando una profecía autocumplida como una frustración sistemática”.

El estancamiento estructural y el desafío político

Manu Jove retomó la mirada de largo plazo: “No se genera empleo porque una ley diga que se va a generar empleo”, sostuvo, y remarcó que el sistema actual atraviesa gobiernos de distintos signos y colores sin cambios sustantivos. Grobo agregó: “Pasaron cuatro o cinco gobiernos, pasaron distintos colores políticos, pasaron distintos ministros. Hay que hacer algo, sí, no va a resolver todo esto”.

López Calvo advirtió sobre el principal temor que circula en los debates: “El principal miedo hoy, un abogado laboralista bastante en contra de la ley, me dijo: ‘Esta ley genera más despidos y desempleo que empleo’”. Aunque se distanció de ese diagnóstico, admitió la necesidad de mayor flexibilidad y protección: “No quedan dudas de que tiene que ser una ley más flexible, porque hoy todo el empleo que generás no tiene ninguna protección”.

El staff coincidió en que la reforma, aun con modificaciones, no resolverá por sí sola el estancamiento del mercado laboral argentino. El desafío sigue siendo integrar al empleo registrado a millones de trabajadores actualmente excluidos de la protección laboral formal.

