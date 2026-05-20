Economía

Vivir con USD 8 al día: en qué provincias argentinas ocurre y cuánto se necesita en el resto de América Latina

Las brechas de ingresos entre jurisdicciones son amplias y reflejan una gran disparidad en el poder adquisitivo, según un informe privado

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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ingreso diario es de USD 25,41. REUTERS/Irina Dambrauskas
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ingreso diario es de USD 25,41. REUTERS/Irina Dambrauskas

El ingreso promedio de los argentinos revela brechas profundas según la región de residencia, con diferencias que impactan directamente en el acceso a bienes y servicios básicos. El promedio nacional, expresado en dólares, muestra que los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disponen de más del triple de recursos diarios que los residentes del norte del país.

El dato central es el ingreso total individual, que contempla sueldos, jubilaciones, rentas, transferencias sociales y otras percepciones monetarias. Este indicador es clave para entender tanto el nivel de vida promedio como las marcadas desigualdades territoriales.

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Según explicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, “esas discrepancias determinan el acceso a la salud, la educación, la vivienda y la alimentación, configurando realidades muy distintas según el lugar donde se nació o se vive”.

El informe destaca que mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ingreso diario es de USD 25,41, en Tierra del Fuego y Neuquén alcanza USD 21,18 y USD 20,36, respectivamente.

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Los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disponen de más del triple de recursos diarios que los residentes del norte del país. REUTERS/Cristina Sille
Los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disponen de más del triple de recursos diarios que los residentes del norte del país. REUTERS/Cristina Sille

En el otro extremo, en las provincias del norte la situación es significativamente más ajustada: en La Rioja se vive con apenas USD 8,24 diarios, en Chaco con USD 8,52 y en Formosa con USD 8,89.

Argentina vs otros países de la región

En la comparativa regional, el promedio nacional se ubica en USD 671,08 mensuales, una cifra que sitúa a Argentina por encima de países como Bolivia (USD 607,81), Paraguay (USD 598,40) y Brasil (USD 620,00), aunque se mantiene por debajo de Uruguay (USD 1.273,00) y Chile (USD 1.518,00). Estas diferencias reflejan distintas realidades económicas, niveles de inflación, productividad y estructura laboral.

La consultora advirtió que el promedio nacional puede resultar engañoso si no se analiza la distribución territorial. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ingreso per cápita familiar llega a USD 762,34 mensuales, mientras que en La Rioja es de USD 247,20, en Chaco de USD 255,74 y en Formosa de USD 266,65. En el sur, en tanto, las provincias patagónicas presentan los valores más altos fuera de CABA: Tierra del Fuego registra USD 635,52, Neuquén USD 610,75 y La Pampa USD 561,27.

Al observar el poder de compra diario, la brecha se vuelve tangible. En La Rioja, una jornada de ingreso permite adquirir medio kilo de bifes, medio kilo de helado o cinco empanadas. En Salta, alcanza para 700 gramos de bifes, 600 gramos de helado o cinco empanadas.

En contraste, en CABA un día de trabajo equivale a un kilo y tres cuartos de bifes, un kilo y medio de helado o catorce empanadas. En provincias intermedias como Santa Fe, se puede comprar un kilo de bifes, 900 gramos de helado o nueve empanadas.

En CABA un día de trabajo equivale a un kilo y tres cuartos de bifes, un kilo y medio de helado o catorce empanadas. REUTERS/Phil Noble
En CABA un día de trabajo equivale a un kilo y tres cuartos de bifes, un kilo y medio de helado o catorce empanadas. REUTERS/Phil Noble

Al respecto, Di Pace sostuvo que revertir estas desigualdades requiere reconocer que no son inevitables, sino el resultado de décadas de políticas que no priorizaron el desarrollo equilibrado. “Reducir la informalidad laboral es una de las palancas más poderosas disponibles. Un trabajador que accede al sistema formal no solo mejora sus ingresos inmediatos, sino que construye derechos, previsibilidad y acceso al crédito que transforman su horizonte económico a largo plazo”, señaló.

“El desafío no es menor, pero los datos son claros: mientras persistan diferencias de tres a uno en los ingresos diarios entre provincias, y brechas de más del 60% entre trabajadores formales e informales en buena parte del país, cualquier discurso sobre recuperación económica será parcial. Estabilidad, inversión y formalización son las tres condiciones necesarias para que el crecimiento se traduzca en mejoras reales y sostenidas para el conjunto de la población”, agregó Di Pace.

Vale mencionar que en marzo (último dato disponible), los salarios formales aumentaron un 3% respecto al mes anterior, pero quedaron por debajo de la inflación del 3,4%, según el Indec. El sector público mostró un alza superior (5%), mientras que el sector privado registrado creció un 2,1% y el informal un 4,7%. A nivel interanual, los salarios aumentaron un 28,1%, también por debajo de la inflación anual del 32,6%.

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